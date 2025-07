KINGSEY FALLS, QC, le 30 juill. 2025 /CNW/ - Cascades, chef de file dans la fabrication de produits d'emballage et d'hygiène écoresponsables, est fière d'annoncer qu'elle a récemment procédé à un investissement de plus de 5,3 M$ visant à augmenter la capacité de deux lignes de production stratégiques ainsi que la qualité des produits de son usine de tissu de Granby.

Une première machine, qui produit du papier hygiénique pour les produits hors foyer de Cascades PRO, verra son efficacité bonifiée par l'ajout d'une nouvelle emballeuse et d'une encaisseuse plus performante. Ces additions permettront d'augmenter de 20 % la production actuelle d'ici la fin 2025.

Une deuxième machine produisant du papier hygiénique pour le marché de détail bénéficiera elle aussi d'investissements. L'intégration de cet équipement de pointe permettra d'accroître la productivité et de soutenir l'engagement de l'entreprise à l'égard de la qualité de ses produits et envers ses partenaires. Ces modifications permettront une augmentation de la production de 20 % d'ici la fin 2025.

Cette annonce reflète l'engagement de Cascades à soutenir sa croissance stratégique en misant sur l'amélioration de sa rentabilité, ce qui passe par une gestion efficiente de sa trésorerie et une performance accrue de ses actifs.

« Grâce au projet en cours à notre usine de tissu de Granby, nous pourrons renforcer notre capacité à répondre aux besoins de nos clients actuels et futurs. Cet investissement s'inscrit dans une démarche continue d'optimisation de nos opérations, consolidant ainsi notre trajectoire de croissance », a souligné Hugues Simon, président et chef de la direction de Cascades.

L'usine de tissu de Granby, acquise par Cascades en 2011, dessert actuellement les marchés de solutions d'hygiène et de papiers tissu conçues pour les besoins résidentiels, commerciaux ou professionnels.

Sixième manufacturière de papiers tissu en importance en Amérique du Nord, Cascades est aussi la meneuse canadienne dans l'industrie. Grâce à ses investissements en innovation, l'entreprise développe une offre de produits unique à valeur ajoutée qui respecte les normes environnementales établies par de tierces parties. Cascades se classe depuis six ans parmi le top 100 des entreprises les plus responsables au monde selon le prestigieux palmarès Global 100 produit par Corporate Knights.

L'usine de Granby compte actuellement plus de 200 employé(e)s et fait partie des employeurs de choix de la région. Un salaire compétitif et un programme d'avantages sociaux adapté au style de vie des employé(e)s est offert.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte environ 9 600 femmes et hommes travaillant dans un réseau de 66 unités d'exploitation, dont 17 unités de récupération et de recyclage qui sont incluses dans les activités corporatives et les coentreprises gérées par la Société, situées en Amérique du Nord. Sa gestion participative, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage et ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de fournir des produits novateurs à ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète tout entière. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

