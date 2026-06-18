Cascades renforce son réseau de production de papier tissu au Québec

KINGSEY FALLS, QC, le 18 juin 2026 /CNW/ - Cascades, chef de file dans la fabrication de produits d'emballage et d'hygiène écoresponsables, annonce l'installation d'une ligne de conversion de papier tissu à la fine pointe de la technologie à son usine de Granby, au Québec. Ces équipements de dernière génération permettront d'accroître la capacité de production du site tout en rehaussant la qualité des produits. L'installation des nouveaux équipements, un investissement de 15 M$, s'échelonnera sur une période de 9 mois. Ces derniers consolident un investissement de 14 M$ réalisé au cours des dernières années pour un investissement total de 29 M$.

Cascades – Granby

Cet investissement répond directement à la demande soutenue de la clientèle du secteur de la vente au détail, notamment pour les formats réguliers et multipaquets de papier hygiénique. Stratégiquement positionnée, cette nouvelle ligne d'une capacité de 3 millions de caisses, qui entrera en production au quatrième trimestre 2026, permettra d'accroître significativement la capacité de production et de mieux répondre aux besoins grandissants de nos clients.

L'installation de ces équipements contribuera à consolider les 239 emplois bien rémunérés de l'usine, contribuant ainsi directement à la vitalité économique de la région de la Haute-Yamaska. Cascades réaffirme ainsi son engagement envers les communautés locales qui accueillent ses installations, en favorisant l'expertise locale et le développement des compétences de sa main-d'œuvre régionale.

« Cet investissement reflète notre volonté de demeurer le partenaire de choix pour nos clients en nous adaptant avec agilité aux réalités du marché. L'installation de cette nouvelle ligne moderne s'inscrit pleinement dans notre stratégie de croissance à long terme, a souligné Hugues Simon, président et chef de la direction de Cascades. Cet investissement témoigne également de l'engagement et de l'expertise de nos équipes, qui contribuent chaque jour à la performance et à la compétitivité de notre réseau. »

Joueur incontournable du secteur du papier tissu, Cascades offre une large gamme de produits performants et à faible empreinte écologique. L'entreprise se classe depuis sept ans parmi le top 100 des plus responsables au monde selon le prestigieux palmarès Global 100 produit par Corporate Knights.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte près de 9 000 talents travaillant dans un réseau de 60 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa gestion participative, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage et ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de fournir des produits novateurs à ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète tout entière. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

SOURCE Cascades Inc.

Médias : Hugo D'Amours, Vice-président, communications, affaires publiques et développement durable, Cascades, 819-363-5164, [email protected]; Investisseurs : Jennifer Aitken, MBA, Directrice, relations avec les investisseurs, Cascades, 514-282‑2697, [email protected]