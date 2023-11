TORONTO, le 30 nov. 2023 /CNW/ - Stephen Brown, président du conseil d'administration de Casey House et des membres de son équipe se sont joints à David Arnold, chef de la direction financière, Groupe TMX, pour ouvrir les marchés et souligner la Journée mondiale du sida.

Casey House ouvre les marchés - Jeudi 30 novembre 2023

Casey House est un hôpital spécialisé de Toronto qui fournit des soins d'avant-garde aux personnes vivant avec le VIH et aux personnes à risque de le contracter. L'hôpital offre une gamme croissante de services en hospitalisation et en soins ambulatoires et communautaires qui aident les clients à toutes les étapes de leur cheminement individuel vers la santé et le bien-être. Casey House est le premier et le seul hôpital canadien voué aux personnes vivant avec le VIH et aux personnes à risque. Pour en savoir plus, visitez https://caseyhouse.ca/about-us/.

La Journée mondiale du sida, le 1er décembre, qui marque aussi le début de la Semaine de sensibilisation au sida chez les Autochtones au Canada, est une occasion de réfléchir à ce que nous avons accompli en matière d'intervention nationale et internationale de lutte contre le sida, et à ce qu'il nous reste à accomplir.

SOURCE Toronto Stock Exchange

Renseignements: RELATIONS AVEC LES MÉDIAS : Deanna Beran, [email protected]