Catherine Cadotte nommée attachée de presse au cabinet de la mairesse et du comité exécutif

MONTRÉAL, le 4 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le Cabinet de la mairesse et du comité exécutif de Montréal salue l'arrivée de Catherine Cadotte au sein de son équipe. Mme Cadotte occupe, dès aujourd'hui, le poste d'attachée de presse au cabinet de la mairesse et du comité exécutif.

Catherine Cadotte possède une longue expérience dans le monde de la politique municipale et des communications. Elle fut notamment directrice des communications pour le Parti Laval lors de la campagne électorale de 2017, puis responsable des communications pour l'Opposition officielle lavalloise. Plus récemment, Mme Cadotte agissait à titre de conseillère au sein du cabinet de relations publiques Citoyen. Sa connaissance des enjeux municipaux et ses habiletés communicationnelles seront des atouts précieux pour le Cabinet de la mairesse et du comité exécutif.

« C'est un plaisir d'accueillir Catherine au sein de notre Cabinet. Son arrivée vient renforcer notre équipe des communications, qui travaille sans relâche pour faire connaître à la population nos priorités et nos réalisations. Sa passion pour la politique municipale, son enthousiasme face aux enjeux qui nous tiennent à cœur et son expérience nous permettront de mettre les bouchées doubles afin de continuer à faire de Montréal une ville où tout le monde a sa place », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Les représentants des médias qui souhaitent communiquer avec Catherine Cadotte peuvent la joindre au 514 465-2591 (cellulaire) ou au 514 872-6412 (bureau). Elle peut également être jointe à l'adresse catherine.cadotte@montreal.ca .

L'attachée de presse principale et attachée de presse de la mairesse de Montréal, Geneviève Jutras, peut être jointe au 514 243-1268 et à l'adresse genevieve.jutras@montreal.ca . Laurence Houde-Roy, l'attachée de presse du comité exécutif, peut quant à elle être jointe au 438 925-0884 et à l'adresse laurence.houde-roy@montreal.ca .

