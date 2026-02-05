KINGSEY FALLS, QC, le 5 févr. 2026 /CNW/ - Cascades inc. (TSX : CAS) annonce la cessation de ses activités dans les secteurs des produits d'emballage en carton nid d'abeilles et des partitions. Par conséquent, ses trois usines situées à York (PA), Saint-Césaire et Berthierville (QC) seront fermées.

Cascades s'est engagée à optimiser sa plateforme opérationnelle et ses activités en se concentrant sur ses marchés stratégiques en tant que partenaire de choix pour ses clients. Les usines visées se spécialisent dans des marchés de niche qui ne sont plus alignés avec les plans de croissance à long terme de l'entreprise.

La fermeture de l'usine d'emballage en carton nid d'abeilles de Berthierville est effective dès maintenant et touche 52 employé(e)s. L'entreprise québécoise Emballages LM, située à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, fera, plus tard aujourd'hui, l'acquisition de certains actifs pour près de 9 M$. Emballages LM est un important producteur de carton alvéolaire en Amérique du Nord qui prévoit assurer une transition harmonieuse avec les clients et préserver la qualité du service.

L'usine de York, située en Pennsylvanie, sera fermée de façon définitive au plus tard le 19 février 2026. Cette usine se spécialise dans la fabrication de produits d'emballage en carton nid d'abeilles, dont la baisse de la demande dans la région ne permettait plus d'assurer la rentabilité. Cette fermeture touchera 37 employé(e)s.

L'usine de Saint-Césaire se spécialise quant à elle dans la fabrication de partitions en carton destinées au marché des breuvages. La rentabilité de l'usine est négativement affectée par des baisses continues de la demande depuis plusieurs années. L'éloignement géographique de l'usine par rapport à ses principaux clients a également réduit sa compétitivité. En conséquence, ses opérations cesseront au plus tard le 17 avril 2026, touchant 25 employé(e)s.

Cascades collaborera étroitement avec les employé(e)s des trois usines afin de leur offrir le soutien nécessaire durant cette transition. Des ressources d'aide à la recherche d'emploi seront offertes par l'entreprise pour ceux et celles qui en ont besoin. Cascades encourage également les employé(e)s touchés par ces décisions à poser leur candidature à des postes dans ses autres usines.

« Concentrer les actifs de Cascades dans ses marchés stratégiques est essentiel pour atteindre nos objectifs d'optimisation et d'amélioration de la rentabilité. Les marchés desservis par ces usines ne s'inscrivent plus dans la stratégie commerciale de notre secteur emballage. Ce recentrage nous permettra d'investir dans le renforcement de notre position de partenaire de choix auprès des clients de nos secteurs privilégiés. Un grand merci aux employé(e)s de ces trois usines pour leur engagement et leur contribution des dernières années », a affirmé Hugues Simon, président et chef de la direction chez Cascades.

Ces annonces n'ont pas d'impact sur les activités de l'usine Cascades Sonoco - Berthierville, voisine de celle de Berthierville.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte plus de 9 000 talents travaillant dans un réseau de 60 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa gestion participative, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage et ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de fournir des produits novateurs à ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète tout entière. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

SOURCE Cascades Inc.

Médias : Hugo D'Amours, Vice-président, communications, affaires publiques et développement durable, Cascades, 819-363-5164, [email protected]; Investisseurs : Jennifer Aitken, MBA, Directrice, relations avec les investisseurs, Cascades, 514-282-2697, [email protected]