NINGDE, Chine, 21 mars 2025 /CNW/ - CATL et la Fondation Ellen MacArthur ont annoncé la conclusion d'une entente visant à accélérer le développement d'une économie circulaire pour les batteries, en faisant de CATL un partenaire stratégique et le premier chef de file dans le domaine des technologies renouvelables au sein du réseau de la Fondation.

À l'avenir, CATL travaillera à un engagement mondial en faveur de la circularité de l'énergie et collaborera avec la Fondation pour identifier les opportunités d'économie circulaire pour l'ensemble de la chaîne de valeur des batteries et pour créer un écosystème de partenaires interindustriels afin d'élaborer et de mettre en œuvre un plan d'action pour la circularité des batteries.

Bien que l'industrie reconnaisse depuis longtemps la nécessité d'aller au-delà de l'approche « prendre-faire-jeter », la concrétisation de cet engagement est complexe. L'expertise que CATL apportera au partenariat stratégique sera essentielle à l'établissement d'une industrie des batteries véritablement circulaire.

« Ce partenariat stratégique représente une avancée majeure dans notre vision commune d'un avenir énergétique durable, » a déclaré Sandy Song, responsable mondiale de l'économie circulaire au sein de CATL. « En associant nos connaissances et nos capacités d'innovation dans le secteur des batteries au leadership de la Fondation dans le domaine de l'économie circulaire, nous sommes en mesure de créer un écosystème de batteries véritablement circulaire. Il ne s'agit pas seulement de responsabilité environnementale, mais aussi de stimuler l'innovation et de mettre en place un système qui profite aux secteurs d'activité et aux collectivités du monde entier. »

« La croissance rapide des énergies renouvelables et de l'électrification offre une chance unique de construire des chaînes de valeur circulaires de A à Z. En adoptant une économie circulaire, les entreprises peuvent récupérer des ressources précieuses à partir des technologies de la première vague, telles que les véhicules électriques, plutôt que de les mettre au rebut, » a expliqué Joe Murphy, responsable exécutif du réseau de la Fondation Ellen MacArthur. « En tant que premier producteur mondial de batteries pour les véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie, l'expertise de CATL sera essentielle pour établir une industrie des batteries véritablement circulaire et pour stimuler l'économie circulaire dans le cadre de la transition énergétique au sens large. »

Lors de l'événement annuel du réseau de la Fondation à Amsterdam, aux Pays-Bas, Dennis Pan, directeur du développement durable de CATL, a souligné l'importance cruciale de concevoir des batteries en tenant compte de leur recyclabilité. CATL a adopté une stratégie « zéro carbone » pour privilégier l'utilisation de matériaux réutilisables et renouvelables et faciliter le recyclage. En 2024, CATL a recyclé environ 130 000 tonnes de batteries usagées pour produire 17 000 tonnes de sel de lithium.

