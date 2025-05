HONG KONG, 21 mai 2025 /CNW/ - CATL a annoncé aujourd'hui son introduction sur le marché principal de la Bourse de Hong Kong (HKEX) sous le code 3750. L'offre mondiale comprenait 135 millions d'actions avant l'option de surallocation, au prix de 263,00 HKD chacune, faisant de CATL la première société cotée en actions nationales à demander une cotation secondaire à Hong Kong avec un plafond de prix pour l'émission. L'introduction en bourse de CATL à Hong Kong n'a pris que 128 jours, avec une décote nulle par rapport au cours de clôture des actions nationales le jour de la fixation du plafond. Lors de sa première journée de cotation, l'action a démarré en force, avec un cours d'ouverture de 296 HKD par action, soit une hausse de 12,55 % par rapport au prix d'offre.

Cette offre a attiré de nombreux investisseurs issus de 15 pays et régions du monde entier, notamment des fonds souverains, des capitaux industriels, des institutions à long terme, des capitaux d'assurance et des fonds multi-stratégies. La forte demande témoigne non seulement de la confiance dans la valeur à long terme de CATL, mais aussi de la reconnaissance du vaste potentiel commercial et des opportunités commerciales offertes par les technologies neutres en carbone.

« CATL n'est pas seulement un fabricant de composants de batteries; nous sommes un fournisseur de solutions système et nous nous engageons à devenir une entreprise de technologie neutre en carbone, a déclaré Robin Zeng, chef de la direction de CATL, lors de la cérémonie d'inscription à la cote aujourd'hui. Cette cotation en bourse marque notre émergence accrue sur les marchés mondiaux des capitaux et constitue une nouvelle étape importante dans notre mission de faire progresser l'économie mondiale neutre en carbone. »

Dans le cadre des efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique, l'économie neutre en carbone est passée d'un impératif environnemental à un moteur dynamique de croissance économique. En tant que pionnier dans la promotion de l'économie neutre en carbone, CATL accélère le développement d'une société neutre en carbone grâce à une innovation constante dans les technologies zéro carbone. Ces avancées concernent les secteurs clés suivants :

Transports neutres en carbone : Pour atteindre les objectifs mondiaux d'émissions nettes nulles, BloombergNEF prévoit que les investissements annuels dans le transport électrique devront atteindre 3 000 milliards de dollars d'ici 2030. Le système de transport mondial est en pleine restructuration, tandis que les véhicules à énergie nouvelle et les écosystèmes de remplacement de batteries entrent dans une phase de croissance explosive. Les secteurs émergents du transport, tels que les économies à basse altitude et les navires électriques, évoluent également rapidement. CATL a constitué le portefeuille de produits le plus avancé et le plus diversifié au monde pour répondre à la révolution mondiale des transports.

Avec la séparation des véhicules et des batteries et la normalisation des batteries au cœur de sa stratégie, CATL est à la pointe des solutions innovantes de remplacement de batteries, qui permettront la convergence de la mobilité électrique et des réseaux énergétiques et établiront un écosystème en boucle fermée neutre en carbone tout au long du cycle de vie des batteries. CATL a récemment dévoilé à Datong, dans la province du Shanxi, des solutions standardisées de blocs de remplacement de batteries et de remplacement complet du châssis pour les poids lourds. Il s'agit d'une étape cruciale vers la mise en place d'un réseau national de remplacement de batteries pour poids lourds couvrant 80 % des principaux itinéraires logistiques en Chine d'ici 2030. Dans le secteur des véhicules particuliers, CATL a formé la « Choco-Swap Alliance » afin de déployer un nouvel écosystème de remplacement de batteries.

Électricité neutre en carbone : BloombergNEF prévoit que d'ici 2050, la consommation annuelle mondiale d'électricité augmentera de 75 %, et que les investissements potentiels dans les énergies renouvelables dépasseront 10 000 milliards de dollars au cours des 25 prochaines années. La mise en place d'un système électrique neutre en carbone présente à la fois des défis et des opportunités. Pour remédier aux problèmes courants des réseaux actuels, tels que le manque de résilience du réseau, CATL consacre des ressources aux technologies de réseau neutres en carbone, notamment l'électronique de puissance, les systèmes de régulation flexibles et les centrales électriques virtuelles, afin de mettre au point un nouveau système électrique neutre en carbone et de faire bénéficier de nombreuses foyers des technologies sans carbone.

Décarbonisation industrielle mondiale : Aujourd'hui, 195 pays et régions ont défini des objectifs de réduction des émissions, favorisant ainsi la transition énergétique et le développement durable sans carbone. L'Agence internationale de l'énergie prévoit qu'à partir de 2030, l'atteinte de la neutralité carbone nécessitera 4 500 milliards de dollars d'investissements annuels à l'échelle mondiale. CATL vise la neutralité carbone de toutes ses usines cette année et contribue à la décarbonisation d'industries traditionnelles telles que la sidérurgie, la cimenterie et la chimie. CATL développe des solutions zéro carbone intégrées et collabore avec des partenaires pour construire des îles zéro carbone, des parcs industriels zéro carbone et des villes zéro carbone.

Tout en se concentrant sur l'économie neutre en carbone, CATL s'engage également en faveur de la circularité énergétique. En juin, CATL dévoilera plus de détails sur son engagement mondial en faveur de cet objectif, qui réunit des partenaires intersectoriels afin d'unir leurs forces pour construire un écosystème économique circulaire robuste.

Au cours des dix dernières années, CATL a investi plus de 70 milliards de yuans (environ 10 milliards de dollars américains) dans la recherche et le développement, et le nombre de brevets accordés et déposés dans le monde a dépassé les 43 000. CATL est en tête du classement des nouveaux brevets dans son secteur depuis cinq années consécutives. CATL a créé six centres de recherche et développement à travers le monde.

Centre financier international, Hong Kong constitue une plateforme essentielle pour soutenir l'expansion de la capacité de production, du réseau de fournisseurs et du vivier de talents de CATL. Elle permet également une coopération plus diversifiée avec des partenaires internationaux, une étape essentielle vers un avenir sans carbone.

À l'avenir, CATL restera fermement axée sur l'innovation comme principal atout concurrentiel, se consacrant au développement de technologies zéro carbone et au soutien de la croissance de l'économie mondiale neutre en carbone.

À propos de CATL

Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) est un chef de file mondial de l'innovation en matière de nouvelles technologies énergétiques, qui s'engage à fournir des solutions et des services de pointe pour de nouvelles applications énergétiques dans le monde entier.

En juin 2018, la société a été cotée à la Bourse de Shenzhen avec le code boursier 300750. En 2024, CATL s'est classée n° 1 mondial pour la huitième année consécutive au niveau du volume de consommation de batteries pour véhicules électriques, et n° 1 au niveau de la part de marché des livraisons mondiales de batteries de stockage d'énergie pour la quatrième année consécutive. CATL est également largement reconnue par ses partenaires mondiaux dans le domaine des véhicules électriques et du stockage d'énergie.

Engagée à apporter une contribution exceptionnelle à la transition énergétique de l'humanité, CATL a annoncé en 2023 ses objectifs stratégiques visant à atteindre la neutralité carbone dans ses activités principales d'ici 2025 et dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des batteries d'ici 2035.

