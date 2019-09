CBC/Radio-Canada adhère à une charte mondiale pour combattre la désinformation

TORONTO, le 9 sept. 2019 /CNW/ - Selon CBC/Radio-Canada, les sources fiables de nouvelles et d'information au Canada sont essentielles à la démocratie. Afin d'appuyer cet objectif à l'échelle mondiale, la Société a adhéré à la Trusted News Charter, une initiative menée par la BBC pour renforcer les mesures de protection des auditoires contre la désinformation. Cette charte, qui est le résultat du sommet sur la fiabilité de l'information qui s'est tenu en juin 2019, comprend un engagement à collaborer pour appuyer l'authentification des sources, l'instruction civique, l'éducation aux médias et d'autres mesures de lutte contre la désinformation. Vous pouvez lire l'annonce de la BBC ici . Google, Facebook, Microsoft, Twitter, l'AFP, Reuters, le Financial Times, le Wall Street Journal et l'Union Européenne de Radio-Télévision viennent également d'être annoncés comme partenaires.

« La désinformation est un défi mondial; il nous faut donc des solutions mondiales, a déclaré Catherine Tait, présidente-directrice générale de CBC/Radio-Canada. Notre adhésion à cette charte est un volet important des efforts que nous déployons pour nous assurer que les Canadiens ont accès à des sources fiables de nouvelles et d'information. »

CBC/Radio-Canada est fière d'être la source de nouvelles et d'information la plus digne de la confiance des Canadiens, et la vérification des faits est un pilier de sa couverture journalistique. Voici quelques-uns de nos efforts visant à renforcer les nouvelles et l'information au Canada :

- Mise sur pied d'équipes de lutte contre la désinformation dans nos services de nouvelles français et anglais. Ces équipes mettent à profit des ressources responsables des technologies, de la politique et des enquêtes pour traquer les fausses informations et en informer les Canadiens. Durant la campagne électorale, l'équipe des Décrypteurs de Radio-Canada présentera une émission de télévision hebdomadaire sur RDI qui donnera des outils aux Canadiens pour les aider à évaluer l'information qu'ils obtiennent dans les médias sociaux. L'équipe de CBC a créé un guide pratique sur la désinformation , et les deux services de nouvelles travaillent avec le projet de démocratie numérique (Digital Democracy Project), initiative conjointe de l'École Max Bell de politiques publiques de l'Université McGill et du Forum des politiques publiques qui vise à suivre de près la désinformation ciblant les Canadiens.

Efforts mondiaux pour améliorer la confiance et la transparence. CBC News fait partie du projet Trust , un partenariat international avec Google, Facebook et d'autres entreprises médiatiques visant à accroître la transparence et l'exactitude des nouvelles en ligne. Nos politiques sur la transparence des étiquettes, les corrections, la signature des articles et les liens vers nos Normes et pratiques journalistiques dans les nouvelles en ligne sont devenues un modèle pour d'autres partenaires du projet. Radio- Canada fait partie de l' International Fact-Checking Network , réseau mené par le Poynter Institute visant à réunir des personnes qui se consacrent à la vérification des faits dans le monde entier.

CBC News fait partie du , un partenariat international avec Google, Facebook et d'autres entreprises médiatiques visant à accroître la transparence et l'exactitude des nouvelles en ligne. Nos politiques sur la transparence des étiquettes, les corrections, la signature des articles et les liens vers nos Normes et pratiques journalistiques dans les nouvelles en ligne sont devenues un modèle pour d'autres partenaires du projet. Radio- fait partie de l' , réseau mené par le Poynter Institute visant à réunir des personnes qui se consacrent à la vérification des faits dans le monde entier. Élaboration d'une réponse mondiale à la menace de l'hypertrucage ( deep fakes ). Nous sommes à l'avant-plan d'initiatives visant à développer des approches communes à l'échelle internationale pour lutter contre les vidéos de nouvelles hypertruquées générées par l'intelligence artificielle, notamment en adaptant la technologie existante pour vérifier par voie numérique l'authenticité de nos contenus de nouvelles lorsqu'ils sont publiés sur d'autres plateformes. CBC/Radio-Canada se joint au Partnership on AI , une coalition d'organisations chefs de file dans les domaines de la technologie, des médias et de la société civile, qui a pour mission de définir les utilisations responsables de l'intelligence artificielle. CBC/Radio-Canada, la BBC et le Partnership on AI dirigent également le groupe de travail responsable de définir l'approche qu'adoptera la Trusted News Charter à l'égard de la menace croissance de l'hypertrucage.

Nous sommes à l'avant-plan d'initiatives visant à développer des approches communes à l'échelle internationale pour lutter contre les vidéos de nouvelles hypertruquées générées par l'intelligence artificielle, notamment en adaptant la technologie existante pour vérifier par voie numérique l'authenticité de nos contenus de nouvelles lorsqu'ils sont publiés sur d'autres plateformes. CBC/Radio-Canada se joint au , une coalition d'organisations chefs de file dans les domaines de la technologie, des médias et de la société civile, qui a pour mission de définir les utilisations responsables de l'intelligence artificielle. CBC/Radio-Canada, la BBC et le Partnership on AI dirigent également le groupe de travail responsable de définir l'approche qu'adoptera la Trusted News Charter à l'égard de la menace croissance de l'hypertrucage. Soutien de l'éducation aux médias. Nous fournissons de l'information concernant l'hypertrucage, en particulier aux jeunes auditoires sur nos plateformes de médias sociaux et de vidéos, notamment sous forme de contenu spécial sur la désinformation pour la rubrique Découvrir de Snapchat. Nous poursuivons notre collaboration avec des écoles pour contribuer à intégrer la compréhension de la désinformation au programme scolaire.

« Les antidotes aux fausses nouvelles sont la sensibilisation et les vraies nouvelles - en grande quantité, a souligné Mme Tait. Nous continuerons de chercher de nouvelles façons d'unir nos efforts à ceux d'autres diffuseurs publics et de médias privés crédibles afin d'appuyer le journalisme de qualité pour les Canadiens. »

