Une innovation historique associe une grande capacité à un transport flexible, redéfinissant le stockage d'énergie à grande échelle

MUNICH, le 8 mai 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, au salon ees Europe 2025, CATL a dévoilé TENER Stack, le premier système de stockage d'énergie au monde de 9 MWh à très grande capacité, conçu pour la production de masse, ce qui représente un bond en avant stratégique en matière de capacité, de flexibilité de déploiement, de sécurité et de transportabilité.

image image_2 image_3

En réponse à la croissance rapide de la demande mondiale en énergie, des centres de données axés sur l'IA à l'électrification industrielle, TENER Stack est conçu pour aider les services publics, les développeurs et les utilisateurs industriels à libérer une plus grande valeur économique pour chaque mètre carré d'installation.

« CATL a toujours été à l'avant-garde de la transition énergétique », a déclaré Amanda Xu, cheffe de la technologie, ESS, et présidente d'ESS Europe CATL. « Pour répondre aux attentes d'un système SSEB à densité énergétique élevée, à faible empreinte, avec une configuration côté CA plus simple et un déploiement flexible, nous proposons la dernière solution de stockage d'énergie CATL TENER. Ce système élimine les limites de la capacité électrique et du transport des produits, et réalise des percées en matière d'utilisation de l'espace, d'efficacité énergétique et de coût. »

Capacité révolutionnaire et compatibilité côté CA

TENER Stack intègre les cellules à haute densité énergétique de CATL à la technologie de dégradation nulle sur cinq ans, ce qui permet une amélioration de 45 % de l'utilisation du volume et une augmentation de 50 % de la densité énergétique prévue par rapport aux systèmes de conteneurs conventionnels de 20 pieds. La capacité interne peut atteindre 9 MWh, ce qui est suffisant pour recharger 150 voitures électriques ou alimenter un ménage allemand moyen pendant six ans.

Pour améliorer la compatibilité et l'efficacité du système, TENER Stack prend en charge les architectures centralisées et en chaîne PCS (Power Conversion System). Cette voie à double technologie assure une intégration transparente avec l'équipement courant côté CA et un plus large éventail d'applications de réseau.

L'efficacité spatiale supérieure de TENER Stack offre une valeur économique importante. Par exemple, le déploiement de 800 MWh de stockage à l'aide de TENER Stack nécessite près d'un tiers de conteneurs de moins que les systèmes traditionnels de 6 MWh. Cela réduit le nombre d'unités PCS et les coûts cachés associés au surdimensionnement du système, et augmente de 40 % l'efficacité de l'utilisation des terres. Dans l'ensemble, les promoteurs peuvent s'attendre à une optimisation allant jusqu'à 20 % des coûts totaux de construction de la station.

Transport sans compromis

En réponse aux défis logistiques associés au transport de conteneurs de plus de 36 tonnes, le seuil légal dans de nombreux pays, CATL a mis au point la conception « deux-en-un ». Chaque unité de demi-hauteur est strictement contrôlée en dessous de 36 tonnes, ce qui garantit la conformité à la réglementation sur le transport sur 99 % des marchés mondiaux.

Cette conception innovante de séparation permet des méthodes d'expédition standard, y compris des épandeurs et des doublures de conteneurs standard, réduisant considérablement les temps d'attente et les coûts de transport spécialisés jusqu'à 35 %. Avec un centre de gravité inférieur et une flexibilité pour les itinéraires à hauteur limitée, TENER Stack peut facilement s'adapter à des scénarios de transport uniques comme les ponts et les zones rurales, soulignant les avantages de sa conception structurelle innovante.

Normes de sécurité et gestion thermique avancées

La sécurité-incendie faisant l'objet d'une surveillance mondiale, TENER Stack tire parti de la solide chimie des batteries LFP de CATL, connue pour sa stabilité thermique inhérente. Les capteurs de gaz améliorés offrent une sensibilité 40 % plus élevée, déclenchant des systèmes de suppression 35 % plus rapidement. Une nouvelle conception d'isolation à triple couche augmente la résistance au feu à deux heures et le système répond aux normes sismiques de la norme IEEE693, avec des tremblements de terre de magnitude 9 et des ouragans de catégorie 5.

De plus, la conception d'un système de gestion thermique réduit le rayonnement thermique, réduit les coûts de terrain et d'entretien, et maintient le bruit à 65 dB(A) à un mètre, ce qui est idéal pour une utilisation urbaine.

Pas seulement des batteries, mais une vision énergétique

À la fin du mois de novembre 2024, les produits ESS de CATL ont été déployés dans plus de 1 700 projets dans le monde, couvrant toutes les zones climatiques et tous les environnements d'exploitation. En 2023, reconnaissant les besoins évolutifs et changeants des clients, CATL a dévoilé TENER, un système de stockage d'énergie conteneurisé d'équivalent vingt pieds avec technologie de dégradation nulle sur 5 ans, et TENER FLEX, un système de stockage d'énergie sur bâti pour un déploiement flexible.

TENER Stack s'appuie sur les performances éprouvées des séries TENER et TENER FLEX de CATL, combinant les avantages des modèles précédents à de nouveaux niveaux de capacité et de transportabilité. Avec TENER Stack, CATL renforce son engagement à aider ses partenaires mondiaux à accélérer la transition énergétique, en fournissant plus d'énergie dans moins d'espace, de façon sûre et durable.

« TENER Stack, géant, flexible, fiable et silencieux. « Nous ne fournissons pas seulement un produit de stockage d'énergie, mais une solution pour l'accessibilité énergétique qui peut être appliquée à l'échelle mondiale », a déclaré Hank Zhao, chef des technologies d'ESS Europe CATL. « 9 MWh ne représentent pas la limite de la capacité énergétique ou de l'espace. Chaque percée dans la densité énergétique à l'avenir libérera une plus grande valeur énergétique à partir d'une empreinte plus réduite. »

PERSONNE-RESSOURCE : Fred Zhang, [email protected]