MONTRÉAL, le 20 déc. 2024 /CNW/ - CCM Hockey s'associe aux équipes nationales de USA Hockey en tant que fournisseur officiel.

CCM Hockey est fière d'annoncer une nouvelle collaboration passionnante avec USA Hockey. Elle devient le partenaire et fournisseur officiel de toutes les équipes nationales des États-Unis. Dans le cadre de cette entente, CCM fournira de l'équipement de pointe, y compris des casques, des gants, des bâtons, des patins, de l'équipement de protection et des vêtements pour les partisans aux équipes nationales de USA Hockey et à leurs supporters.

Cette collaboration souligne l'engagement de CCM à soutenir les athlètes d'élite à tous les échelons et à les aider à se surpasser sur la scène internationale. Grâce aux produits novateurs de CCM axés sur la performance, les équipes nationales des États-Unis pourront compter sur des équipements de la plus grande qualité pour compétitionner au plus haut niveau du hockey international.

« Nous sommes ravis de nous associer à USA Hockey et de poursuivre notre tradition consistant à fournir des équipements de premier plan aux meilleurs joueurs de ce sport », a affirmé Marrouane Nabih, chef de la direction de CCM Hockey. « Ce partenariat témoigne de notre engagement commun à faire progresser le hockey et à donner aux athlètes les outils dont ils ont besoin pour réussir ».

« Nous sommes enthousiastes à propos de notre nouvelle entente avec CCM Hockey, dont nous apprécions le vaste soutien à nos programmes », a déclaré Pat Kelleher, directeur général de USA Hockey. « Nous partageons la même vision : poursuivre les efforts afin de développer ce sport et de permettre à un plus grand nombre de personnes d'y participer. Nous avons hâte de mettre en place un partenariat productif et mutuellement bénéfique. »

CCM Hockey agira également à titre de partenaire officiel des deux événements nationaux Try Hockey For Free Days (Journées d'essai gratuit du hockey) organisés par USA Hockey pour initier de nouveaux enfants et de nouvelles familles à ce sport partout au pays.

À propos de CCM Hockey

CCM Hockey est un chef de file dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipement de hockey. L'entreprise, dont le siège social est situé à Montréal, est présente au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie. CCM Hockey équipe plus de joueurs et de joueuses de hockey au niveau professionnel que toute autre entreprise, y compris des vedettes de la LNH et de la LPHF comme Connor McDavid, Auston Matthews, Sidney Crosby, Thatcher Demko, Kendall Coyne-Schofield, Sarah Nurse, Taylor Heise et Erin Ambrose. CCM Hockey est également un fournisseur officiel de la LPHF et l'équipementier officiel de la Ligue américaine de hockey, de la Ligue canadienne de hockey, ainsi que de plusieurs équipes nationales et de la NCAA.

À propos de USA Hockey

Fondée le 29 octobre 1937 et établie à Colorado Springs (Colorado), USA Hockey jette les bases du hockey sur glace aux États-Unis, aide les jeunes à devenir des leaders, nourrit les rêves olympiques et paralympiques, relie tous les échelons et favorise l'amour de ce sport pour la vie. USA Hockey compte plus d'un million de membres, dont des joueurs, des entraîneurs, des officiels et des bénévoles répartis dans les 50 États. Instance dirigeante nationale de ce sport aux États-Unis, USA Hockey a noué d'importants partenariats avec la LNH, le Comité olympique et paralympique des États‑Unis et la Fédération internationale de hockey sur glace. Pour plus de renseignements, visitez le usahockey.com.

