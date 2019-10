CCM : leader mondial, ancré à Montréal

L'entreprise montréalaise écrit un nouveau chapitre de sa riche histoire avec le lancement de sa nouvelle image de marque et en profite pour célébrer un hockey plus inclusif

MONTRÉAL, le 7 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Invité d'honneur au Cercle canadien de Montréal, Rick Blackshaw, président et chef de la direction de CCM, a confirmé que l'évolution du plus grand équipementier de hockey de la planète trouve, plus que jamais, ses ancrages au Québec. C'est en effet à partir de son siège social de Montréal que l'entreprise dirige ses opérations mondiales. Depuis son acquisition par la firme Birch Hill en 2017, CCM mise sur une croissance durable dans ses marchés américains, européens et asiatiques et souhaite contribuer à la croissance du hockey.

Transformation et innovation

Fort de ses 500 employés, dont 400 sont basés au siège social de Saint-Laurent, et d'une nouvelle équipe de gestion de calibre mondial, CCM a mis en place une structure d'affaires dynamique qui prend notamment sa source dans l'innovation.

Grâce à la transformation de la chaîne d'approvisionnement, de la centralisation de son système de distribution, et surtout d'une innovation renouvelée, les produits CCM sont maintenant vendus dans plus de 3500 points de vente situés dans 76 pays, confirmant ainsi le leadership mondial de l'équipementier de hockey.

« L'innovation est au cœur de notre développement, car elle permet à tous les joueurs, professionnels comme amateurs, d'atteindre leur plein potentiel, a affirmé M. Blackshaw. Le CCM Performance Lab, ici même à Saint-Laurent, permet de concevoir et de développer des produits innovants au design avant-gardiste, en utilisant des matériaux de pointe. L'équipement CCM devient ainsi un véritable prolongement de l'athlète. »

Une marque synonyme de passion

Du matin au soir, les joueurs de hockey repoussent constamment leurs limites afin de devenir plus forts, plus rapides et plus intelligents. Les employés de CCM reconnaissent et partagent cette passion.

Parce qu'ils sont obsédés par la fabrication d'équipements qui aident ces athlètes à se dépasser, CCM a créé une nouvelle image de marque afin de transmettre cette passion pour le sport : ALL OUT, ou tout donner, en tout temps.

« Nous nous efforçons constamment de pousser plus loin le design, de faire plus de tests et de passer plus d'heures à collaborer, sur et en dehors de la glace, avec les meilleurs au monde, précise M. Blackshaw. ALL OUT rend compte de cette philosophie, de cette passion qui transcende le hockey. »

Ne laisser personne hors-jeu

La croissance de la communauté de hockeyeurs et hockeyeuses est essentielle et CCM se donne pour mission de travailler avec tous les acteurs du sport pour partager sa passion, s'assurant ainsi que le hockey reflète davantage la diversité du Canada d'aujourd'hui. CCM souhaite également s'assurer que le hockey soit pratiqué par le plus grand nombre de personnes et demeure notre sport national.

« Dans le monde du hockey, nous avons tous besoin de travailler ensemble pour faire progresser le jeu, soutient M. Blackshaw. La pratique du hockey doit être plus inclusive et s'ouvrir davantage aux femmes aux Néo-Canadiens, ainsi qu'aux communautés défavorisées, culturelles ou LGBTQ+. »

C'est avec cette mission en tête que CCM souhaite développer un nouveau programme qui, avec la collaboration des joueurs professionnels associés à l'entreprise, célébrera la diversité et l'inclusion à travers des histoires de hockey qui présenteront des faits vécus par des citoyens de tous horizons. L'entreprise souhaite ainsi faire connaître ces héros du hockey, quels qu'ils soient, et créer ainsi des modèles inspirants pour les nouvelles générations de joueurs canadiens.

À propos de CCM Hockey

CCM Hockey est un concepteur, un fabricant et un distributeur de pointe d'équipement de hockey et d'accessoires connexes. Depuis son siège social de Montréal, l'entreprise exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe. CCM Hockey fournit l'équipement à un plus grand nombre de joueurs professionnels que toute autre entreprise, notamment aux vedettes que sont Sidney Crosby, Alex Ovechkin, Carey Price, Connor McDavid et John Tavares. CCM Hockey est également le fournisseur officiel de la Ligue nationale de hockey, de la Ligue américaine de hockey, de la Ligue canadienne de hockey et de plusieurs équipes nationales et de la NCAA. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site www.ccmhockey.com.

À propos de Birch Hill Equity Partners

Birch Hill Equity Partners, dont les fonds sous gestion dépassent les trois milliards de dollars, investit dans des entreprises de pointe de moyenne envergure. Les membres de l'équipe de Birch Hill comptent de nombreuses années d'expérience de collaboration avec des équipes de haute direction afin de créer de la valeur à long terme. Depuis 1994, Birch Hill a mené 58 projets d'investissement, dont 46 sont maintenant entièrement réalisés.

SOURCE CCM Hockey

Renseignements: Marie-Christine Garon, NATIONAL, mcgaron@national.ca, 514-409-0031; Martine Robert, NATIONAL, mrobert@national.ca, 514-212-7812