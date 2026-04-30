KINGSEY FALLS, QC, le 30 avril 2026 /CNW/ - Cascades Fluff & Tuff®, en partenariat avec les magasins IGA du Québec et du Nouveau-Brunswick, est fière d'annoncer le retour de sa grande promotion annuelle au profit de la Fondation Charles-Bruneau. Cette initiative, qui en est maintenant à sa 7e édition, vise à soutenir la recherche en hémato‑oncologie pédiatrique et à offrir aux enfants atteints de cancer les meilleures chances de guérison.

La promotion 1 achat = 1 don au profit de la Fondation Charles-Bruneau aura lieu dans les succursales IGA du 30 avril au 20 mai 2026. (Groupe CNW/Cascades Inc.)

Du 30 avril au 20 mai 2026, pour chaque produit Cascades Fluff & Tuff® acheté chez IGA, un don de 0,50 $ sera remis à la Fondation Charles-Bruneau, jusqu'à un maximum de 40 000 $ en dons. Ce montant est assumé conjointement par Cascades et Sobeys.

Cette campagne s'inscrit dans la continuité d'un partenariat de longue date entre Cascades, IGA et la Fondation Charles-Bruneau. Depuis plus de 35 ans, la mission de la Fondation est d'offrir les meilleures chances de guérison aux enfants atteints de cancer en finançant la recherche et en soutenant le développement de projets dédiés à l'hématologie-oncologie pédiatrique.

Une initiative bien ancrée dans la communauté

Les promotions Cascades Fluff & Tuff® au profit de la Fondation Charles-Bruneau sont devenues une tradition annuelle très attendue. Depuis 2018, cette initiative a permis d'amasser plus de 250 000 $ pour soutenir la recherche en hémato‑oncologie pédiatrique, grâce à la générosité du public et à l'engagement des partenaires. Lors de précédentes éditions, la campagne a également mis de l'avant de jeunes héros et héroïnes en traitement ou en rémission d'un cancer afin de sensibiliser la population, comme ce fut le cas lors de la campagne de 2024 qui mettait en vedette une jeune fille nommée Charlie.

Une cause qui rallie

La collaboration entre Cascades, IGA et la Fondation Charles-Bruneau illustre l'importance de la mobilisation collective. Grâce à l'engagement des consommateurs, ces campagnes permettent d'amasser des fonds significatifs pour soutenir la recherche et offrir de meilleures chances de guérison aux enfants touchés par la maladie.

« Nous sommes extrêmement fiers de renouer avec cette initiative porteuse de sens. Chaque produit Fluff & Tuff® acheté contribue directement à financer les avancées en recherche en oncologie pédiatrique. Ensemble, nous faisons une réelle différence », a souligné Hugues Simon, président et chef de la direction de Cascades.

Comment participer

Rendez-vous dans un IGA participant du Québec ou du Nouveau-Brunswick.

Achetez un produit Cascades Fluff & Tuff® admissible.

Chaque achat contribue automatiquement à un don de 0,50 $ à la Fondation Charles-Bruneau.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte près de 9 000 talents travaillant dans un réseau de 60 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa gestion participative, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage et ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de fournir des produits novateurs à ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète tout entière. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

SOURCE Cascades Inc.

Médias : Hugo D'Amours, Vice-président, communications, affaires publiques et développement durable, Cascades, 819-363-5164, [email protected]; Investisseurs : Jennifer Aitken, MBA, Directrice, relations avec les investisseurs, Cascades, 514-282‑2697, [email protected]