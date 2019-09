Cascades reçoit la certification Parité Bronze par l'organisme La Gouvernance au Féminin

KINGSEY FALLS, QC, le 26 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Cascades (TSX: CAS), chef de file des solutions de récupération, d'emballage et d'hygiène écoresponsables, s'est vu accorder la certification Parité Bronze par l'organisme La Gouvernance au Féminin. Les efforts de Cascades en matière de politiques et de programmes destinés à encourager la croissance professionnelle et le leadership au féminin sont ainsi salués.

Cascades s'est vu décerner cette reconnaissance lors du gala annuel de l'organisme La Gouvernance au Féminin qui se tenait le 25 septembre, à Montréal.

« Cascades a à cœur d'augmenter le nombre de femmes dans ses rangs et à avoir un meilleur équilibre hommes-femmes, a exprimé Mario Plourde, président et chef de la direction de Cascades. C'est pour nous une question de respect et d'équité, mais aussi une question d'affaires car il est démontré qu'un meilleur équilibre contribue à l'accroissement de la rentabilité d'une entreprise. »

La Certification Parité a pour objectif de reconnaître les entreprises canadiennes qui s'engagent à accroître la représentation féminine au sein de leurs organes décisionnels, mais qui mettent également en œuvre des mécanismes visant à faire progresser la carrière des femmes issues de tous les niveaux hiérarchiques. Chaque demande de certification est évaluée par McKinsey&Company, Mercer et Willis Towers Watson.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 11 000 femmes et hommes travaillant dans plus de 90 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

