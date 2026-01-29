KINGSEY FALLS, QC, le 29 janv. 2026 /CNW/ - Cascades inc. (TSX: CAS) annonce la conclusion d'une entente avec Crown Paper Group (« Crown ») pour la vente de son usine d'emballage en carton ondulé située à Richmond, en Colombie-Britannique, pour une valeur totale de 65,5 M$ incluant les actifs immobiliers et sujette à des ajustements liés au fonds de roulement et à la prise en charge de certains passifs. La transaction sera complétée dans les prochains jours et est sujette aux conditions de clôture et aux ajustements usuels pour ce type de transaction.

Dans un contexte où Cascades est engagée à optimiser ses opérations et à réduire son endettement, la vente de l'usine de Richmond s'est imposée comme une issue mutuellement avantageuse pour Cascades et Crown. En raison de sa position géographique, l'usine de Richmond offrait un potentiel limité d'intégration et de synergies au sein du réseau opérationnel de Cascades, mais s'inscrit dans l'empreinte actuelle de Crown, qui pourra ainsi étendre ses activités dans la région.

Installé en Colombie‑Britannique depuis plusieurs années et exploitant depuis près d'un siècle une usine de carton-caisse intégrée à Port Townsend, dans l'État de Washington, Crown représente un partenaire naturel à long terme pour l'usine de Richmond. Crown est en position de fournir un approvisionnement intégré en papier ainsi que des offres de produits et services complémentaires. La transaction assure une transition harmonieuse vers une entreprise bien enracinée en Colombie‑Britannique qui s'engage à continuer d'investir dans l'usine et dans son équipe compétente. Crown se réjouit d'accueillir cette équipe dévouée, de servir sa fidèle clientèle et de renforcer davantage sa présence dans la région.

Cascades travaillera en étroite collaboration avec Crown pour favoriser une transition ordonnée avec les clients, les employé(e)s et les fournisseurs.

« Cascades est engagée à améliorer sa rentabilité et à optimiser sa plateforme opérationnelle en centrant l'allocation de son capital vers ses marchés stratégiques. Cette transaction avec Crown Paper Group soutient l'atteinte des objectifs stratégiques de Cascades tout en préservant les perspectives de l'usine de Richmond. Cela permet de monétiser des actifs immobiliers de grande valeur sans avoir d'incidence importante sur le profil de flux de trésorerie de notre secteur emballage. Nous remercions tous les employé(e)s de Richmond pour leur contribution et leur souhaitons le meilleur pour l'avenir », a affirmé Hugues Simon, président et chef de la direction chez Cascades.

« L'acquisition de l'usine de Richmond constitue une étape importante dans la poursuite de la croissance de Crown, en renforçant l'intégration de nos opérations de fabrication de papier et de boites afin d'offrir à nos clients un service et une gamme de produits exceptionnels. Nous sommes impatients d'accueillir très bientôt l'équipe de Richmond au sein de Crown et avons hâte de bâtir sur le solide héritage de service et de savoir‑faire de l'usine », a déclaré Rob Kreizenbeck, chef de la direction de Crown Paper Group.

À propos de Cascades

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte environ 9 500 talents travaillant dans un réseau de près de 65 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa gestion participative, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage et ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de fournir des produits novateurs à ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète tout entière. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

À propos de Crown Paper Group

Crown Paper Group est une entreprise régionale intégrée de premier plan dans le secteur du carton-caisse, exploitant une usine intégrée de carton-caisse, deux usines de transformation et trois centres de distribution appartenant à l'entreprise. La société, qui regroupe Port Townsend Paper Company, Crown Packaging et Boxmaster, bénéficie d'une présence stratégique dans les marchés en croissance du Nord-Ouest pacifique et de l'Ouest canadien.

SOURCE Cascades Inc.

Médias : Christine Beaulieu, Directrice des communications, Cascades, 819 350-0793, [email protected]; Investisseurs : Jennifer Aitken, MBA, Directrice, relations avec les investisseurs, Cascades, 514-282‑2697, [email protected]