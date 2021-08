MONTRÉAL, le 23 août 2021 /CNW/ - Sport Maska Inc. (« CCM HOCKEY ») annonce l'acquisition de sa licence pour couches de base de son licencié global Icon-Elite Group Inc. (« ICON-ELITE GROUP INC. ») prenant effet le 1er septembre 2021. Cette transaction permettra à CCM Hockey de reprendre le contrôle de cette importante catégorie de produits et de continuer d'offrir à ses clients un éventail toujours plus large de produits innovateurs destinés au hockey.

« Ceci constitue une nouvelle extrêmement positive pour CCM HOCKEY, d'autant plus que les produits de couches de base représentent une excellente occasion d'agrandir notre offre de vêtements et de faire profiter à nos clients notre expertise en recherche et développement dans cette catégorie. Je tiens à remercier chaleureusement ICON-ELITE GROUP INC., son Chef de la direction, George Nehme, ainsi que son équipe pour leur partenariat au fil des années ainsi que pour les opportunités d'affaires à venir de faire croitre notre relation d'affaires dans d'autres catégories », mentionne Marrouane Nabih, Chef de la direction de CCM HOCKEY.

« Au nom de ICON‐ELITE GROUP INC., je souhaite remercier Marrouane Nabih pour sa vision, sa

compréhension et sa capacité d'orchestrer cette transition stratégique, tout en s'assurant que les efforts déployés par ICON‐ELITE GROUP INC. et son partenaire de manufacture BULLETIN continuent de fournir à nos détaillants sensiblement les mêmes programmes et niveaux de service qu'ils ont toujours obtenus de nous » mentionne George Nehme, Chef de la direction de ICON‐ELITE GROUP INC.

Ce partenariat de licence pour les produits de couches de base a pris naissance en 2015 pour solidifier les liens d'affaires existants entre CCM HOCKEY et ICON-ELITE GROUP INC. ainsi que son partenaire de manufacture BULLETIN. ICON-ELITE GROUP INC. et BULLETIN ont une longue historique d'expertise et de savoir-faire en matière de design et de manufacture et ont contribué à promouvoir la notoriété et l'image de marque de CCM HOCKEY à travers ses collections de sous-vêtements de protection. Compte tenu des investissements soutenus de CCM HOCKEY en matière de recherche et développement, CCM HOCKEY est d'avis que aujourd'hui représente le meilleur moment pour rapatrier cette catégorie de produits à l'interne, ce qui s'inscrit parfaitement dans l'engagement de CCM HOCKEY de livrer les toutes dernières innovations et technologies aux joueurs de hockey de la tête aux pieds.

Chacun de CCM HOCKEY et ICON-ELITE GROUP INC. s'est engagé à une transition claire et ordonnée de cette catégorie de produits vers CCM HOCKEY. Pour toute question sur cette transition ou sur toute commande existante ou future, veuillez communiquer avec votre représentant des ventes, le département de service à la clientèle de CCM HOCKEY ou encore à [email protected].

Prenant ses origines au 19e siècle, CCM HOCKEY est un concepteur, un fabricant et un distributeur de pointe d'équipement de hockey et d'accessoires connexes. Depuis son siège social de Montréal, l'entreprise exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe. CCM Hockey fournit l'équipement à un plus grand nombre de joueurs professionnels que toute autre entreprise, notamment aux vedettes Connor McDavid, Auton Matthews, Sidney Crosby, Seth Jones, à des joueuses importantes telles que Brianna Decker, Kendall Coyne-Schofield et Sarah Nurse et également à des gardiens de haut calibre comme Thatcher Demko et Philip Grubauer. CCM HOCKEY est également le fournisseur officiel de la Ligue américaine de hockey, de la Ligue canadienne de hockey et de plusieurs équipes nationales et de la NCAA. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site ccmhockey.com.

SOURCE CCM Hockey