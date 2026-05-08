KINGSEY FALLS, QC, le 8 mai 2026 /CNW/ - Cascades inc. (TSX : CAS) (la « Société » ou « Cascades ») chef de file dans la fabrication de produits d'emballage et d'hygiène écoresponsables, a tenu son assemblée générale annuelle des actionnaires plus tôt aujourd'hui, le 8 mai 2026. Lors de cette assemblée, les onze (11) candidats proposés aux postes d'administrateurs ont été dûment élus administrateurs de la Société par une majorité des voix exprimées par les actionnaires par procuration et par bulletins de vote électronique, comme suit :

Nom du candidat Votes POUR % ABSTENTION % Alain Lemaire 65 894 172 96,07 2 699 035 3,93 Sylvie Lemaire 65 175 112 95,02 3 417 945 4,98 Sylvie Vachon 65 866 937 96,03 2 726 270 3,97 Hugues Simon 66 361 380 96,75 2 231 827 3,25 Michelle Cormier 65 168 140 95,01 3 425 067 4,99 Patrick Lemaire 65 625 389 95,67 2 967 668 4,33 Hubert T. Lacroix 66 119 760 96,39 2 473 447 3,61 Mélanie Dunn 68 220 757 99,46 372 450 0,54 Nelson Gentiletti 68 236 841 99,48 356 366 0,52 Elif Lévesque 68 232 347 99,47 360 710 0,53 Alex N. Blanco 67 768 260 98,80 824 947 1,20

Les résultats finaux du vote sur toutes les questions soumises au vote à l'assemblée générale annuelle des actionnaires, tenue plus tôt aujourd'hui, le 8 mai 2026, seront déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte près de 9 000 talents travaillant dans un réseau de 60 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa gestion participative, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage et ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de fournir des produits novateurs à ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète tout entière. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

SOURCE Cascades Inc.

Médias : Hugo D'Amours, Vice-président, communications, affaires publiques et développement durable, Cascades inc., 819 363-5164, [email protected]; Investisseurs : Jennifer Aitken, MBA, Directrice, relations avec les investisseurs, Cascades inc., 514 282-2697, [email protected]; Source : Michael Guerra, Secrétaire corporatif, Cascades inc., 514 219-3760, [email protected]