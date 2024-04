PHOENIX, 23 avril 2024 /CNW/ - Pour célébrer le Jour de la Terre, CCELLMD, la plus grande marque axée sur les technologies de vaporisation au monde, a récemment annoncé le lancement d'un nouveau produit de vapotage tout-en-un, Eco Star. Créé à partir de PLA biodégradables à base de plantes et conçu avec une batterie facile à retirer, Eco Star permet aux consommateurs de faire des choix plus écologiques lorsqu'ils profitent de la commodité de produite de vapotage tout-en-un (souvent appelés jetables) qui convient à toutes les huiles préférées des consommateurs à base de rosins vivants, et aux diamants liquides, aux résines et aux distillats vivants.

Le boîtier du Eco Star est créé à l'aide de cannes de maïs, tiges, feuilles des épis qui restent après la récolte. Cette approche ingénieuse permet non seulement de réduire les émissions de gaz à effet de serre pendant la fabrication, mais elle favorise également la décomposition naturelle, ce qui laisse une empreinte environnementale minimale.

En plus de son boîtier écologique, l'Eco Star est doté d'une batterie lithium-ion amovible et recyclable, ce qui permet aux utilisateurs de jeter facilement la batterie séparément du boîtier. Les exigences en matière de recyclage des batteries peuvent varier selon le pays, la ville, etc. Veuillez communiquer avec votre centre de recyclage local pour obtenir de plus amples renseignements avant de procéder à l'élimination.

Le développement durable est intégré à chaque étape de la conception du Eco Star. Pour minimiser son impact environnemental, CCELL a adopté la technologie de traitement aqueux pour produire les éléments chauffants en céramique EVOMAX et EVO intégrés au Eco Star et à de nombreux autres appareils. Selon les tests internes de CCELL, l'adoption de cette technologie permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 35 % par rapport aux méthodes de traitement traditionnelles.

« Nous considérons l'Eco Star comme un pas vers le développement durable en réduisant dès le départ la consommation de déchets et d'énergie, » a déclaré Angela Pih, cheffe de la direction du marketing mondial, CCELL. « En offrant aux clients des solutions de vapotage écologique, nous espérons montrer que les consommateurs font des choix respectueux de l'environnement lorsqu'on leur en donne l'occasion. »

Alors que CCELL offre une vaste gamme de produits, des cartouches aux systèmes de cartouches en passant par les batteries 510 réutilisables, l'intérêt des consommateurs pour les dispositifs de vapotage tout-en-un a continué de croître au cours des dernières années, sans montrer de signe de ralentissement. En 2023, BDSA a déclaré : « Une tendance croissante dans le domaine du vapotage au cours de la dernière année est l'augmentation de la sous-catégorie des dispositifs de vapotage jetables. Du début à la fin de 2022 (T1 2022 et T4 2022), les ventes de produits de vapotage jetables ont augmenté, passant d'une portion de 13 % des ventes en dollars de produits de vapotage à une portion de 17 % des ventes en dollars de produits de vapotage. »

Compatible avec les huiles préférées des consommateurs, des rosins vivants aux diamants liquides, en passant par les résines et les distillats vivants, l'Eco Star ne vous demande pas de faire de compromis sur la qualité ou la commodité lorsque vous faites des choix plus écologiques. CCELL espère orienter notre industrie vers la construction d'un avenir plus vert.

Pour en savoir plus sur le vaporisateur Eco Star tout-en-un et l'engagement de CCELL envers le développement durable, visitez https://www.ccell.com/disposable/eco-star .

