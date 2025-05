KINGSEY FALLS, QC, le 28 mai 2025 /CNW/ - Cascades inc. (TSX: CAS) (la « Société ») annonce aujourd'hui qu'elle a l'intention, sous réserve de la conjoncture du marché et d'autres conditions, de placer des billets de premier rang d'un capital global de 400 M$ US échéant en 2030 (les « billets ») dans le cadre d'un placement privé qui est dispensé des obligations d'inscription de la Securities Act of 1933, en sa version modifiée (la « loi de 1933 »), et des obligations d'établissement de prospectus des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Cascades USA Inc., filiale en propriété exclusive indirecte américaine de la Société (la « coémettrice »), sera coémettrice des billets avec la Société. Les billets seront garantis, par voie de cautionnement de premier rang non assorti d'une sûreté, par chacune des filiales américaines et canadiennes de la Société faisant l'objet de restrictions, existantes et futures (à l'exclusion de la coémettrice), sous réserve de certaines exceptions. Les billets ne seront garantis ni par les filiales de la Société qui ont été constituées à l'extérieur du Canada et des États‑Unis ni par quelque coentreprise, filiale ne faisant pas l'objet de restrictions, entité à vocation particulière ou filiale non significative de la Société que ce soit, ni par aucune entité dans laquelle la Société détient une participation minoritaire.

La Société compte affecter le produit du placement au remboursement de la totalité de ses billets de premier rang à 5,125 % en circulation d'un capital global de 206 M$ US échéant le 15 janvier 2026, au remboursement d'une partie des sommes prélevées sur sa facilité de crédit renouvelable qui sont impayées et au paiement des frais et dépenses liés à la transaction.

Les billets et les cautionnements connexes sont placés uniquement auprès de personnes dont on a des motifs raisonnables de croire qu'elles sont des acquéreurs institutionnels admissibles sur la foi d'une dispense d'inscription prévue par la règle 144A de la Securities Act of 1933, en sa version modifiée (la « loi de 1933 »), et auprès de personnes non américaines à l'extérieur des États‑Unis sur la foi d'une dispense d'inscription prévue par le règlement S de la loi de 1933 et de la dispense pour placement auprès d'investisseurs qualifiés au Canada. Les billets et les cautionnements connexes n'ont pas été inscrits en vertu de la loi de 1933 ou des lois sur les valeurs mobilières de quelque État ou autre territoire que ce soit et ne peuvent être placés ou vendus aux États‑Unis ou au Canada s'ils ne sont pas inscrits ou ne bénéficient pas d'une dispense applicable des obligations prévues dans la loi de 1933 ou les lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables.

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de quelque titre que ce soit et aucun des titres qui y sont mentionnés ne peut être vendu dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant que le titre soit inscrit ou que son admissibilité à des fins de placement ait été assurée en vertu des lois sur les valeurs mobilières du territoire en question.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés faits dans le présent communiqué sont des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes et reposent sur des hypothèses qui, s'ils ne se matérialisaient pas ou se révélaient inexacts, pourraient faire en sorte que les résultats obtenus par la Société diffèrent sensiblement des résultats exprimés ou suggérés par les énoncés prospectifs. Ces énoncés portent notamment sur les modalités dont la Société propose d'assortir les billets, la réalisation du placement projeté des billets, son échéancier et son montant global et l'emploi que la Société prévoit faire du produit du placement. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces énoncés. Les énoncés prospectifs comprennent tous les énoncés qui ne portent pas sur des faits historiques, comme ceux qui concernent les résultats d'exploitation possibles ou présumés, les dépenses en immobilisations, l'issue d'instances judiciaires et de réclamations en cours, les buts et les objectifs fixés dans le cadre des activités futures, y compris les descriptions des stratégies commerciales de la Société et des engagements d'achat qu'elle a obtenus de clients. Ces énoncés sont souvent, mais pas toujours, indiqués par des termes comme « perspective », « être d'avis que », « éventuel », « viser », « prévoir », « probable », « s'attendre à », « planifier », « avoir l'intention de », « estimer » ou d'autres mots ou expressions comparables ou encore par l'emploi du conditionnel. En outre, les énoncés qui renvoient à des attentes, à des projections ou à d'autres descriptions de faits ou de circonstances futures peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs. La direction fonde ces énoncés sur des hypothèses, des estimations, des analyses et des opinions qu'elle juge raisonnables à la lumière de son expérience dans le secteur, de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles, des changements attendus et d'autres facteurs qu'elle estime pertinents et raisonnables dans les circonstances. Les facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats futurs diffèrent des résultats envisagés par les énoncés prospectifs comprennent les suivants : l'effet de la conjoncture économique générale; les risques politiques, sociaux et de change auxquels la Société est exposée en raison de ses activités internationales et des effets que les droits de douane et d'autres barrières commerciales pourraient avoir sur ses activités; la mesure dans laquelle la Société réussit à gérer les difficultés qu'elle éprouve sur le plan de l'offre et de la demande et de l'exploitation en raison de craintes quant à la santé publique; le caractère cyclique des marchés sur lesquels la Société vend certains de ses produits et la fluctuation du prix des produits et du coût des matières premières et de l'énergie; l'exposition de la Société à une forte concurrence, y compris de la part d'entreprises qui pourraient jouir d'avantages sur le plan des coûts ou des économies d'échelle; le coût de la conformité aux lois et aux règlements environnementaux, y compris les dépenses imprévues que la Société pourrait devoir engager si une responsabilité environnementale lui était attribuée; les conséquences des changements climatiques; les sinistres qui ne sont pas assurés en totalité; les conflits de travail ou les pénuries de main-d'œuvre; la difficulté que la Société pourrait éprouver à recouvrer ses investissements dans des coentreprises ou d'autres sociétés sur lesquelles elle n'exerce aucun contrôle; les difficultés inhérentes l'acquisition de sociétés ou à l'intégration de sociétés acquises dans le cadre de la stratégie de croissance; la diminution de la survaleur ou de la valeur d'autres biens incorporels de la Société; les changements dans le contrôle du capital-actions de la Société; les changements que les actionnaires actuels pourraient apporter à la stratégie ou à la direction de la Société ou des changements similaires qui pourraient se produire dans le contrôle ou la direction de la Société; l'impossibilité, pour la Société, de retenir certains membres clés du personnel ou d'intéresser et de retenir d'autres employés talentueux; l'impossibilité, pour la Société, de protéger ses systèmes d'information contre des cyberattaques ou d'autres cyberincidents ou d'intervenir efficacement dans de telles situations; le montant élevé de la dette de la Société, la mesure dans laquelle elle pourra contracter d'autres emprunts à l'avenir, le degré auquel les activités de la Société pourraient être limitées en raison des modalités de ses emprunts et la possibilité qu'un cas de défaut se produise si la Société n'est pas en mesure de respecter les engagements qu'elle a pris relativement à ses emprunts; l'impossibilité, pour les filiales de la Société, de dégager des flux de trésorerie suffisants pour remplir les obligations de la Société au chapitre du service de sa dette; la fluctuation des cours du change et des taux d'intérêt du marché; la fluctuation du cours des actions ordinaires de la Société; les autres facteurs de risque décrits à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de 2024 de la Société et à la rubrique « Facteurs de risque » du rapport de gestion présenté dans le rapport annuel 2024.

Bien que la Société estime que ses énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses raisonnables, il est important de savoir que de nombreux facteurs pourraient influer sur sa situation financière ou ses résultats d'exploitation et faire en sorte que les résultats effectivement obtenus diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés dans les énoncés prospectifs. Étant donné ces risques et incertitudes, il n'est pas certain que les résultats et les faits envisagés dans les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué se réaliseront. Tous ces énoncés prospectifs s'appliquent en date du présent communiqué ou à la date à laquelle ils ont été faits et, sauf exigence des lois applicables, la Société décline toute obligation de les mettre à jour ou de les modifier pour tenir compte des changements qui pourraient se produire dans les hypothèses ou les facteurs sous-jacents ou encore de nouveaux renseignements, données ou méthodes qui pourraient être élaborés, ou de faits ou d'autres changements qui pourraient se produire à l'avenir. Il est important de comprendre qu'il est impossible de prévoir ou de cerner tous ces facteurs. Par conséquent, il convient de ne pas considérer une énumération de ce type comme une énumération exhaustive des risques ou des incertitudes éventuels.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte environ 9 600 femmes et hommes travaillant dans un réseau de 66 unités d'exploitation, dont 17 unités de récupération et de recyclage qui sont incluses dans les activités corporatives et les coentreprises gérées par la Société, situées en Amérique du Nord. Sa gestion participative, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage et ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de fournir des produits novateurs à ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète tout entière. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

Médias : Hugo D'Amours, Vice-président, communications, affaires publiques et développement durable, Cascades inc., 819-363-5164, [email protected]; Investisseurs : Jennifer Aitken, MBA, Directrice, relations avec les investisseurs, Cascades inc., 514-282‑2697, [email protected]; Source : Allan Hogg, Vice-président et chef de la direction financière, Cascades inc.