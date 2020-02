Cascades salue la volonté du gouvernement d'améliorer la récupération au Québec

KINGSEY FALLS, QC, le 11 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Cascades inc. (TSX: CAS), chef de file des solutions de récupération, d'emballage et d'hygiène écoresponsables, salue la volonté du gouvernement à travailler à l'amélioration de la filière de la récupération au Québec, notamment en établissant des critères de qualité pour la matière sortant des centres de tri québécois.

Pionnière de l'économie circulaire, Cascades utilise 83% de matières recyclées dans la fabrication de l'ensemble de ses produits. Cela fait d'elle la plus grande récupératrice de fibres de papier au Canada. Au Québec, l'entreprise travaille avec plusieurs centres de tri performants pour s'assurer d'un approvisionnement en fibres de qualité. Un rehaussement global de la qualité de la matière offrira de nouvelles opportunités locales pour les entreprises qui la recyclent.

Cascades opère également 17 centres de tri au Canada et aux États-Unis, Cette situation lui donne une perspective unique sur la crise qui sévit actuellement. L'entreprise offre son aide et son expertise pour travailler avec le gouvernement et tous les acteurs du secteur dans le but de trouver une solution durable aux enjeux de récupération et du recyclage.

« Nous croyons fermement qu'en rehaussant la qualité de la matière sortant des centres de tri, en uniformisant les matières acceptées, en informant les citoyens davantage et en développant de nouveau marché par l'imposition de contenu recyclé dans les emballages, le Québec pourrait créer les conditions gagnantes pour stimuler l'économie circulaire. Voilà pourquoi Cascades appuie les efforts du gouvernement et réitère son intérêt et sa disponibilité à travailler à l'amélioration du système de collecte sélective au Québec », a déclaré Mario Plourde, président et chef de la direction.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 11 000 femmes et hommes travaillant dans plus de 90 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

