KINGSEY FALLS, QC, le 7 mai 2021 /CNW Telbec/ - Cascades inc. (CAS : TSX), chef de file dans la récupération et dans la fabrication de produits verts d'emballage et de papiers tissu, a tenu son assemblée générale annuelle des actionnaires le 6 mai 2021. Lors de cette assemblée, les douze (12) candidats proposés aux postes d'administrateurs ont été dûment élus administrateurs de la Société par une majorité des voix exprimées par les actionnaires par procuration et par bulletins de vote électronique, comme suit :

Nom du candidat Votes POUR % ABSTENTION % Alain Lemaire 77 670 744 94,82 4 240 602 5,18 Sylvie Lemaire 65 296 851 79,72 16 614 495 20,28 Elise Pelletier 78 321 058 95,62 3 590 288 4,38 Sylvie Vachon 81 610 578 99,63 300 768 0,37 Mario Plourde 81 545 213 99,55 366 133 0,45 Michelle Cormier 76 256 499 93,10 5 654 847 6,90 Martin Couture 80 793 194 98,63 1 118 152 1,37 Patrick Lemaire 81 608 922 99,63 302 424 0,37 Hubert T. Lacroix 75 184 956 91,79 6 726 390 8,21 Mélanie Dunn 80 792 532 98,63 1 118 814 1,37 Nelson Gentiletti 81 759 346 99,81 152 000 0,19 Elif Lévesque 73 561 516 89,81 8 349 830 10,19

Les résultats finaux du vote sur toutes les questions soumises au vote à l'assemblée générale annuelle des actionnaires, tenue le 6 mai dernier, seront déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte plus de 11 700 femmes et hommes travaillant dans 85 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

