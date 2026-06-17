Cascades lance son cinquième plan de développement durable et renouvelle ses partenariats en matière de biodiversité et d'environnement

KINGSEY FALLS, QC, le 17 juin 2026 /CNW/ - Cascades inc. (TSX : CAS) est heureuse de lancer son cinquième plan de développement durable qui rassemble plusieurs actions concrètes et qui réaffirme la volonté de l'entreprise de contribuer activement à un développement durable en collaborant avec ses clients, ses fournisseurs et ses partenaires d'affaires. Cascades en profite également pour annoncer la signature de plusieurs partenariats en lien avec la préservation de la biodiversité et de l'environnement, un engagement clé de son nouveau plan. L'entreprise renouvelle ainsi ses ententes avec le Parc Marie‑Victorin, la Fondation David Suzuki et le Zoo de Granby, conclut un nouveau partenariat avec Wildlife Habitat Canada et poursuit sa collaboration avec Mission 1000 tonnes.

Un plan ambitieux pour inspirer le changement

Intitulé « S'élever ensemble », ce nouveau plan de développement durable 2026-2030 s'articule autour de quatre piliers : une nature préservée, des produits écoconçus, des employé(e)s accomplis et des partenaires mobilisés. Élaboré à la suite de plusieurs mois de travail, et issu d'une consultation ayant impliqué ses employé(e)s, ses fournisseurs, ses clients, ses partenaires et des membres de sa direction, ce plan constitue une feuille de route claire pour orienter les actions de Cascades au cours des cinq prochaines années. Composé de 18 engagements et de 10 cibles mesurables, il permettra à l'entreprise d'accroître son impact positif tout en réduisant son empreinte environnementale ainsi que celle de ses clients.

Pour y parvenir, Cascades s'engage notamment à :

poursuivre la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) dans ses opérations et sa chaîne d'approvisionnement, conformément aux exigences de la Science Based Target initiative (SBTI);

(GES) dans ses opérations et sa chaîne d'approvisionnement, conformément aux exigences de la Science Based Target initiative (SBTI); garantir un approvisionnement en fibres vierges provenant de forêts bien gérées et ne contribuant pas à la déforestation ni à la conversion d'écosystèmes naturels;

et ne contribuant pas à la déforestation ni à la conversion d'écosystèmes naturels; faire affaire avec des fournisseurs responsables qui respectent ses exigences environnementales, sociales et de droits humains;

qui respectent ses exigences environnementales, sociales et de droits humains; continuer d'accroitre la prévention en santé et sécurité en nous positionnant parmi les leaders de notre industrie en matière de taux d'incidents enregistrables.

Découvrez l'entièreté du Plan de développement durable 2026-2030 : cascades.com/développement-durable

« Avec notre nouveau plan "S'élever ensemble", notre leadership en développement durable s'exprime avec encore plus de conviction. Il repose sur des engagements concrets, appuyés par la science, et se déploie à chaque étape de notre chaîne de valeur. Avec nos équipes, nous poursuivons une ambition commune : maximiser le potentiel de nos partenaires tout en minimisant leur empreinte environnementale. Faire équipe avec Cascades, c'est choisir un partenaire engagé, capable de concevoir des produits à plus faible impact et d'en démontrer les résultats avec rigueur et transparence », a déclaré Hugues Simon, président et chef de la direction de Cascades.

Des partenariats durables pour un impact concret

En parallèle du lancement de « S'élever ensemble », Cascades annonce le renouvellement, la signature et la poursuite de partenariats clés visant à soutenir des initiatives concrètes en matière de biodiversité et d'environnement. Ensemble, ces engagements représentent des investissements de plus d'un demi-million de dollars en 2026.

Parc Marie-Victorin

Partenaire du Parc Marie-Victorin depuis sa création en 1985, Cascades renouvelle son entente pour une période de cinq ans (2025 à 2029), représentant un investissement annuel de 275 000 $. Ce soutien contribuera à préserver ce site emblématique, le plus grand jardin écologique au Canada, et à appuyer ses efforts continus en matière de maintien et de valorisation de la biodiversité.

Fondation David Suzuki

Cascades renouvelle également son entente avec la Fondation David Suzuki, un partenaire depuis 2016, pour une durée de deux ans (2026-2027), représentant un investissement annuel de 100 000 $. Ce partenariat appuie le projet « Effet papillon », qui vise à former et à mobiliser des bénévoles pour aménager des jardins de plantes indigènes dans les écoles, les espaces publics et les terrains privés, contribuant ainsi à la création de corridors de biodiversité et à la lutte contre le déclin des pollinisateurs.

Zoo de Granby

Cascades renouvelle son partenariat avec le Zoo de Granby, un partenaire depuis 2018, pour une durée de deux ans (2026-2027), représentant une contribution annuelle de 50 000 $. Cette entente permet notamment au Zoo de s'approvisionner en produits Cascades, tout en soutenant la Fondation du Zoo de Granby par un appui financier contribuant à ses initiatives de conservation et d'éducation.

Wildlife Habitat Canada

Cascades conclut une nouvelle entente d'un an pour 2026, d'une valeur de 50 000 $. Celle-ci prévoit notamment la mise en place d'un appel de projets visant à soutenir des initiatives en protection de la biodiversité.

Mission 1000 tonnes

Cascades poursuit également son engagement auprès de Mission 1 000 tonnes, un partenaire depuis 2021. La plus récente entente, couvrant les années 2025 à 2027, prévoit un investissement annuel de 30 000 $. Ce partenariat permet notamment la tenue d'activités de nettoyage sur le terrain, en plus de soutenir des initiatives phares comme l'Expédition Saint-Laurent. Cascades appuie également le réseau d'ambassadeurs de l'organisation, contribuant à mobiliser des bénévoles partout à travers le monde.

« Les partenariats que nous annonçons aujourd'hui témoignent de notre volonté d'agir concrètement pour la préservation de la nature, un pilier important de notre plan de développement durable. En collaborant avec des organisations reconnues et engagées, nous soutenons des initiatives qui génèrent des retombées positives, tant pour les écosystèmes que pour les communautés. C'est en unissant nos expertises et nos efforts que nous pouvons accélérer le déploiement de solutions durables sur le terrain », a déclaré Hugo D'Amours, vice-président communications, affaires publiques et développement durable.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte près de 9 000 talents travaillant dans un réseau de 60 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa gestion participative, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage et ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de fournir des produits novateurs à ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète tout entière. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

SOURCE Cascades Inc.

Médias : Hugo D'Amours, Vice-président, communications, affaires publiques et développement durable, Cascades, 819-363-5164, [email protected]; Investisseurs : Jennifer Aitken, MBA, Directrice, relations avec les investisseurs, Cascades, 514-282‑2697, [email protected]