Cascades annonce la nomination de François David à titre de vice-président, communications, affaires publiques et développement durable

KINGSEY FALLS, QC, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Cascades (TSX : CAS) annonce la nomination de François David, actuellement vice-président commercial de son secteur Tissu, au poste de vice-président, communications, affaires publiques et développement durable.

François David, vice-président, communications, affaires publiques et développement durable

Diplômé de l'Université de Sherbrooke, où il a obtenu un baccalauréat en administration des affaires avec une majeure en marketing, il possède un parcours professionnel riche et diversifié. Au cours de sa carrière, il a évolué dans cinq industries différentes, au sein de petites, moyennes et grandes entreprises, développant une solide expertise en marketing, ventes, innovation, gestion de marques et communications. Il évolue chez Cascades depuis plus de six ans.

Reconnu pour sa capacité à mobiliser les équipes, son sens des relations humaines et sa vision stratégique, François David jouera un rôle clé dans le rayonnement de l'entreprise et dans la mise en œuvre de son nouveau plan de développement durable, le plus ambitieux à ce jour.

« François est un leader rassembleur qui sait bâtir des équipes performantes et engagées. Son approche humaine, sa capacité à créer des relations de confiance durables et sa vision stratégique seront des atouts importants pour la poursuite de notre transformation », a déclaré Hugues Simon, président et chef de la direction de Cascades.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte près de 9 000 talents travaillant dans un réseau de 60 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa gestion participative, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage et ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de fournir des produits novateurs à ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète tout entière. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

SOURCE Cascades Inc.

Médias : Christine Beaulieu, Directrice des communications, Cascades, 819 350-0793, [email protected]