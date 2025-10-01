KINGSEY FALLS, QC, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Cascades inc. (TSX : CAS) publiera ses résultats financiers du troisième trimestre 2025 avant l'ouverture du marché le jeudi 6 novembre 2025 et tiendra une conférence téléphonique à 9 h 00 HNE pour discuter les résultats. Il est possible de l'écouter par téléphone ou via le site web de la Société.

Heure : 9 h 00 HNE



Numéro à composer : +1 (800) 990 4777 / +1 (289) 819 1299 (international)



Webdiffusion (direct ou différé) : www.cascades.com, section « Investisseurs »

https://app.webinar.net/D32G4e2NOoq



Rediffusion : +1 (888) 660 6345 / +1 (289) 819 1450 (international)

Code d'accès 72641 # (jusqu'au 6 décembre 2025)

À propos de Cascades

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte environ 9 600 femmes et hommes travaillant dans un réseau de 66 unités d'exploitation, dont 17 unités de récupération et de recyclage qui sont incluses dans les activités corporatives et les coentreprises gérées par la Société, situées en Amérique du Nord. Sa gestion participative, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage et ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de fournir des produits novateurs à ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète tout entière. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

