KINGSEY FALLS, QC, le 16 janv. 2026 /CNW/ - Cascades inc. (TSX: CAS) publiera ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2025 avant l'ouverture du marché le jeudi 26 février 2026 et tiendra une conférence téléphonique à 9 h 00 HNE pour discuter les résultats. Il est possible de l'écouter par téléphone ou via le site web de la Société.

Heure : 9 h 00 HNE



Numéro à composer : +1 (800) 990 4777 / +1 (289) 819 1299 (international)



Webdiffusion (direct ou différé) : www.cascades.com, section « Investisseurs »

https://app.webinar.net/BryLRGV0XmY



Rediffusion : +1 (888) 660 6345 / +1 (646) 517 4150 (international)

Code d'accès 58005 # (jusqu'au 26 mars 2026)

À propos de Cascades

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte environ 9 500 talents travaillant dans un réseau de 65 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa gestion participative, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage et ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de fournir des produits novateurs à ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète tout entière. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

Médias : Hugo D'Amours, Vice-président, communications, affaires publiques et développement durable, Cascades, 819 363-5164, [email protected]; Investisseurs, Jennifer Aitken, MBA Directrice, relations avec les investisseurs, Cascades, 514 282-2697, [email protected]