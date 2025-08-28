SÃO PAULO, 28 août 2025 /CNW/ - CATL, un chef de file mondial des solutions innovantes de stockage d'énergie, a dévoilé ses dernières technologies au cours de son lancement lors de l'exposition Smarter E South America 2025, la plus grande exposition sur le stockage d'énergie sur le continent. TENER Stack, actuellement le premier système de stockage d'énergie de très grande capacité de 9 MWh au monde, s'adapte aux différentes technologies cellulaires de CATL, offrant jusqu'à cinq ans de dégradation nulle ou de résistance à haute température. Il convient aux climats variés de l'Amérique du Sud, ce qui souligne l'engagement de CATL envers le développement énergétique durable dans toute la région.

« Le Brésil possède l'une des applications les plus diversifiées de systèmes de stockage d'énergie au monde. Grâce à nos antécédents éprouvés en matière de solutions de produits pour une gamme diversifiée d'applications de décarbonisation, et aux solides partenariats locaux que nous façonnons, nous sommes déterminés à aider à accélérer la transition de la région vers l'énergie propre »,a déclaré Ray See, président directeur, Americas Energy Storage Business Division.

Adapté aux conditions exigeantes du Brésil

Le marché énergétique brésilien est à un point de basculement, prêt pour une croissance rapide en raison d'un réseau dominé par les énergies renouvelables, ce qui crée une demande pour des solutions de flexibilité. BloombergNEF souligne que le stockage au Brésil est « sur le point de décoller », car d'ici 2050, le Brésil aura besoin de plus de 6 billions de dollars d'investissement énergétique pour atteindre la carboneutralité, ce qui souligne son potentiel explosif.

En réponse à la demande croissante dans cette région, CATL lance TENER Stack, un produit révolutionnaire qui représente un bond en avant stratégique en matière de capacité, de flexibilité de déploiement, de sécurité et de transportabilité.

Le système stocke 9 MWh d'énergie, ce qui permet de recharger complètement 45 autobus électriques avec des blocs-batteries de 200 kWh ou de fournir 6 ans d'électricité à un ménage brésilien moyen. Il utilise les terres 45 % plus efficacement et offre une densité énergétique prévue 50 % plus élevée que les systèmes conventionnels de 20 pieds. Pour les grands projets, il a besoin de 45 % moins de conteneurs pour construire une station de 800 MWh que les systèmes de 5 MWh.

La flexibilité est intégrée. La conception « deux-en-un » pèse moins de 36 tonnes, ce qui la maintient dans les réglementations de transport dans 99 % des marchés mondiaux. Sa compatibilité avec les méthodes d'expédition standard réduit les coûts de transport jusqu'à 35 %, tandis qu'un centre de gravité inférieur assure la stabilité des itinéraires avec des ponts, des tunnels et des contraintes d'infrastructure rurale.

La sécurité et la fiabilité sont intégrées à TENER Stack. Le système utilise la chimie des batteries au lithium-fer-phosphate pour la stabilité thermique et des capteurs de gaz améliorés qui sont 40 % plus sensibles, ce qui déclenche l'extinction d'incendie 35 % plus rapidement. L'isolation à triple couche offre jusqu'à deux heures de résistance au feu. Le système répond également aux normes sismiques IEEE693, ou également considéré comme résistant à une magnitude de tremblements de terre de catégorie 9 et d'ouragans de catégorie 5. Sa gestion thermique aérienne maintient le bruit à seulement 65 dB(A), ce qui le rend utilisable dans les villes.

Les marchés brésiliens et d'autres marchés d'Amérique du Sud présentent également des défis uniques : des fluctuations fréquentes du réseau, des températures ambiantes élevées et des ressources d'entretien limitées dans les installations éloignées. TENER Stack est spécialement conçu pour ces diverses conditions.

Ses nouveaux capteurs de gaz offrent une durée de vie sans entretien de 10 ans, par rapport aux capteurs traditionnels de 2 ans, ce qui réduit les interruptions opérationnelles dans les sites difficiles d'accès. Entre-temps, le système d'onduleurs porte-conteneurs remanié est doté d'une conception autonome qui élimine le recours à des batteries au plomb-acide à courte durée de vie ou à des batteries au lithium-fer-phosphate de 8 ans, ce qui prolonge de 20 minutes à 2 heures la durée de secours du système de gestion des batteries et des ventilateurs antidéflagrants pendant les pannes.

En plus d'autres offres comme les séries EnerOne+ et TENER, CATL offre un plus large éventail d'options pour les projets énergétiques hors réseau, commerciaux et utilitaires. Conçues pour être légères, très portables et équipées d'un système intégré de réduction de l'humidité, ces solutions sont conçues pour résister aux conditions humides des forêts pluviales et fonctionner de façon fiable à des températures extrêmes de -35 °C à 55 °C. CATL fournit des solutions énergétiques personnalisées pour des projets de toutes tailles au Brésil et en Amérique du Sud.

Engagement envers l'avenir durable de l'Amérique du Sud

CATL s'est déjà distinguée au Brésil, alimentant le premier projet de stockage d'énergie à l'échelle des services publics du pays, le projet de stockage d'énergie Registro, en 2022. Après trois ans d'exploitation stable, CATL est devenue une référence pour l'industrie du stockage d'énergie en Amérique du Sud. Le site a franchi une étape importante cette année en agrandissant la première centrale, marquant une nouvelle phase de croissance pour CATL sur le marché local.

Au-delà du Brésil, CATL a continuellement approfondi son plan d'affaires mondial, accéléré l'expansion de l'industrie et continuellement amélioré sa compétitivité de base partout en Amérique du Sud. L'entreprise forme activement des équipes locales au Chili, en Argentine, au Mexique, en Colombie et en République dominicaine.

En septembre, un nouveau bureau en Amérique du Sud ouvrira ses portes au Chili, offrant une expertise et un soutien locaux à l'innovation des clients. Avec la série TENER et d'autres produits de stockage d'énergie de pointe, CATL continue de repousser les limites et de renforcer son engagement à aider les partenaires sud-américains et mondiaux à accélérer la transition énergétique en offrant des solutions plus flexibles, sûres et durables.

À la fin du premier semestre 2025, les produits ESS de CATL ont été déployés dans plus de 2 000 projets dans le monde, couvrant toutes les zones climatiques et tous les environnements d'exploitation. CATL s'est également classée au premier rang sur le plan de la part de marché des expéditions mondiales de batteries de stockage d'énergie pendant quatre années consécutives en 2024, avec un déploiement de plus de 93 GWH.

