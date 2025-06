KINGSEY FALLS, QC, le 13 juin 2025 /CNW/ - Cascades inc. (TSX: CAS) (la « Société »), a annoncé que Greenpac Mill, LLC (« Greenpac »), la filiale de la Société détenue à 86,35 %, a conclu une entente visant à augmenter le montant de sa facilité de crédit renouvelable existante de 150 millions de dollars américains à 250 millions de dollars américains. Simultanément, l'échéance de la facilité a été prolongée de décembre 2027 à juin 2028. Toutes les autres modalités demeurent inchangées.

Banque Nationale Marchés Financiers est intervenue en tant qu'arrangeur principal et teneur de livres unique dans cette transaction. Le financement est fourni par un syndicat de prêteurs composé de la Banque Nationale du Canada, de la M&T Bank, de la Bank of America, N.A. et de la Comerica Bank.

L'usine de Greenpac, située à Niagara Falls, New York, fabrique du carton-caisse à poids de base léger fait de fibres recyclées à 100%.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte environ 9 600 femmes et hommes travaillant dans un réseau de 66 unités d'exploitation, dont 17 unités de récupération et de recyclage qui sont incluses dans les activités corporatives et les coentreprises gérées par la Société, situées en Amérique du Nord. Sa gestion participative, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage et ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de fournir des produits novateurs à ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète tout entière. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

