KINGSEY FALLS, QC, le 21 janv. 2026 /CNW/ - Cascades inc. (TSX : CAS), chef de file dans la récupération et la fabrication de produits d'emballage et d'hygiène écoresponsables, est fière d'annoncer qu'elle figure pour une septième année consécutive au palmarès des 100 entreprises les plus responsables au monde selon Corporate Knights. En plus de s'élever au 34e rang du palmarès, elle conserve la première position dans l'industrie des contenants et emballages et se classe au 3e rang dans le secteur des matériaux. Cette reconnaissance, dévoilée en marge du Forum économique mondial à Davos, vise à souligner le travail des entreprises qui contribuent à une économie durable.

Au cours du dernier exercice, les entreprises ayant généré plus d'un milliard de dollars de revenus en 2024 ont été analysées par Corporate Knights, principalement sur la base de leurs revenus issus de sources responsables et de leurs investissements favorisant des retombées positives pour la durabilité. Cascades a pu notamment se démarquer par la part significative de ses revenus provenant de la vente de produits conçus à partir de fibres recyclées ou certifiées, et de ses investissements consacrés à l'environnement et au développement durable.

Cascades a réalisé une avancée notable en passant du 59e rang au 34e rang par rapport au classement de 2025. Cette progression témoigne de l'importance accordée au développement durable dans sa stratégie d'affaires et du travail réalisé par ses équipes.

« Cette année, nous nous sommes concentrés exclusivement sur la part de chaque entreprise qui contribue réellement à rendre le monde plus durable. Nous avons mis un accent particulier sur l'élan et la rapidité des améliorations, compte tenu de l'urgence croissante non seulement liée aux émissions de carbone, mais aussi aux nombreuses façons dont l'activité économique dépasse les capacités planétaires », a souligné Toby Heaps, chef de la direction de Corporate Knights.

Ce classement, fondé sur une méthodologie rigoureuse et transparente, représente une confirmation indépendante du leadership d'entreprises comme Cascades en matière de développement durable, tant au sein de leur secteur qu'à l'échelle mondiale. Il offre également des indications précieuses sur la performance relative aux critères évalués, dans une perspective d'amélioration continue. Selon Corporate Knights, « parmi les entreprises du Global 100, environ 60 % des investissements et des revenus étaient considérés comme durables pour 2026. En comparaison, seulement 13 % des investissements et 17 % des revenus étaient durables dans l'ensemble des grandes entreprises évaluées. En tant que groupe, les entreprises du Global 100 ont surpassé leurs pairs à l'échelle mondiale en termes de rendement financier ».

« Nous sommes honorés de figurer à nouveau parmi les entreprises les plus responsables au monde. Alors que nous établissons notre 5e plan de développement durable pour la période 2026 - 2030, cette reconnaissance nous motive à solidifier nos engagements et à maintenir la durabilité comme un élément central de notre stratégie d'affaires. Nous allons continuer de travailler à réduire notre empreinte et celle de nos clients », a déclaré Hugues Simon, président et chef de la direction.

À propos de Cascades

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte environ 9 500 talents travaillant dans un réseau de près de 65 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa gestion participative, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage et ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de fournir des produits novateurs à ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète tout entière. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

À propos de Corporate Knights

Corporate Knights Inc. est une entreprise indépendante spécialisée dans les médias et la recherche. Sa division médias publie le magazine primé Corporate Knights, reconnu pour son focus sur l'économie durable et distribué dans The Globe and Mail, The Washington Post et The Wall Street Journal. Sa division recherche produit des classements en développement durable, des rapports d'analyse ainsi que des évaluations de produits financiers basées sur la performance en matière de durabilité des entreprises.

À propos du Global 100

Depuis 2005, le Global 100 est l'un des classements les plus fiables et transparents en matière de durabilité, mettant l'accent sur l'incidence réelle des produits et services d'une entreprise sur l'environnement. Il s'agit de l'indice mondial de durabilité le plus performant (symbole : CKG100), avec un historique de plus de dix ans.

Les entreprises publiques dont les revenus dépassent 1 milliard $ US sont évaluées selon trois indicateurs clés liés à l'économie durable, notamment la part d'investissements durables et de revenus durables. Les entreprises associées à des activités jugées problématiques -- charbon thermique, obstruction aux politiques climatiques, déforestation -- sont automatiquement exclues.

La méthodologie du Global 100 met en lumière l'écart entre les engagements et les actions : seules les entreprises qui intègrent des solutions durables au cœur de leur modèle d'affaires et qui y consacrent des investissements significatifs sont retenues.

