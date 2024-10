KINGSEY FALLS, QC, le 4 oct. 2024 /CNW/ - Cascades inc. (TSX : CAS) publiera ses résultats financiers du troisième trimestre 2024 avant l'ouverture du marché le jeudi 7 novembre 2024 et tiendra une conférence téléphonique à 9 h 00 HE pour discuter les résultats. Il est possible de l'écouter par téléphone ou via le site web de la Société.

Heure : 9 h 00 HE Numéro à composer : +1 (800) 990 4777 / +1 (289) 819 1299 (international) Webdiffusion (direct ou différé) : www.cascades.com, section « Investisseurs »;

https://app.webinar.net/ryDbJr3pPoa Rediffusion : +1 (888) 660 6345 / +1 (289) 819 1450 (international)

Code d'accès 18522 # (jusqu'au 7 décembre 2024)

À propos de Cascades

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte environ 10 000 femmes et hommes travaillant dans un réseau de près de 75 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

