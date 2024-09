En juin de cette année, CATL a lancé son premier produit TENER, TENER Base, un système de stockage d'énergie conteneurisé EVP, à Munich, en Allemagne. Grâce à ses offres de sécurité avancées dans de multiples dimensions, à une dégradation nulle au cours des cinq premières années d'utilisation et à une production d'énergie de plus de 6 MWh, TENER Base a rapidement gagné en popularité et a été reconnue par l'industrie. Cela fait partie de l'engagement de CATL à répondre aux besoins en évolution de ses clients.

Reconnaissant les défis géographiques du stockage commercial sur batteries au Royaume-Uni et en Europe, CATL a mis au point TENER Flex, une solution compacte qui réduit la taille du produit tout en conservant la haute sécurité, la longue durée de vie et la densité énergétique exceptionnelle qui sous-tendent la marque TENER. « Flex », abréviation de flexibilité, représente les améliorations révolutionnaires de la convivialité de ce produit. Tout en présentant l'absence de dégradation caractéristique de la marque TENER, TENER Flex est conçu pour un large éventail d'applications, s'adaptant à diverses caractéristiques topographiques et conditions climatiques et divers scénarios de stockage d'énergie.

Évolutivité et déploiement flexibles

TENER Flex est doté d'une structure optimisée qui peut être déployée dans une configuration d'économie d'espace, dos à dos, montée sur patin, maximisant les avantages de la station avec souplesse. À mesure que les systèmes énergétiques se dégradent, le besoin d'augmentation se fait de plus en plus sentir, souvent avec des coûts élevés. TENER Flex offre une solution avec l'option d'un système de conversion d'énergie en chaîne (PCS), permettant une augmentation du côté CA et simplifiant l'installation. Sa compatibilité avec les infrastructures existantes, ainsi que la réduction de la main-d'œuvre, du temps et des coûts d'exploitation, en font la solution idéale pour les projets à grande échelle qui nécessitent une capacité de stockage en fin de vie élevée.

Distribution d'alimentation flexible

TENER Flex offre une distribution d'énergie flexible, répondant aux divers besoins des applications industrielles et résidentielles à grande échelle. Prenant en charge à la fois les PCS en chaîne et les PCS centralisés, il s'intègre à des systèmes de conversion d'énergie allant de 600 à 1 500 V pour un fonctionnement fluide. Chaque bâti fonctionne de façon indépendante, assurant la continuité du système même en cas de défaillance, améliorant ainsi la fiabilité et réduisant les temps d'arrêt. Grâce à une conception évolutive qui convient à tous les PCS centralisés sur le marché, TENER Flex réduit au minimum les coûts d'entretien et les dépenses en immobilisations, tout en s'adaptant à la demande croissante d'énergie pour des projets de toute taille.

Environnements d'exploitation flexibles

Résistant à des températures allant de -40 °C à 60 °C, fonctionnant à des altitudes allant jusqu'à 4 000 mètres et bénéficiant d'un indice de protection IP56 contre les fortes pluies et une humidité de 0 à 100 %, TENER Flex garantit un rendement fiable dans tous les environnements, des zones urbaines aux conditions extrêmes comme les déserts et les montagnes enneigées

Transport flexible

Auparavant, le transport du stockage d'énergie constituait une limite importante au déploiement flexible. TENER Flex a surmonté ce défi grâce à sa compatibilité avec une variété de véhicules, répondant aux exigences de transport dans différentes régions.

Gestion fiable du bruit et de la sécurité

TENER Flex établit un équilibre entre l'efficacité énergétique et la gestion stricte du bruit et de la sécurité. Sa structure améliorée atteint un niveau sonore de 65 décibels, ce qui réduit considérablement le bruit dans des environnements comme les hôpitaux, les écoles et les marchés.

L'engagement envers la sécurité demeure au cœur de TENER Flex. Il utilise une plateforme de validation pour simuler les menaces à la sécurité au niveau du réseau dans divers scénarios de réseau électrique et renforcer les normes pour réussir le test. Chaque cellule est surveillée tout au long de son cycle de vie, ce qui permet un entretien en temps opportun, un rendement optimisé et une durée de vie prolongée. Avec un taux de défaillance au niveau PPB inégalé dans l'industrie pour les cellules de batterie individuelles, TENER Flex réduit les coûts d'exploitation et améliore le taux de rendement interne (TRI) sur l'ensemble du cycle de vie.

CATL a établi une forte présence sur le marché britannique, réalisant plus de 40 projets d'une capacité totale d'environ 3 GWh, sans aucun accident. En 2021, CATL a participé au plus grand projet de stockage d'énergie par batterie côté réseau en Europe, le système Minety; en 2022, CATL a conclu un accord à long terme avec Gresham House pour fournir jusqu'à 10 GWh de stockage d'énergie par batterie; et en 2024, CATL a collaboré avec Rolls-Royce pour intégrer les produits TENER à la solution mtu EnergyPack QG.

Tirant parti d'un solide réseau de stations d'après-vente partout dans le monde, CATL se consacre à soutenir ses clients grâce à des services à l'étranger professionnels, efficaces et fiables. À ce jour, CATL exploite 770 centres d'après-vente dans le monde, appuyés par plus de 200 superviseurs, plus de 70 spécialistes techniques et plus de 60 magasins de pièces de rechange, assurant la maintenance dans un délai de trois jours avec un temps de réponse de 24 heures. Le centre de formation mondial de CATL a été créé pour fournir un soutien multilingue complet, avec plus de 20 séances de formation prévues à l'échelle mondiale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2515550/IMG_4563.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2515551/IMG_4565.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2515552/IMG_4567.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2515553/IMG_4571.jpg

SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL)

PERSONNE-RESSOURCE : Fred Zhang, [email protected]