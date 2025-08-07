KINGSEY FALLS, QC, le 7 août 2025 /CNW/ - Cascades inc. (TSX : CAS) annonce ses résultats financiers non audités pour la période de trois mois terminée le 30 juin 2025.

Faits saillants du T2 2025

Ventes de 1 187 M$ (comparativement à 1 154 M$ au T1 2025 et à 1 180 M$ au T2 2024);

à 1 180 M$ au T2 2024); Bénéfice d'exploitation de 36 M$ (comparativement à 50 M$ au T1 2025 et à 34 M$ au T2 2024);

à 34 M$ au T2 2024); Perte nette par action ordinaire de (0,03) $ (comparativement à un bénéfice net par action ordinaire de 0,07 $ au T1 2025 et à un bénéfice net par action ordinaire de 0,01 $ au T2 2024);

à un bénéfice net par action ordinaire de 0,01 $ au T2 2024); Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté (BAIIA (A) 1 ) de 137 M$ (comparativement à 125 M$ au T1 2025 et à 112 M$ au T2 2024);

) de 137 M$ (comparativement à 125 M$ au T1 à 112 M$ au T2 2024); Bénéfice net ajusté par action ordinaire 1 de 0,19 $ (comparativement à 0,13 $ au T1 2025 et à 0,08 $ au T2 2024);

de 0,19 $ (comparativement à 0,13 $ au T1 à 0,08 $ au T2 2024); Dette nette 1 de 2 104 M$ au 30 juin 2025 (comparativement à 2 216 M$ au 31 mars 2025). Ratio de la dette nette sur BAIIA (A) 1 de 3,8 x en baisse comparativement à 4,2 x au 31 mars 2025;

de 2 104 M$ au 30 juin 2025 (comparativement à 2 216 M$ au 31 mars 2025). Ratio de la dette nette sur BAIIA (A) de 3,8 x en baisse comparativement à 4,2 x au 31 mars 2025; Total des investissements en capital, déduction faite des produits de cessions de 26 M$, totalisant 18 M$ au T2 2025, comparativement à 36 M$ au T1 2025 et 23 M$ en T2 2024. En 2025, les investissements prévus avant produits de cessions de la Société seront approximativement de 150 M$.

Hugues Simon, président et chef de la direction, a commenté : « Les résultats du deuxième trimestre ont été conformes à nos prévisions. Sur une base consolidée, l'amélioration séquentielle a été soutenue par des volumes et des prix de vente plus élevés, ainsi que par une baisse des coûts de transport et d'énergie. Les résultats du secteur de l'emballage ont bénéficié de la mise en œuvre d'augmentations de prix de vente et d'expéditions stables. Comme prévu, ces bénéfices ont été partiellement contrebalancés par des coûts opérationnels unitaires plus élevés attribuables à des taux d'opérations plus faibles. Les indicateurs opérationnels de l'usine de Bear Island se sont améliorés séquentiellement, avec une augmentation de 8 % des niveaux de production. Cette tendance s'est poursuivie en juillet. Le secteur des papiers tissu a généré des résultats stables comparativement au trimestre précédent. Les effets favorables liés à l'amélioration des prix de vente, des volumes et de l'assortiment de produits ont été compensés par des coûts opérationnels plus élevés en raison d'arrêts planifiés et d'activités de maintenance. Ces initiatives étaient prévues dans le but d'améliorer l'efficacité des lignes de production, de soutenir l'exécution de notre stratégie de réalignement du marché de détail et de gérer les stocks sur le marché hors foyer. Séquentiellement, le niveau d'endettement net de la Société a diminué de 112 M$ et le ratio d'endettement a diminué à 3,8 x comparativement à 4,2 x à la fin du premier trimestre. Au cours du deuxième trimestre, les dépenses en immobilisation se sont élevées à 18 M$, nettes des produits de cessions et, pour le premier semestre, elles s'élèvent à 54 M$. Nous prévoyons désormais que les investissements totaux, pour l'année 2025, se situeront autour de 150 M$, avant produits de cessions, en baisse, comparativement aux 175 M$ précédemment annoncés. »

Discutant des perspectives à court terme, M. Simon a commenté : « Nous anticipons que les résultats du troisième trimestre seront légèrement supérieurs au trimestre précédent. Pour le secteur de l'emballage, nous demeurons prudents puisque les résultats devraient être globalement stables, en raison des effets liés aux tendances qui demeurent favorables en ce qui a trait aux prix de vente et de matières premières. Cependant, ces éléments devraient être compensés par un niveau limité de demande. Au troisième trimestre, nous anticipons une meilleure performance du secteur des papiers tissu, provenant de la croissance des volumes et de la stabilité relative des coûts des matières premières et des prix de vente. L'incertitude persistante du contexte macroéconomique pourrait entraîner, en Amérique du Nord, une nouvelle détérioration de la demande et de nos perspectives. »

1 Certaines informations représentent des mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité, d'autres mesures financières ou des ratios non conformes aux Normes IFRS de comptabilité qui ne sont pas normalisés selon les Normes IFRS de comptabilité et pourraient donc ne pas être comparables à des mesures financières similaires divulguées par d'autres sociétés. Voir la section « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » pour un rapprochement complet des montants.

Sommaire financier

Renseignements consolidés choisis

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action ordinaire) (non audités) T2 2025 T1 2025 T2 2024







Ventes 1 187 1 154 1 180 Tel que divulgué





Bénéfice d'exploitation 36 50 34 Bénéfice net (perte nette) (3) 7 1 par action ordinaire (de base) (0,03) $ 0,07 $ 0,01 $ Ajusté1





Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA (A)) 137 125 112 Bénéfice net 19 13 8 par action ordinaire (de base) 0,19 $ 0,13 $ 0,08 $ Marge (BAIIA (A) / ventes) 11,5 % 10,8 % 9,5 % Dette nette1 2 104 2 216 2 093 Ratio dette nette / BAIIA (A)1 3,8 x 4,2 x 4,2 x

Ventes par secteur d'activité

(en millions de dollars canadiens) (non audités) T2 2025 T1 2025 T2 2024







Produits d'emballage 763 762 745 Papiers tissu 392 364 397 Ventes intersecteurs, activités corporatives, récupération et recyclage 32 28 38 Ventes 1 187 1 154 1 180

Bénéfice (perte) d'exploitation par secteur d'activité

(en millions de dollars canadiens) (non audités) T2 2025 T1 2025 T2 2024







Produits d'emballage 46 60 34 Papiers tissu 25 24 38 Activités corporatives, récupération et recyclage (35) (34) (38) Bénéfice d'exploitation 36 50 34

BAIIA (A)1 par secteur d'activité

(en millions de dollars canadiens) (non audités) T2 2025 T1 2025 T2 2024







Produits d'emballage 119 109 86 Papiers tissu 38 37 54 Activités corporatives, récupération et recyclage (20) (21) (28) BAIIA (A)1 137 125 112



1 Voir la section « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » pour un rapprochement complet des montants.

Analyse des résultats pour la période de trois mois terminée le 30 juin 2025 (comparativement à l'exercice précédent)

Au deuxième trimestre, les ventes de la Société ont atteint 1 187 M$, ce qui représente une augmentation de 7 M$ comparativement à la même période de l'exercice précédent. Cette augmentation s'explique par un effet combiné de 51 M$ provenant des prix de vente plus élevés et d'un effet favorable de 8 M$ du taux de change. Toutefois, ces éléments ont été partiellement contrebalancés par une baisse de 46 M$ attribuable aux volumes plus faibles.

Au deuxième trimestre, le BAIIA (A)1 a atteint 137 M$, ce qui représente une augmentation de 25 M$ ou de 22 %, comparativement aux 112 M$ générés pendant la période correspondante de l'exercice précédent. Cette augmentation reflète les effets nets consolidés de 51 M$ liés à la hausse des prix de vente ainsi que par une baisse des coûts des matières premières de 15 M$, principalement dans le secteur des produits d'emballage. Ces bénéfices ont été partiellement contrebalancés par une variance nette de 23 M$ provenant des coûts plus élevés de production et d'énergie et de 18 M$ attribuables aux volumes plus faibles.

Au cours du deuxième trimestre de 2025, les principaux éléments spécifiques suivants, avant impôts, ont engendré des répercussions sur le bénéfice d'exploitation et/ou perte nette :

23 M$ de réduction de valeur sur les inventaires et sur certains équipements à la suite de la fermeture d'une installation aux États-Unis (bénéfice d'exploitation et perte nette);

2 M$ de perte pour d'autres éléments (bénéfice d'exploitation et perte nette);

4 M$ de perte non réalisée sur instruments financiers (bénéfice d'exploitation et perte nette);

1 M$ de perte sur le rachat de la dette à long terme (perte nette).

Pour la période de trois mois terminée le 30 juin 2025, la Société a enregistré une perte nette de (3) M$, ou de (0,03) $ par action ordinaire, comparativement à un bénéfice net de 1 M$, ou de 0,01 $ par action ordinaire, pour la même période de 2024. Sur une base ajustée1, la Société a enregistré un bénéfice net de 19 M$ au deuxième trimestre de 2025, ou de 0,19 $ par action ordinaire, comparativement à un bénéfice net de 8 M$, ou de 0,08 $ par action ordinaire, pour la même période de 2024.

1 Voir la section « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » pour un rapprochement complet des montants.

Dividende sur les actions ordinaires et rachat dans le cours normal des affaires

Le conseil d'administration de Cascades a déclaré un dividende trimestriel de 0,12 $ par action ordinaire payable le 4 septembre 2025 aux actionnaires inscrits le 21 août 2025 en fermeture de séance. Le dividende payé par Cascades est un dividende désigné à l'égard de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), Canada). Au deuxième trimestre de 2025, Cascades n'a procédé au rachat d'aucune action ordinaire pour annulation.

Conférence téléphonique portant sur les résultats du deuxième trimestre de 2025

La direction discutera des résultats financiers du deuxième trimestre de 2025 à l'occasion d'une conférence téléphonique qui se tiendra aujourd'hui à 9h HAE. Pour écouter la conférence téléphonique, composez le 1 800 990-4777 (à l'étranger, le 1 289 819-1299). La conférence téléphonique, y compris la présentation aux investisseurs, sera également diffusée en direct sur le site web de Cascades (www.cascades.com) sous l'onglet «Investisseurs». L'enregistrement de la conférence téléphonique sera accessible en différé sur le site web de Cascades, et par téléphone, jusqu'au 7 septembre 2025 en composant le 1 888 660-6345 (à l'étranger, le 1 289-819-1450) et en utilisant le code d'accès 49150 #.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte environ 9 600 femmes et hommes travaillant dans un réseau de 66 unités d'exploitation, dont 17 unités de récupération et de recyclage qui sont incluses dans les activités corporatives et les coentreprises gérées par la Société, situées en Amérique du Nord. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS. Certaines déclarations contenues dans ce communiqué, y compris celles concernant les résultats et performances futurs, sont des déclarations prospectives basées sur les anticipations actuelles. L'exactitude de telles déclarations est sujette à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses pouvant occasionner une différence entre les résultats réels et ceux projetés, y compris, mais non de façon limitative, l'effet général des conditions économiques, la diminution de la demande pour les produits de la Société, l'augmentation des prix de la matière première, les fluctuations de la valeur relative de diverses devises, les fluctuations des prix de vente et les changements négatifs des conditions générales du marché et de l'industrie ainsi que d'autres facteurs.

BILANS CONSOLIDÉS

(en millions de dollars canadiens) (non audités) 30 juin

2025 31 décembre

2024 Actifs



Actifs à court terme



Trésorerie et équivalents de trésorerie 26 27 Comptes débiteurs 472 469 Impôts débiteurs 5 4 Stocks 685 685 Partie à court terme des actifs financiers 5 1

1 193 1 186 Actifs à long terme



Participations dans des entreprises associées et des coentreprises 95 97 Immobilisations corporelles 2 674 2 847 Actifs incorporels à durée de vie limitée 35 41 Actifs financiers 5 -- Autres actifs 104 105 Actifs d'impôt différé 216 220 Écarts d'acquisition et autres actifs incorporels à durée de vie illimitée 489 504

4 811 5 000 Passifs et capitaux propres



Passifs à court terme



Emprunts et avances bancaires 3 10 Comptes créditeurs et charges à payer 649 748 Impôts créditeurs 3 2 Partie à court terme des billets subordonnés non garantis -- 175 Partie à court terme de la dette à long terme 70 67 Partie à court terme des provisions pour charges 25 42 Partie à court terme des passifs financiers et autres passifs 24 43

774 1 087 Passifs à long terme



Dette à long terme 2 057 1 871 Provisions pour charges 55 58 Passifs financiers 12 -- Autres passifs 75 80 Passifs d'impôt différé 136 133

3 109 3 229 Capitaux propres



Capital-actions 618 616 Surplus d'apport 17 16 Bénéfices non répartis 998 1 019 Cumul des autres éléments du résultat global 40 73 Capitaux propres des actionnaires 1 673 1 724 Part des actionnaires sans contrôle 29 47 Capitaux propres totaux 1 702 1 771

4 811 5 000

RÉSULTATS CONSOLIDÉS



Pour les périodes de trois mois

terminées les 30 juin Pour les périodes de six mois terminées les 30 juin (en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action ordinaire et les nombres

d'actions ordinaires) (non audités) 2025 2024 2025 2024 Ventes 1 187 1 180 2 341 2 289









Chaîne d'approvisionnement et logistique 702 722 1 381 1 390 Salaires et avantages 275 275 555 542 Amortissement 72 69 141 136 Entretien et réparation 67 60 131 122 Autres coûts d'opération 6 11 12 20 Baisses de valeur 23 -- 24 2 Autre perte (gain) 1 -- 5 3 Frais de restructuration 1 10 6 33 Perte (gain) non réalisé sur instruments financiers dérivés 4 (1) -- (2) Bénéfice d'exploitation 36 34 86 43 Frais de financement 33 37 69 72 Part des résultats des entreprises associées et des coentreprises (3) (6) (6) (9) Bénéfice (perte) avant impôts sur les résultats 6 3 23 (20) Charge (recouvrement) d'impôts sur les résultats 3 (1) 8 (7) Bénéfice net (perte nette) pour la période y compris la part des actionnaires sans contrôle 3 4 15 (13) Bénéfice net attribuable aux actionnaires sans contrôle 6 3 11 6 Bénéfice net (perte nette) pour la période attribuable aux actionnaires (3) 1 4 (19) Bénéfice net (perte nette) par action ordinaire







De base (0,03) $ 0,01 $ 0,04 $ (0,19) $ Dilué (0,03) $ 0,01 $ 0,04 $ (0,19) $ Nombre moyen pondéré de base d'actions ordinaires en circulation 101 152 145 100 781 388 101 073 415 100 742 283 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires diluées 101 169 690 100 870 224 101 294 977 101 043 122

ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL



Pour les périodes de trois mois

terminées les 30 juin Pour les périodes de six mois terminées les 30 juin (en millions de dollars canadiens) (non audités) 2025 2024 2025 2024 Bénéfice net (perte nette) pour la période y compris la part des actionnaires sans contrôle 3 4 15 (13) Autres éléments du résultat global







Éléments qui peuvent être reclassés ultérieurement aux résultats







Écarts de conversion







Variation des écarts de conversion cumulés des filiales étrangères autonomes (63) 12 (104) 38 Variation des écarts de conversion cumulés relative aux activités de couverture des investissements nets 34 (5) 74 (15) Recouvrement (charge) d'impôts sur les résultats (5) 1 (5) 2

(34) 8 (35) 25 Éléments qui ne sont pas reclassés aux résultats







Gain actuariel (perte actuarielle) sur avantages du personnel -- 4 (1) 11 Charge d'impôts sur les résultats -- (1) -- (3)

-- 3 (1) 8 Autres éléments du résultat global (34) 11 (36) 33 Résultat global pour la période y compris la part des actionnaires sans contrôle (31) 15 (21) 20 Résultat global pour la période des actionnaires sans contrôle 4 3 9 7 Résultat global pour la période attribuable aux actionnaires (35) 12 (30) 13

ÉTATS CONSOLIDÉS DES CAPITAUX PROPRES



Pour la période de six mois terminée le 30 juin 2025 (en millions de dollars canadiens) (non audités) CAPITAL-ACTIONS SURPLUS

D'APPORT BÉNÉFICES NON

RÉPARTIS CUMUL DES

AUTRES ÉLÉMENTS

DU RÉSULTAT

GLOBAL CAPITAUX

PROPRES TOTAUX

DES

ACTIONNAIRES PART DES

ACTIONNAIRES

SANS CONTRÔLE CAPITAUX

PROPRES TOTAUX Solde au début de la période 616 16 1 019 73 1 724 47 1 771 Résultat global













Bénéfice net -- -- 4 -- 4 11 15 Autres éléments du résultat global -- -- (1) (33) (34) (2) (36)

-- -- 3 (33) (30) 9 (21) Dividendes -- -- (24) -- (24) (27) (51) Coût de rémunération à base d'options -- 1 -- -- 1 -- 1 Émission d'actions ordinaires sur exercice d'options 2 -- -- -- 2 -- 2 Solde à la fin de la période 618 17 998 40 1 673 29 1 702

















Pour la période de six mois terminée le 30 juin 2024 (en millions de dollars canadiens) (non audités) CAPITAL-ACTIONS SURPLUS

D'APPORT BÉNÉFICES NON

RÉPARTIS CUMUL DES

AUTRES ÉLÉMENTS

DU RÉSULTAT

GLOBAL CAPITAUX

PROPRES TOTAUX

DES

ACTIONNAIRES PART DES

ACTIONNAIRES

SANS CONTRÔLE CAPITAUX

PROPRES TOTAUX Solde au début de la période 613 15 1 096 15 1 739 42 1 781 Résultat global













Bénéfice net (perte nette) -- -- (19) -- (19) 6 (13) Autres éléments du résultat global -- -- 8 24 32 1 33

-- -- (11) 24 13 7 20 Dividendes -- -- (24) -- (24) (8) (32) Coût de rémunération à base d'options -- 1 -- -- 1 -- 1 Émission d'actions ordinaires sur exercice d'options 3 (1) -- -- 2 -- 2 Acquisitions de parts des actionnaires sans contrôle -- -- (2) -- (2) -- (2) Solde à la fin de la période 616 15 1 059 39 1 729 41 1 770

TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE



Pour les périodes de trois mois

terminées les 30 juin Pour les périodes de six mois terminées les 30 juin (en millions de dollars canadiens) (non audités) 2025 2024 2025 2024 Activités d'exploitation







Bénéfice net (perte nette) pour la période attribuable aux actionnaires (3) 1 4 (19) Ajustements pour :







Frais de financement 33 37 69 72 Amortissement 72 69 141 136 Baisses de valeur 23 -- 24 2 Autre perte (gain) 1 -- 5 3 Frais de restructuration 1 10 6 33 Perte (gain) non réalisé sur instruments financiers dérivés 4 (1) -- (2) Charge (recouvrement) d'impôts sur les résultats 3 (1) 8 (7) Part des résultats des entreprises associées et des coentreprises (3) (6) (6) (9) Bénéfice net attribuable aux actionnaires sans contrôle 6 3 11 6 Frais de financement nets payés (25) (18) (74) (65) Impôts reçus (payés) nets (5) 2 (7) (3) Dividendes reçus 7 8 7 9 Paiements, nets des provisions, pour charges et autres passifs (22) (26) (51) (46)

92 78 137 110 Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement (25) (24) (122) (94)

67 54 15 16 Activités d'investissement







Paiements d'immobilisations corporelles (44) (40) (80) (81) Produits de cessions d'immobilisations corporelles 26 17 26 17 Variation d'actifs incorporels et d'autres actifs -- (20) 1 (20)

(18) (43) (53) (84) Activités de financement







Emprunts et avances bancaires (1) 1 (7) 3 Évolution des crédits bancaires (375) 8 (108) 85 Évolution des crédits bancaires sans recours contre la Société 120 3 121 18 Émission de billets subordonnés non garantis, déduction faite des frais afférents 541 -- 541 -- Rachat de billets subordonnés non garantis (281) -- (456) -- Augmentation de l'entente de crédit à terme non garantie à tirage différé -- -- 36 -- Versements sur les autres dettes à long terme, y compris les obligations locatives

(39 M$ pour la période de six mois de 2025 (21 M$ pour la période de trois mois);

35 M$ pour la période de six mois de 2024 (15 M$ pour la période de trois mois)) (21) (16) (40) (37) Émission d'actions ordinaires sur exercice d'options 1 2 2 2 Dividendes payés pour la part des actionnaires sans contrôle (24) (5) (27) (8) Acquisitions de parts des actionnaires sans contrôle -- -- -- (3) Dividendes payés aux actionnaires de la Société (12) (12) (24) (24)

(52) (19) 38 36 Variation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie au cours de la période (3) (8) -- (32) Écarts de conversion sur la trésorerie et équivalents de trésorerie -- -- (1) 1 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 29 31 27 54 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 26 23 26 23

INFORMATION SECTORIELLE

Au quatrième trimestre de 2024, la Société a annoncé des changements organisationnels visant à soutenir sa croissance stratégique. Ces changements impliquent le regroupement des activités de carton-caisse et des produits spécialisés en une seule unité opérationnelle. Depuis janvier 2025, les activités de la Société sont réparties en deux secteurs : produits d'emballage et papiers tissu. Les chiffres comparatifs ont été retraités afin de les rendre conformes à la présentation de l'exercice en cours. Les conventions comptables des secteurs isolables sont les mêmes que celles de la Société, qui sont décrites dans les plus récents états financiers consolidés audités pour l'exercice terminé le 31 décembre 2024.

Les secteurs opérationnels de la Société sont présentés de manière cohérente avec l'information interne fournie au principal décideur opérationnel. Le chef de la direction a le pouvoir d'affectation des ressources et de gestion de la performance de la Société et constitue donc le principal décideur opérationnel. Le principal décideur opérationnel évalue la performance de ses secteurs d'activité en se basant sur les ventes et le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement, ajusté pour exclure des éléments spécifiques (BAIIA (A)). Le principal décideur opérationnel considère que le BAIIA (A) est la meilleure mesure de performance des activités de la Société.

Les ventes de chaque secteur d'exploitation sont préparées selon les mêmes normes que les résultats de la Société. Les activités intersectorielles sont comptabilisées sur les mêmes bases que les ventes à des clients externes, soit à la juste valeur.

Le BAIIA (A) n'est pas une mesure de performance définie par les Normes IFRS de comptabilité, il se peut qu'il ne soit pas comparable aux mesures utilisées par d'autres sociétés portant le même nom. Les investisseurs ne doivent pas considérer le BAIIA (A) comme une alternative à, par exemple, le bénéfice net, ou comme mesure des résultats d'exploitation, qui sont des mesures conformes aux Normes IFRS de comptabilité.

Les ventes par secteur sont présentées dans le tableau suivant :



VENTES Pour les périodes de trois mois terminées les 30 juin (en million de dollars canadiens) (non audités) 2025 2024 Total Intersecteur Externe Total Intersecteur Externe Produits d'emballage 763 (11) 752 745 (13) 732 Papiers tissu 392 -- 392 397 -- 397 Activités corporatives, récupération et recyclage 73 (30) 43 89 (38) 51

1 228 (41) 1 187 1 231 (51) 1 180



VENTES Pour les périodes de six mois terminées les 30 juin (en million de dollars canadiens) (non audités) 2025 2024 Total Intersecteur Externe Total Intersecteur Externe Produits d'emballage 1 525 (24) 1 501 1 454 (25) 1 429 Papiers tissu 756 -- 756 764 (1) 763 Activités corporatives, récupération et recyclage 146 (62) 84 171 (74) 97

2 427 (86) 2 341 2 389 (100) 2 289

Le BAIIA (A) par secteur est rapproché de la mesure conforme aux Normes IFRS de comptabilité, soit le bénéfice (perte) d'exploitation, et est présenté dans le tableau suivant :



Pour la période de trois mois terminée le 30 juin 2025 (en millions de dollars canadiens) (non audités) Produits

d'emballage Papiers tissu Activités

corporatives,

récupération et

recyclage Consolidé Bénéfice (perte) d'exploitation 46 25 (35) 36 Amortissement 49 14 9 72 Baisses de valeur 23 -- -- 23 Autre perte (gain) 2 (1) -- 1 Frais de restructuration -- -- 1 1 Perte (gain) non réalisé sur instruments financiers dérivés (1) -- 5 4 BAIIA (A) 119 38 (20) 137 Chaîne d'approvisionnement et logistique et Salaires et avantages inclus dans le

bénéfice (perte) d'exploitation 594 331 52 977



Pour la période de trois mois terminée le 30 juin 2024 (en millions de dollars canadiens) (non audités) Produits

d'emballage Papiers tissu Activités

corporatives,

récupération et

recyclage Consolidé Bénéfice (perte) d'exploitation 34 38 (38) 34 Amortissement 44 13 12 69 Frais de restructuration 7 3 -- 10 Perte (gain) non réalisé sur instruments financiers dérivés 1 -- (2) (1) BAIIA (A) 86 54 (28) 112 Chaîne d'approvisionnement et logistique et Salaires et avantages inclus dans le

bénéfice (perte) d'exploitation 617 322 58 997



Pour la période de six mois terminée le 30 juin 2025 (en millions de dollars canadiens) (non audités) Produits

d'emballage Papiers tissu Activités

corporatives,

récupération et

recyclage Consolidé Bénéfice (perte) d'exploitation 106 49 (69) 86 Amortissement 95 27 19 141 Baisses de valeur 23 -- 1 24 Autre perte (gain) 6 (1) -- 5 Frais de restructuration 1 -- 5 6 Perte (gain) non réalisé sur instruments financiers dérivés (3) -- 3 -- BAIIA (A) 228 75 (41) 262 Chaîne d'approvisionnement et logistique et Salaires et avantages inclus dans le

bénéfice (perte) d'exploitation 1 197 635 104 1 936







Pour la période de six mois terminée le 30 juin 2024 (en millions de dollars canadiens) (non audités) Produits

d'emballage Papiers tissu Activités

corporatives,

récupération et

recyclage Consolidé Bénéfice (perte) d'exploitation 46 69 (72) 43 Amortissement 87 26 23 136 Baisses de valeur 2 -- -- 2 Autre perte 3 -- -- 3 Frais de restructuration 23 9 1 33 Gain non réalisé sur instruments financiers dérivés -- -- (2) (2) BAIIA (A) 161 104 (50) 215 Chaîne d'approvisionnement et logistique et Salaires et avantages inclus dans le

bénéfice (perte) d'exploitation 1 206 617 109 1 932

Les paiements d'immobilisations corporelles par secteur sont présentés dans le tableau suivant :



PAIEMENTS D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Pour les périodes de trois mois

terminées les 30 juin Pour les périodes de six mois terminées les 30 juin (en millions de dollars canadiens) (non audités) 2025 2024 2025 2024 Produits d'emballage 33 63 67 77 Papiers tissu 14 12 22 20 Activités corporatives, récupération et recyclage 1 13 7 19 Acquisitions totales 48 88 96 116 Acquisitions d'actifs au titre du droit d'utilisation (non monétaire) (10) (51) (34) (54)

38 37 62 62 Acquisitions d'immobilisations corporelles incluses dans les comptes créditeurs et charges à payer







Début de la période 20 29 32 45 Fin de la période (14) (26) (14) (26) Paiements d'immobilisations corporelles 44 40 80 81 Produits de cessions d'immobilisations corporelles (26) (17) (26) (17) Paiements d'immobilisations corporelles, déduction faite des produits de cessions 18 23 54 64

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE SUR LES MESURES NON CONFORMES AUX NORMES IFRS DE COMPTABILITÉ ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES

La Société compose avec certains éléments spécifiques qui ont une incidence négative ou positive sur ses résultats d'exploitation. Nous croyons qu'il est pertinent d'informer les lecteurs de leur existence, car ils permettent de mieux mesurer la performance et de comparer les résultats d'exploitation et la liquidité de la Société de façon analogue entre les périodes, nonobstant ces éléments spécifiques. La direction croit que ces éléments spécifiques ne sont pas nécessairement le reflet de ses opérations régulières quant à la mesure et à la comparaison de sa performance et de ses perspectives. Notre définition des éléments spécifiques peut différer de celle d'autres sociétés et certains d'entre eux pourraient se reproduire à l'avenir et pourraient réduire les liquidités disponibles de la Société.

Les éléments spécifiques incluent, notamment et de façon non exhaustive, les baisses (reprises) de valeur d'actifs, les frais ou gains de restructuration, les pertes sur le refinancement et le rachat de la dette à long terme, les renversements ou provisions d'actifs d'impôts futurs, les primes payées sur le rachat de dette à long terme, les gains ou pertes sur cession ou acquisition d'unités d'exploitation, les gains ou pertes sur la part des résultats des entreprises associées et des coentreprises, les gains ou pertes non réalisés sur des instruments financiers dérivés pour lesquels la comptabilité de couverture ne peut s'appliquer, les gains ou pertes non réalisés sur des instruments de couverture de taux d'intérêt et la réévaluation à la juste valeur d'options, les gains ou pertes de change sur la dette à long terme et les instruments financiers, les gains et pertes sur réévaluation à la juste valeur de placements, les éléments spécifiques inclus dans les activités abandonnées et tout autre élément significatif de nature inhabituelle, non monétaire ou non récurrente.

RAPPROCHEMENT ET UTILISATION DES MESURES NON CONFORMES AUX NORMES IFRS DE COMPTABILITÉ ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

Afin de fournir plus de renseignements pour évaluer la performance de la Société, l'information financière incluse dans cette section renferme des données qui ne sont pas des mesures de performance définies par les Normes IFRS de comptabilité (« mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité »), qui sont également calculées sur une base ajustée afin d'exclure les éléments spécifiques. Nous croyons que le fait de fournir certaines mesures clés de performance et de gestion du capital, ainsi que des mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité, est utile aussi bien pour la direction que pour les investisseurs, car elles fournissent des renseignements additionnels permettant de mesurer la performance et la situation financière de la Société. Cela ajoute également de la transparence et de la clarté à l'information financière. Les mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières suivantes sont utilisées dans nos divulgations financières :

Mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité

Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté ou BAIIA (A) : représente le bénéfice d'exploitation (tel que publié dans l'état des résultats consolidés des états financiers consolidés) avant amortissement hors éléments spécifiques. La mesure est utilisée pour évaluer la performance opérationnelle courante et la contribution de chaque secteur sur une base comparable.

Bénéfice net ajusté : mesure utilisée pour évaluer la performance financière de la Société sur une base consolidée et comparable.

Flux de trésorerie ajustés : mesure utilisée pour évaluer la capacité de la Société de générer des flux de trésorerie suffisants afin de respecter ses engagements financiers et/ou d'engager des dépenses discrétionnaires, comme des rachats d'actions, une hausse des dividendes ou des investissements stratégiques.

Flux de trésorerie disponibles : mesure utilisée pour calculer l'excédent de trésorerie que la Société génère en soustrayant les paiements d'immobilisations corporelles (hors projets stratégiques) du BAIIA (A).

Fonds de roulement : mesure utilisée pour évaluer les liquidités disponibles à court terme de la Société.

Autres mesures financières

Dette totale : mesure utilisée pour calculer l'ensemble de la dette de la Société, y compris la dette à long terme et les emprunts bancaires. Souvent mise en relation avec les capitaux propres pour calculer le ratio d'endettement.

Dette nette : mesure utilisée pour calculer la dette totale de la Société moins la trésorerie et équivalents de trésorerie. Souvent mise en relation avec le BAIIA (A) pour calculer le ratio de la dette nette sur le BAIIA (A).

Ratios non conformes aux Normes IFRS de comptabilité

Ratio de la dette nette sur le BAIIA (A) : ratio utilisé pour mesurer la capacité de la Société de rembourser ses dettes et évaluer son levier financier.

Marge BAIIA (A) : ratio utilisé pour mesurer la performance opérationnelle et la contribution de chaque secteur sur une base comparable calculée en pourcentage des ventes.

Bénéfice net ajusté par action ordinaire : ratio utilisé pour mesurer la performance financière de la Société sur une base consolidée et comparable.

Ratio dette nette / (capitaux propres totaux et dette nette) : ratio utilisé pour évaluer le levier financier de la Société et donc le risque pour les actionnaires.

Fonds de roulement en pourcentage des ventes : ratio utilisé pour évaluer la performance de la Société dans la gestion de ses liquidités d'exploitation.

Flux de trésorerie ajustés par action ordinaire : ratio utilisé pour évaluer la flexibilité financière de la Société.

Ratio des flux de trésorerie disponibles : ratio utilisé pour mesurer la liquidité et l'efficacité du montant de liquidités que la Société génère en plus de ce qu'elle utilise pour faire fonctionner l'entreprise en soustrayant les dépenses en immobilisations (hors projets stratégiques) du BAIIA (A) calculé en pourcentage des ventes.

Les mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières proviennent essentiellement des états financiers consolidés, mais n'ont pas de définition prescrite par les Normes IFRS de comptabilité. Ces mesures comportent des limites sur une base analytique et ne doivent pas être considérées de façon isolée ou comme un substitut à une analyse de nos résultats divulgués conformément aux Normes IFRS de comptabilité. De plus, nos définitions des mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières peuvent différer de celles d'autres sociétés. Toute modification ou reformulation peut avoir une incidence significative.

Au quatrième trimestre de 2024, la Société a annoncé des changements organisationnels visant à soutenir sa croissance stratégique. Ces changements impliquent le regroupement des activités de carton-caisse et des produits spécialisés en une seule unité opérationnelle. Depuis janvier 2025, les activités de la Société sont réparties en deux secteurs : produits d'emballage et papiers tissu. Les chiffres comparatifs ont été retraités afin de les rendre conformes à la présentation de l'exercice en cours.

Le principal décideur opérationnel évalue la performance de ses secteurs d'activité en se basant sur les ventes et le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement, ajusté pour exclure des éléments spécifiques (BAIIA (A)1). Le principal décideur opérationnel considère que le BAIIA (A)1 est la meilleure mesure de performance des activités de la Société.

Le BAIIA (A)1 par secteur est rapproché de la mesure conforme aux Normes IFRS de comptabilité, soit le bénéfice (perte) d'exploitation, et est présenté dans le tableau suivant :



T2 2025 (en millions de dollars canadiens) (non audités) Produits

d'emballage Papiers tissu Activités corporatives,

récupération et

recyclage Consolidé Bénéfice (perte) d'exploitation 46 25 (35) 36 Amortissement 49 14 9 72 Baisses de valeur 23 -- -- 23 Autre perte (gain) 2 (1) -- 1 Frais de restructuration -- -- 1 1 Perte (gain) non réalisé sur instruments financiers dérivés (1) -- 5 4 BAIIA (A)1 119 38 (20) 137 Chaîne d'approvisionnement et logistique et Salaires et avantages inclus dans le

bénéfice (perte) d'exploitation 594 331 52 977



T1 2025 (en millions de dollars canadiens) (non audités) Produits

d'emballage Papiers tissu Activités

corporatives,

récupération et

recyclage Consolidé Bénéfice (perte) d'exploitation 60 24 (34) 50 Amortissement 46 13 10 69 Baisses de valeur -- -- 1 1 Autre perte 4 -- -- 4 Frais de restructuration 1 -- 4 5 Gain non réalisé sur instruments financiers dérivés (2) -- (2) (4) BAIIA (A)1 109 37 (21) 125 Chaîne d'approvisionnement et logistique et Salaires et avantages inclus dans le

bénéfice (perte) d'exploitation 603 304 52 959



1 Voir la section « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » pour un rapprochement complet des montants.



T2 2024 (en millions de dollars canadiens) (non audités) Produits

d'emballage Papiers tissu Activités

corporatives,

récupération et

recyclage Consolidé Bénéfice (perte) d'exploitation 34 38 (38) 34 Amortissement 44 13 12 69 Frais de restructuration 7 3 -- 10 Perte (gain) non réalisé sur instruments financiers dérivés 1 -- (2) (1) BAIIA (A)1 86 54 (28) 112 Chaîne d'approvisionnement et logistique et Salaires et avantages inclus dans le

bénéfice (perte) d'exploitation 617 322 58 997

Le tableau suivant rapproche le bénéfice net (perte nette) ainsi que le bénéfice net (perte nette) par action ordinaire, tel que divulgué, et le bénéfice net ajusté1 ainsi que le bénéfice net ajusté par action ordinaire1 :

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action ordinaire et le nombre

d'actions ordinaires) (non audités) BÉNÉFICE NET (PERTE NETTE)

BÉNÉFICE NET (PERTE NETTE) PAR ACTION ORDINAIRE2

T2 2025 T1 2025 T2 2024

T2 2025 T1 2025 T2 2024 Tel que divulgué (3) 7 1

(0,03) $ 0,07 $ 0,01 $ Éléments spécifiques :













Baisses de valeur 23 1 --

0,17 $ 0,01 $ -- Autre perte (gain) 1 4 --

0,01 $ 0,03 $ -- Frais de restructuration 1 5 10

-- 0,04 $ 0,07 $ Perte (gain) non réalisé sur instruments financiers dérivés 4 (4) (1)

0,03 $ (0,03) $ (0,01) $ Perte sur le rachat de dette à long terme 1 -- --

0,01 $ -- -- Perte non réalisée sur instruments de couverture de taux d'intérêt -- -- 1

-- -- 0,01 $ Effet d'impôt sur les éléments spécifiques, autres ajustements

relatifs à l'impôt et attribuables aux actionnaires sans contrôle2 (8) -- (3)

-- 0,01 $ --

22 6 7

0,22 $ 0,06 $ 0,07 $ Ajusté1 19 13 8

0,19 $ 0,13 $ 0,08 $ Nombre moyen pondéré de base d'actions ordinaires en circulation







101 152 145 100 993 811 100 781 388

Le tableau suivant rapproche les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation et le BAIIA (A)1 :

(en millions de dollars canadiens) (non audités) T2 2025 T1 2025 T2 2024 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 67 (52) 54 Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement 25 97 24 Impôts payés (reçus) nets 5 2 (2) Frais de financement nets payés 25 49 18 Paiements, nets des provisions, pour charges et autres passifs, nets des dividendes reçus 15 29 18 BAIIA (A)1 137 125 112

1 Voir la section « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » pour un rapprochement complet des montants. 2 Les éléments spécifiques par action ordinaire sont calculés après impôt et sont net de la portion attribuable aux actionnaires sans contrôle. Les montants par action de la ligne « Effet d'impôt sur les éléments spécifiques, autres ajustements relatifs à l'impôt et attribuables aux actionnaires sans contrôle » incluent seulement l'effet des ajustements d'impôt. Veuillez consulter la section « Charges (recouvrement) d'impôts sur les résultats » pour plus de détails.

Le tableau suivant rapproche les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation et les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation (en excluant la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement) ainsi que les flux de trésorerie ajustés provenant des activités d'exploitation1. Il rapproche également les flux de trésorerie ajustés provenant des activités d'exploitation1 aux flux de trésorerie ajustés générés (utilisés)1, calculés également sur la base par action ordinaire :

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action ordinaire ou lorsque mentionné autrement) (non audités) T2 2025 T1 2025 T2 2024 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 67 (52) 54 Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement 25 97 24 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation (en excluant la variation des éléments hors caisse du

fonds de roulement) 92 45 78 Frais de restructuration payés 9 17 17 Flux de trésorerie ajustés provenant des activités d'exploitation1 101 62 95 Paiements d'immobilisations corporelles (44) (36) (40) Variation d'actifs incorporels et d'autres actifs -- 1 (20) Paiements en vertu des obligations locatives (21) (18) (15) Produits de cessions d'immobilisations corporelles 26 -- 17

62 9 37 Dividendes payés pour la part des actionnaires sans contrôle (24) (3) (5) Dividendes payés aux actionnaires de la Société et aux actionnaires sans contrôle (12) (12) (12) Flux de trésorerie ajustés générés (utilisés)1 26 (6) 20 Flux de trésorerie ajustés générés (utilisés) par action ordinaire1 (en dollars canadiens) 0,26 $ (0,06) $ 0,20 $ Nombre moyen pondéré de base d'actions ordinaires en circulation 101 152 145 100 993 811 100 781 388

Le tableau suivant rapproche la dette totale1 et la dette nette1 avec le ratio de la dette nette sur le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté (BAIIA (A))1 :

(en millions de dollars canadiens) (non audités) 30 juin 2025 31 mars 2025 30 juin 2024 Dette à long terme 2 057 1 873 1 878 Partie à court terme des billets subordonnés non garantis -- 296 175 Partie à court terme de la dette à long terme 70 72 60 Emprunts et avances bancaires 3 4 3 Dette totale1 2 130 2 245 2 116 Moins : Trésorerie et équivalents de trésorerie (26) (29) (23) Dette nette1 telle que divulguée 2 104 2 216 2 093 BAIIA (A)1 des douze derniers mois 548 523 498 Ratio dette nette / BAIIA (A)1 3,8 x 4,2 x 4,2 x

1 Voir la section « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » pour un rapprochement complet des montants.

Médias : Hugo D'Amours, Vice-président, communications, affaires publiques et développement durable, Cascades inc., 819 363-5164, [email protected] ; Investisseurs : Jennifer Aitken, MBA, Directrice, relations avec les investisseurs, Cascades inc., 514 282-2697, [email protected] ; Source : Allan Hogg, Vice-président et chef de la direction financière, Cascades inc.