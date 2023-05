KINGSEY FALLS, QC, le 12 mai 2023 /CNW/ - Cascades inc. (TSX : CAS) (la « Société » ou « Cascades ») chef de file dans la récupération et la fabrication de produits d'emballage et d'hygiène écoresponsables, a tenu son assemblée générale annuelle des actionnaires le 11 mai 2023. Lors de cette assemblée, les onze (11) candidats proposés aux postes d'administrateurs ont été dûment élus administrateurs de la Société par une majorité des voix exprimées par les actionnaires par procuration et par bulletins de vote électronique, comme suit :

Nom du candidat Votes POUR % ABSTENTION % Alain Lemaire 68 179 816 94,33 4 101 481 5,67 Sylvie Lemaire 69 408 998 96,03 2 872 299 3,97 Sylvie Vachon 67 193 321 92,96 5 087 976 7,04 Mario Plourde 69 572 254 96,25 2 709 043 3,75 Michelle Cormier 69 629 645 96,33 2 651 652 3,67 Patrick Lemaire 69 050 858 95,53 3 230 439 4,47 Hubert T. Lacroix 70 296 395 97,25 1 984 902 2,75 Mélanie Dunn 69 417 662 96,04 2 863 635 3,96 Nelson Gentiletti 69 547 534 96,22 2 733 763 3,78 Elif Lévesque 70 335 087 97,31 1 946 210 2,69 Alex N. Blanco 71 969 658 99,57 311 639 0,43

Les résultats finaux du vote sur toutes les questions soumises au vote à l'assemblée générale annuelle des actionnaires, tenue le 11 mai dernier, seront déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada.

