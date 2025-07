KINGSEY FALLS, QC, le 8 juill. 2025 /CNW/ - Cascades inc. (TSX : CAS) procède à une optimisation de sa plateforme de production d'emballage en annonçant la fermeture de son usine de fabrication de papier cannelure située à Niagara Falls, NY. La production est prévue cesser au plus tard le 3 septembre 2025.

Cette annonce s'inscrit dans l'engagement de Cascades à soutenir sa croissance stratégique par l'amélioration de sa rentabilité et du niveau de service offert à ses clients. Le site de production de Niagara Falls avait une capacité de production actuelle de 200 000 tonnes courtes, après la fermeture d'une première machine en 2023. Les coûts de fermeture sont estimés à approximativement 5 M$.

« Cette décision est difficile, mais essentielle pour performer à la hauteur des réalités de notre secteur emballage. L'avenir s'annonce source de possibilités, tant pour Cascades que pour ses clients, à condition que nos bases soient solidement positionnées pour prendre cet élan. Nous connaissons les mesures à prendre pour y arriver : simplifier, optimiser et se concentrer », affirme Jean-David Tardif, vice-président exécutif, emballage.

Cascades tient à remercier sincèrement les 123 employé(e)s touchés par cette décision, avec qui elle travaillera étroitement durant le processus. L'entreprise offrira notamment du soutien dans la recherche d'un autre emploi. Cette décision ne diminue en rien la contribution importante de ce site pour sa communauté, avec toute la richesse de ses 38 années d'opération. Cascades veillera à assurer une transition en douceur pour ses clients, notamment grâce aux synergies et optimisations qu'offre sa plateforme opérationnelle simplifiée.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte environ 9 600 femmes et hommes travaillant dans un réseau de 66 unités d'exploitation, dont 17 unités de récupération et de recyclage qui sont incluses dans les activités corporatives et les coentreprises gérées par la Société, situées en Amérique du Nord. Sa gestion participative, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage et ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de fournir des produits novateurs à ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète tout entière. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

SOURCE Cascades Inc.

Médias : Hugo D'Amours, Vice-président, communications, affaires publiques et développement durable, Cascades inc., 819-363-5164, [email protected]; Investisseurs : Jennifer Aitken, MBA, Directrice, relations avec les investisseurs, Cascades inc., 514-282-2697, [email protected]