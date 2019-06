Cascades reconnue pour ses pratiques responsables exemplaires

KINGSEY FALLS, QC, le 5 juin 2019 /CNW Telbec/ - Cascades (TSX: CAS), chef de file des solutions de récupération, d'emballage et d'hygiène écoresponsables a remporté les honneurs à plusieurs reprises au cours des dernières semaines pour son leadership et ses pratiques novatrices en matière de développement durable.

Best 50 Corporate Citizens in Canada

Corporate Knights a rendu public, le mardi 4 juin, son palmarès 2019 des 50 organisations s'étant illustrées à titre d'entreprises citoyennes modèles au Canada. Cascades se hisse cette année au 6e rang, la meilleure position obtenue par l'entreprise depuis qu'elle figure au classement, soit depuis 2007. Ce résultat est attribuable, entre autres critères, au pourcentage du chiffre d'affaires relié à la vente de produits écoresponsables et à la représentation féminine au sein de son conseil d'administration.

Top 50 des entreprises canadiennes ayant la meilleure réputation

Le Reputation Institute a publié en mai les résultats de son étude classant les 50 entreprises jouissant de la meilleure réputation au Canada. Au total, 40 900 personnes ont été sondées et 209 compagnies évaluées, classant Cascades au 4e rang pour l'année 2019. L'étude explique que l'accent mis par l'entreprise sur l'innovation et la responsabilité sociale a contribué à ce résultat.

Prix Novae 2019

Le 7 mai, le programme d'accès aux véhicules électriques destiné aux employés de Cascades a été sélectionné parmi les 20 champions de l'innovation à impact par Novae, le média de l'économie positive et engagée au Québec. Ce prix, remis depuis 2014, souligne les efforts de petites et de grandes organisations qui redéfinissent le modèle économique du 21e siècle afin de proposer des solutions d'affaires durables.

Soulignons également la nomination de Cascades lors de la plus récente édition des Mercuriades pour son programme d'accès aux véhicules électriques dans la catégorie Stratégie de développement durable.

« C'est avec une grande fierté que nous recevons ces reconnaissances qui témoignent de la contribution de notre organisation au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Nous poursuivons notre engagement à réduire notre empreinte écologique en minimisant l'impact de nos activités et de nos produits sur l'environnement, et ce, tout en traçant la voie en matière de solutions innovantes d'emballage, d'hygiène et de récupération », a souligné Mario Plourde, président et chef de la direction de Cascades.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 11 000 femmes et hommes travaillant dans plus de 90 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

