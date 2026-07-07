Cascades publiera ses résultats financiers du deuxième trimestre 2026 le 6 août 2026

KINGSEY FALLS, QC, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Cascades inc. (TSX: CAS) publiera ses résultats financiers du deuxième trimestre de l'exercice 2026 avant l'ouverture du marché le jeudi 6 août 2026 et tiendra une conférence téléphonique à 9 h 00 HNE pour discuter des résultats. Il est possible de l'écouter par téléphone ou via le site Internet de la Société :

Heure: 9 h 00 HNE Numéro à composer : +1 (800) 990-4777 / +1 (289) 819-1299 (international) Webdiffusion (direct ou différé) : www.cascades.com, section « Investisseurs », ou

https://app.webinar.net/rJ5YLpPLavw Rediffusion: +1 (888) 660-6345 / +1 (289) 819-1450 (international)

Code d'accès 00655 # (jusqu'au 6 septembre 2026)

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte près de 9 000 talents travaillant dans un réseau de 60 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa gestion participative, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage et ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de fournir des produits novateurs à ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète tout entière. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

SOURCE Cascades Inc.

Médias : François David, Vice-président, communications, affaires publiques et développement durable, Cascades, 514-386-2418, [email protected]; Investisseurs : Relations avec les investisseurs, Cascades, 514-282‑2697, [email protected]