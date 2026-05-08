Cascades publie le résultat des votes des actionnaires pour l'élection des administrateurs English

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Cascades Inc.

08 mai, 2026, 16:11 ET

KINGSEY FALLS, QC, le 8 mai 2026 /CNW/ - Cascades inc. (TSX : CAS) (la « Société » ou « Cascades ») chef de file dans la fabrication de produits d'emballage et d'hygiène écoresponsables, a tenu son assemblée générale annuelle des actionnaires plus tôt aujourd'hui, le 8 mai 2026. Lors de cette assemblée, les onze (11) candidats proposés aux postes d'administrateurs ont été dûment élus administrateurs de la Société par une majorité des voix exprimées par les actionnaires par procuration et par bulletins de vote électronique, comme suit :

Nom du candidat

Votes POUR

%

ABSTENTION

%

Alain Lemaire

65 894 172

96,07

2 699 035

3,93

Sylvie Lemaire

65 175 112

95,02

3 417 945

4,98

Sylvie Vachon

65 866 937

96,03

2 726 270

3,97

Hugues Simon

66 361 380

96,75

2 231 827

3,25

Michelle Cormier

65 168 140

95,01

3 425 067

4,99

Patrick Lemaire

65 625 389

95,67

2 967 668

4,33

Hubert T. Lacroix

66 119 760

96,39

2 473 447

3,61

Mélanie Dunn

68 220 757

99,46

372 450

0,54

Nelson Gentiletti

68 236 841

99,48

356 366

0,52

Elif Lévesque

68 232 347

99,47

360 710

0,53

Alex N. Blanco

67 768 260

98,80

824 947

1,20

Les résultats finaux du vote sur toutes les questions soumises au vote à l'assemblée générale annuelle des actionnaires, tenue plus tôt aujourd'hui, le 8 mai 2026, seront déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte près de 9 000 talents travaillant dans un réseau de 60 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa gestion participative, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage et ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de fournir des produits novateurs à ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète tout entière. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse deTorontosous le symbole CAS.

SOURCE Cascades Inc.

Médias : Hugo D'Amours, Vice-président, communications, affaires publiques et développement durable, Cascades inc., 819 363-5164, [email protected]; Investisseurs : Jennifer Aitken, MBA, Directrice, relations avec les investisseurs, Cascades inc., 514 282-2697, [email protected]; Source : Michael Guerra, Secrétaire corporatif, Cascades inc., 514 219-3760, [email protected]

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