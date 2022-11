KINGSEY FALLS, QC, le 9 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Cascades est fière d'annoncer que la division canadienne des ventes au détail de son Groupe Tissu s'est classée au premier rang dans la catégorie « papiers ménagers » dans le sondage de rétroaction des détaillants 2022 mené par Advantage Group International. Dans sa catégorie, Cascades s'est classée au premier rang dans 16 des 28 compétences évaluées par les détaillants et sa performance sur 96 % de celles-ci est considérée comme « meilleure de sa catégorie », notamment pour la capacité et l'expertise, la confiance, le service à la clientèle, la planification collaborative, l'ESG et l'innovation. L'entreprise s'est également classée au premier rang parmi les 125 meilleures entreprises manufacturières desservant le marché canadien en ce qui a trait à l'opinion générale des détaillants.

Le Advantage Report donne aux manufacturiers une vue comparative des performances évaluées par leurs partenaires commerciaux, leur fournissant des données précieuses sur les forces, les faiblesses et les opportunités de leurs relations commerciales. Le programme dessert plus de 40 marchés à travers le monde. Advantage Report aide les personnes et les organisations à mieux travailler ensemble.

« Je tiens d'abord à remercier les employés de Cascades qui se dévouent quotidiennement à la satisfaction de nos clients. Ce sont eux qui méritent tout le crédit de ces résultats extraordinaires. Je veux également remercier nos clients et partenaires qui prennent le temps de nous donner de la rétroaction et avec qui nous travaillons sans cesse à améliorer nos façons de faire. Nous recevons ces résultats avec fierté mais aussi avec humilité. Nous les voyons comme un incitatif à se dépasser encore davantage », a souligné le président et chef de la direction, Mario Plourde.

« Au sortir d'une pandémie qui aura mis à l'épreuve toute notre industrie et plus particulièrement nos chaînes d'approvisionnement, nous sommes très fiers de cette reconnaissance. La centricité-client est au cœur de notre stratégie commerciale et nous croyons plus que jamais aux bénéfices de bâtir une relation à long terme basée sur le principe de partenariat avec nos clients. Nous continuerons de les soutenir dans leur croissance à travers une approche d'écoute continue », a déclaré le président et chef de l'exploitation de Cascades Groupe Tissu, Jean-David Tardif.

À propos de Cascades :

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte environ 10 000 femmes et hommes travaillant dans un réseau de près de 80 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

À propos de Advantage Group International

Advantage Group International est le principal conseiller en solutions d'engagement interentreprises à l'échelle mondiale. Reconnu par de nombreuses grandes marques mondiales, Advantage ReportTM est devenu la référence en matière d'amélioration des performances entre les fournisseurs et les détaillants dans plus de 40 pays. Établi en 1988, avec son siège social au Canada, Advantage Group agit comme un lien intégral entre les fournisseurs et les partenaires de vente au détail, en utilisant des données, des commentaires et des conseils en stratégie pour éclairer les opportunités de croissance mutuelle, renforcer les relations et fournir des informations inestimables. Advantage Group aide les personnes et les organisations à mieux travailler ensemble. Pour plus d'informations, visitez avantagegroup.com

