KINGSEY FALLS, QC, le 17 juill. 2025 /CNW/ - Cascades, chef de file dans la fabrication de produits d'emballage et d'hygiène écoresponsables, est fière d'annoncer qu'elle a récemment procédé à un investissement de 3 560 000 $ visant à moderniser une ligne de conversion stratégique à son usine de tissu de Kingsey Falls.

L'investissement a permis le remplacement d'une emballeuse et d'une ensacheuse pour des équipements plus performants, ce qui entraînera deux bénéfices majeurs : une optimisation du processus d'emballage du papier hygiénique produit, ainsi qu'une hausse de la productivité.

Hugues Simon, président et chef de la direction de Cascades, accompagné de Jérôme Porlier, vice-président exécutif, tissu. (Groupe CNW/Cascades Inc.)

Le projet devrait permettre d'augmenter l'efficacité du taux de production de la ligne de conversion au niveau de l'emballage de 8 % par rapport à la performance actuelle et d'accroître le débit global de ligne, notamment grâce à une meilleure disponibilité et à une vitesse moyenne accrue.

Ce projet est un levier important pour solidifier notre positionnement sur le marché de détail, soutenir la croissance de Cascades et assurer sa compétitivité à long terme.

« Le projet déployé à notre usine de tissu de Kingsey Falls nous permettra d'accroître notre capacité afin d'être un partenaire de choix pour nos clients actuels et futurs. Cet investissement de plus de 3,5 M$ s'inscrit dans nos efforts d'amélioration continue et témoigne de notre volonté à soutenir notre croissance », a souligné Hugues Simon, président et chef de la direction de Cascades.

Sixième manufacturière de papiers tissu en importance en Amérique du Nord, Cascades est aussi la meneuse canadienne dans l'industrie. Grâce à ses investissements en innovation, l'entreprise développe une offre de produits unique à valeur ajoutée qui respecte les normes environnementales établies par de tierces parties. Cascades se classe depuis six ans parmi le top 100 des entreprises les plus responsables au monde selon le prestigieux palmarès Global 100 produit par Corporate Knights.

L'usine de tissu de Kingsey Falls, démarrée en 1977, dessert actuellement le marché des solutions d'hygiène à usage résidentiel. Elle compte actuellement plus de 200 employé(e)s et fait partie des employeurs de choix de la région. Un salaire compétitif et un programme d'avantages sociaux adapté au style de vie des employés est offert.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte environ 9 600 femmes et hommes travaillant dans un réseau de 66 unités d'exploitation, dont 17 unités de récupération et de recyclage qui sont incluses dans les activités corporatives et les coentreprises gérées par la Société, situées en Amérique du Nord. Sa gestion participative, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage et ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de fournir des produits novateurs à ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète tout entière. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

