Catherine Fournier présente un projet de loi pour la création d'un statisticien en chef du Québec

QUÉBEC, le 21 avril 2021 /CNW Telbec/ - La députée de Marie-Victorin, Catherine Fournier, a présenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale le projet de loi 794, Loi modifiant la Loi sur l'Institut de la statistique du Québec afin de favoriser la production et la circulation des informations statistiques.

Le projet de loi vise l'implantation d'une nouvelle culture de production de données au sein des ministères et organismes publics québécois pour qu'un plus grand nombre d'informations statistiques soient disponibles au sein de l'appareil gouvernemental, notamment dans le but d'aider à la prise de décisions. L'idée est que ces données circulent mieux dans l'objectif d'améliorer l'efficacité de l'appareil public. Le fait de rendre disponibles ces données pour le public et les médias répond également à un objectif de plus grande transparence. De plus, le projet de loi prévoit la création d'un nouveau chien de garde en la matière, le « statisticien en chef », qui deviendrait le nouveau dirigeant de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) et qui verrait ses pouvoirs nettement renforcés par rapport à l'état actuel des choses, entre autres pour forcer les ministères et organismes publics à lui rendre des comptes en matière d'informations statistiques.

« Le gouvernement québécois manque parfois d'informations cruciales afin de prendre des décisions éclairées, informations qui pourraient pourtant être amassées et traitées par les ministères et organismes publics. Cette problématique est encore plus manifeste depuis le début de la pandémie. Autant la collecte des données que la circulation de celles-ci est souvent déficiente. On a même vu certaines demandes d'accès à l'information être refusées parce que l'État n'a tout simplement pas les données demandées ! Très concrètement, on peut penser au manque d'informations concernant la liste d'attente pour les services en santé mentale, comme l'a relevé la Vérificatrice générale en octobre dernier. Il s'agit d'un réel enjeu d'efficacité gouvernementale et de transparence. Il faut que ça change », a déclaré Catherine Fournier.

« Afin de contribuer à la mise en place de culture de collecte de données dans l'appareil public, je propose une réforme de l'Institut de la statistique qui élargirait son mandat pour qu'il devienne responsable de veiller à ce que les ministères et organismes publics collectent toute l'information statistique pertinente pour en permettre une meilleure exploitation et circulation entre eux. L'ISQ serait dorénavant dirigé par le nouveau statisticien en chef, lequel deviendrait doté de pouvoirs semblables au Vérificateur général. Ce statisticien en chef serait responsable de mettre en œuvre la nouvelle mission de l'organisme et l'administration publique lui deviendrait redevable en matière d'information statistique », a-t-elle précisé.

« En conséquence, j'appelle le gouvernement à appeler ce projet de loi afin que les parlementaires puissent étudier cette proposition visant à accroitre l'efficacité et la transparence de l'État québécois », a conclu la députée de Marie-Victorin.

