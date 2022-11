SHENZHEN, Chine, 29 novembre 2022 /CNW/ - CCELLMD, la première marque technologique mondiale axée sur la création de matériel de vapotage novateur et de technologies de vaporisation de pointe, a annoncé aujourd'hui le lancement de PALM Pro, une batterie de vaporisateur pratique et polyvalente qui est une version évoluée de la batterie portative la plus populaire de CCELL, PALM.

La batterie PALM Pro a été conçue pour améliorer l'expérience des utilisateurs et possède toutes les caractéristiques recherchées par les adeptes de produits de vapotage, y compris les réglages de la tension, le contrôle du débit d'air, l'affichage de l'état de charge de la batterie, ainsi qu'une fonction de préchauffage. Grâce à l'introduction de ces nouvelles fonctions, les utilisateurs peuvent facilement chauffer l'huile de leurs cartouches, quelles que soient les conditions météorologiques, choisir la tension qui convient le mieux au matériau de leurs cartouches et contrôler la résistance à l'aspiration qui détermine l'épaisseur de la vapeur . La barre d'état de la batterie et le port de recharge de type C sont également utiles pour les utilisateurs modernes qui apprécient la commodité et la transparence sur le plan de l'utilisation. Pour visionner la vidéo de présentation de la batterie PALM Pro, cliquez ici : https://www.youtube.com/watch?v=q9a7QRoNKXk.

L'élégant appareil compatible avec les cartouches de type 510 présente la conception emblématique de son prédécesseur, et offre un connecteur magnétique qui permet aux utilisateurs de déposer instantanément leurs cartouches dans l'emplacement prévu à cette fin. La nouvelle batterie évoluée PALM Pro sera offerte en cinq couleurs choisies par les consommateurs à l'occasion d'un vote sur les réseaux sociaux. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.ccell.com/battery/palm-pro.

La batterie PALM originale, qui a été lancée en 2017, est d'abord devenue populaire grâce à sa conception discrète; le corps du dispositif s'insère parfaitement dans votre paume, ne révélant que l'embout de la cartouche pour la consommation. Depuis la mise sur le marché de la première batterie PALM, CCELL est rapidement devenu un innovateur au chapitre des batteries et de la technologie qui est connu et apprécié des consommateurs du monde entier.

Pour connaître les nouvelles récentes concernant CCELL, visitez le www.ccell.com.

À propos de CCELLMD

CCELLMD est une marque technologique et un innovateur mondial dans le domaine des vaporisateurs portatifs qui a révolutionné l'industrie en introduisant le composant chauffant en céramique. CCELLMD est né au siège social de Shenzhen Smoore Technology Limited, qui compte plus de 10 ans d'expertise dans l'industrie de la vaporisation. Grâce à des ressources de recherche et développement avancées, des technologies brevetées, une forte capacité de production et des systèmes de contrôle de qualité fiables, CCELLMD est reconnu dans le monde entier pour sa technologie de vaporisation exceptionnelle et ses appareils de qualité supérieure.

Poue en apprendre davantage au sujet de CCELLMD, consultez le www.ccell.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter , et YouTube.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1956439/CCELL_PALM_Pro.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1605411/CCELL_Logo.jpg

