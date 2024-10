OTTAWA, ON, le 14 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, des Infrastructures et des Collectivités, a fait le point sur les progrès réalisés à ce jour en ce qui concerne le Catalogue de conception de logements. Cette nouvelle initiative, qui s'inscrit dans le cadre du Plan du Canada sur le logement, vise à fournir des conceptions normalisées, ainsi qu'à diminuer le temps nécessaire à la conception, à l'approbation et à la construction de nouveaux logements.

Le ministre Fraser a annoncé que la première mouture du catalogue serait lancée en décembre et comprendrait jusqu'à 50 modèles conceptuels commandés par le gouvernement fédéral dans le cadre d'un processus de demande de propositions (DP). Ces conceptions comprendront des maisons en rangée, des immeubles de quatre et de six logements, ainsi que des logements accessoires. Les constructeurs pourront utiliser ces conceptions pour simplifier et accélérer la construction de logements dans tout le pays.



Les promoteurs retenus dans le cadre du processus de DP, qui se chargeront de la conception d'immeubles de faible hauteur, sont :

MGA | Michael Green Architecture, qui proposera des conceptions pour la région de la Colombie-Britannique; et

LGA Architectural Partners Ltd., qui travaillera avec cinq autres équipes d'experts régionaux pour proposer des conceptions pour les régions de l' Alberta , des Prairies, de l' Ontario , du Québec, de l'Atlantique et du Nord.

Dans la première mouture du catalogue, le gouvernement cherchera également à inclure des conceptions sélectionnées dans le cadre d'un processus de soumission ouvert, lancé aujourd'hui. Dans le cadre de ce processus de soumission de conceptions par le secteur des logements préfabriqués, on invite les membres du secteur à soumettre des conceptions de logements préfabriqués existantes. Ce processus vise également à obtenir des renseignements sur les capacités, les technologies et les produits actuels de l'industrie, ainsi que sur le rôle des techniques de préfabrication et d'autres techniques novatrices de construction de logements dans l'accélération du rythme de la construction, de manière à appuyer le travail qu'effectue le gouvernement fédéral pour résoudre la crise du logement.

Les entreprises qui construisent des logements modulaires, à panneaux et imprimés en 3D ont jusqu'au 8 novembre 2024 pour répondre à la soumission.

En novembre, le gouvernement fédéral lancera également un concours pour trouver des conceptions novatrices de bâtiments de moyenne hauteur qui guideront l'élaboration de la prochaine mouture du catalogue.

Le gouvernement fédéral travaille avec les provinces, les territoires et les municipalités pour accélérer l'approbation des conceptions normalisées. De plus, l'accès au financement fédéral au titre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement est conditionnel à ce que les provinces et les territoires collaborent avec le gouvernement fédéral en vue d'adopter les modèles contenus dans le Catalogue de conception de logements.

Pour obtenir des gains d'efficacité supplémentaires, le gouvernement fédéral intègre également d'autres programmes et initiatives au Catalogue de conception de logements.

Citation

« Nous devons construire plus de logements plus rapidement pour mettre fin à la crise du logement au Canada et faire en sorte que chacun dispose d'un logement sûr et abordable. Le Catalogue de conception de logements nous aidera à y parvenir en accélérant les processus d'approbation et les délais de construction, ainsi qu'en réduisant les coûts de construction. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, des Infrastructures et des Collectivités

Faits en bref

Dans le budget de 2024, 11,6 millions de dollars sont prévus en 2024-2025 pour soutenir l'élaboration du Catalogue de conception de logements qui comprendra jusqu'à 50 modèles afin de simplifier et d'accélérer les approbations et la construction de logements.

En janvier 2024, le gouvernement du Canada a entamé des consultations ciblées auprès des principaux intervenants, partenaires et experts afin de déterminer les types de conceptions, de caractéristiques et d'équipements qui figureraient dans le Catalogue de conception de logements.

a entamé des consultations ciblées auprès des principaux intervenants, partenaires et experts afin de déterminer les types de conceptions, de caractéristiques et d'équipements qui figureraient dans le Catalogue de conception de logements. En juillet 2024, le gouvernement a lancé un processus de demande de propositions (DP) afin de solliciter des services de conception d'immeubles de faible hauteur pour le Catalogue de conception de logements. L'appel d'offres a pris fin le 7 août 2024.

Situé à Vancouver et à Victoria , en Colombie-Britannique, MGA | Michael Green Architecture conçoit et construit des projets novateurs et durables au Canada et dans le monde entier.

et à , en Colombie-Britannique, MGA | Michael Green Architecture conçoit et construit des projets novateurs et durables au et dans le monde entier. LGA Architectural Partners Ltd. est une équipe d'architectes, de spécialistes du bâtiment et de technologues installée à Toronto qui se concentre largement sur les logements accessoires et sur divers types et échelles de logements résidentiels multiples. LGA Architectural Partners Ltd. travaillera avec cinq autres équipes d'experts régionaux afin d'établir une approche nationale grâce à laquelle le catalogue reflétera les besoins de chaque région : Dub Architects ( Alberta ), 5468796 Architecture (Prairies), KANVA (Québec), Abbott Brown Architects (Atlantique) et Taylor Architecture Group (Nord). LGA Architectural Partners se chargera de l' Ontario .

qui se concentre largement sur les logements accessoires et sur divers types et échelles de logements résidentiels multiples. Le processus de soumission de conceptions par le secteur des logements préfabriqués soutiendra également une stratégie industrielle pour la construction de logements qui aidera à accélérer davantage la construction de logements, à proposer des idées supplémentaires sur la façon dont les logements peuvent être construits, ainsi qu'à réduire les coûts de logement pour les Canadiens.

Dans le cadre de la première mouture du catalogue, les modèles conceptuels seront disponibles en décembre 2024 et comprendront des plans d'étage, des illustrations explicatives et des renseignements de base sur chacune des conceptions proposées. Suivront par la suite, au début de 2025, les dossiers de conception prêts pour l'obtention de permis. Ces dossiers incluront tous les dessins, spécifications et documents nécessaires à la construction et au fonctionnement de chaque conception. Les dossiers comprendront également des estimations détaillées des coûts de construction. Les dossiers régionaux seront entièrement conformes aux exigences du code du bâtiment.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Conseillère en communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]