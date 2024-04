Le premier système de dégradation au monde pouvant être produit en série et sans dégradation pendant cinq ans

Bien que la prévention de la dégradation de la capacité au cours des cinq premières années d'utilisation constitue un progrès important dans l'augmentation de la durée de vie des batteries, la dégradation nulle de l'énergie est également importante pour les centrales électriques de stockage d'énergie visant à répondre aux exigences des nouveaux réseaux d'électricité. En s'appuyant sur les technologies biomimétiques SEI (interphase de superconducteur ionique) et technologies d'électrolyte autoassemblées, TENER a éliminé les obstacles au mouvement des ions au lithium et atteint une dégradation nulle de la puissance et de la capacité, assurant une croissance nulle de la consommation d'énergie auxiliaire tout au long du cycle de vie, créant ainsi un système de stockage d'énergie « sans âge ».

Grâce à des technologies de pointe et à des capacités de fabrication exceptionnelles, CATL a relevé les défis causés par les métaux lithium de haute activité dans les batteries à dégradation zéro, ce qui aide efficacement à prévenir l'emballement thermique causé par la réaction d'oxydation.

Immense énergie dans un espace compact : Conteneur de 20 pieds d'une capacité de 6,25 MWh

TENER atteint une capacité impressionnante de 6,25 MWh dans le conteneur EVP, ce qui représente une augmentation de 30 % de la densité énergétique par unité de surface et une réduction de 20 % de l'empreinte globale de la station, améliorant ainsi la densité énergétique et l'efficacité grâce à une conception novatrice dans un espace limité.

La technologie cellulaire de pointe de CATL soutient le rendement exceptionnel du système. TENER est équipé de cellules à longue durée de vie et à dégradation nulle adaptées aux applications de stockage d'énergie, atteignant une densité énergétique de 430 Wh/L, une étape importante pour les batteries au lithium-fer-phosphate utilisées dans le stockage d'énergie.

Système spécialisé de gestion de la qualité pour garantir une sécurité optimale

Afin d'atteindre la sécurité ultime en matière de stockage d'énergie, CATL a mis en place un système de gestion de la qualité de bout en bout qui comprend le développement de technologies, les essais de tension, la surveillance du fonctionnement et l'analyse des défaillances de sûreté. Ce système fixe des objectifs de sécurité différents selon les différents scénarios, puis élabore la technologie de sûreté correspondante pour atteindre ces objectifs. Afin d'assurer l'efficacité de ces technologies, CATL a construit une plateforme de validation pour simuler les tests de sécurité des systèmes de stockage d'énergie dans différents scénarios de réseau électrique. Une fois le projet mis en œuvre, CATL assure un suivi continu de son état de fonctionnement au moyen d'une surveillance des risques alimentée par l'IA et d'une fonction avancée d'alerte intelligente, calcule le taux de défaillance des produits de stockage d'énergie tout au long de leur cycle de vie, et vérifie ainsi les objectifs de conception de la sécurité tout en poursuivant leur optimisation.

CATL a réduit le taux de défaillance à un niveau de partie par milliard pour les cellules utilisées dans le TENER, qui, une fois étendu à l'exploitation tout au long de son cycle de vie, peut réduire de façon efficace les coûts d'exploitation et améliorer considérablement le taux de rendement interne (TRI).

Le stockage de l'énergie est un élément central de la transition vers l'énergie verte. CATL est fermement déterminé à offrir des solutions de stockage d'énergie de calibre mondial à ses clients du monde entier. Le dévoilement du système TENER marque un autre jalon dans l'engagement continu de CATL envers la transition énergétique. En ce qui concerne l'avenir, CATL demeurera résolu dans sa poursuite de l'innovation ouverte et collaborera avec des partenaires de l'industrie mondiale pour tracer la voie de la prospérité mutuelle en tant que chef de file de l'industrie sur le plan de l'innovation et des technologies de pointe.

