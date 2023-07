SHENZHEN, Chine, 7 juillet 2023 /CNW/ - CCELLMD, première marque technologique mondiale axée sur la création de produits de vapotage avant-gardistes et de technologies de vaporisation de pointe, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle plateforme de commerce électronique, qui permet aux clients d'acheter une vaste gamme de cartouches de pointe pour vaporisateurs directement du site Web de CCELL, ce qui améliore l'accès à leurs produits favoris.

CCELL Sandwave

En proposant un canal de vente directe, CCELL vise à améliorer l'expérience client globale et à garantir la disponibilité de ses produits convoités. Les clients peuvent maintenant découvrir et se procurer les produits populaires de CCELL comme le Palm Pro , le Rizo et le Silo aisément et en toute confiance, directement de la source. Rendez-vous au https://store.ccell.com pour en savoir plus sur l'offre de CCELL.

Pour célébrer le 7/10, CCELL offre également un rabais de 20 % sur son site Web du 7 au 14 juillet et offre également une édition « 7/10 » du Palm Pro. CCELL est également heureux de présenter sa nouvelle cartouche de vapotage, Sandwave .

Conçue avec le plus grand souci du détail, la cartouche Sandwave est dotée d'un interrupteur à glissière pratique qui permet aux utilisateurs de choisir parmi trois réglages de la température. Cette personnalisation garantit un équilibre parfait entre saveur et puissance à chaque bouffée. Que les consommateurs recherchent des profils à saveur intense, des touches puissantes ou un harmonieux mélange des deux, Sandwave garantit une expérience de vapotage incomparable à tout coup. Pour voir le Sandwave en action, cliquez ici .

Conçu pour s'adapter parfaitement à votre main, cet appareil offre une prise ferme et ergonomique, créant une euphorie à chaque bouffée. Sandwave offre des teintes captivantes qui permettent l'exploration d'un monde de couleurs. De l'élégance intemporelle du noir minuit aux teintes rafraîchissantes vert menthe, vert marin, jaune tropical, lavande et rose corail, chaque teinte complète différentes personnalités et évoque une émotion distincte.

Suivez CCELLMD pour découvrir ses nouveaux produits et en savoir plus sur les technologies de vaporisation de l'entreprise. Vous pouvez également visiter le site https://www.ccell.com/ pour vous tenir au courant des prochaines annonces de CCELLMD.

À propos de CCELLMD

CCELLMD est une marque technologique et un innovateur mondial dans le domaine des vaporisateurs portatifs qui a révolutionné l'industrie en introduisant le composant chauffant en céramique. CCELLMD a vu le jour au siège social de Shenzhen Smoore Technology Limited, qui compte plus de 10 ans d'expertise dans l'industrie de la vaporisation. Grâce à des ressources de recherche et développement de pointe, des technologies brevetées, une forte capacité de production et des systèmes de contrôle de qualité fiables, CCELLMD est reconnu dans le monde entier pour sa technologie de vaporisation exceptionnelle et ses appareils de qualité supérieure.

Pour en apprendre davantage au sujet de CCELLMD, consultez le www.ccell.com ou suivez-nous sur LinkedIn , Instagram , Facebook , Twitter , et YouTube .

