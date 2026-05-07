KINGSEY FALLS, QC, le 7 mai 2026 /CNW/ - Cascades inc. (TSX : CAS) annonce ses résultats financiers non audités pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2026.

Faits saillants du T1 2026

Ventes de 1 125 M$ (comparativement à 1 197 M$ au T4 2025 et à 1 154 M$ au T1 2025);

Bénéfice d'exploitation de 81 M$ (comparativement à 76 M$ au T4 2025 et à 50 M$ au T1 2025);

Bénéfice net par action ordinaire de 0,38 $ (comparativement à 0,37 $ au T4 2025 et à 0,07 $ au T1 2025);

Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté (BAIIA (A) 1 ) de 118 M$ (comparativement à 155 M$ au T4 2025 et à 125 M$ au T1 2025);

) de 118 M$ (comparativement à 155 M$ au T4 2025 et à 125 M$ au T1 2025); Bénéfice net ajusté par action ordinaire 1 de 0,07 $ (comparativement à 0,40 $ au T4 2025 et à 0,13 $ au T1 2025);

de 0,07 $ (comparativement à 0,40 $ au T4 2025 et à 0,13 $ au T1 2025); Dette nette 1 de 1 901 M$ au 31 mars 2026 (comparativement à 1 896 M$ au 31 décembre 2025). Ratio de la dette nette sur BAIIA (A) 1 est resté stable à 3,3 x;

de 1 901 M$ au 31 mars 2026 (comparativement à 1 896 M$ au 31 décembre 2025). Ratio de la dette nette sur BAIIA (A) est resté stable à 3,3 x; Le total des investissements en capital a été de 28 M$ au T1 2026, comparativement à 42 M$ au T4 2025 et à 36 M$ au T1 2025. En 2026, les investissements prévus avant produits de cessions de la Société se situeront entre 150 M$ et 175 M$.

La Société a généré 91 M$ provenant de cessions d'actifs au cours du premier trimestre, portant le total des produits à 149 M$ pour la période 2025-2026. L'objectif de la Société de générer des liquidités de 230 M$ progresse bien et devrait être atteint d'ici la fin du troisième trimestre 2026.

Hugues Simon, président et chef de la direction, a commenté : « Les résultats du premier trimestre se sont établis en deçà de nos prévisions initiales, reflétant une combinaison de facteurs externes et opérationnels d'importance égale. Tel que communiqué dans la révision de nos perspectives, le 10 avril dernier, des perturbations liées aux conditions météorologiques à travers les États‑Unis, combinées à une volatilité accrue des coûts de transport et de carburant, ont entraîné des coûts d'exploitation supérieurs aux prévisions. Par ailleurs, les récents développements géopolitiques ont pesé sur la confiance des consommateurs et les dépenses, entraînant des volumes d'emballages inférieurs à nos hypothèses initiales. Notre performance a également été affectée par des inefficiences d'exécution temporaires au cours de la deuxième moitié du trimestre. Malgré cela, l'endettement net est demeuré stable d'un trimestre à l'autre et le ratio d'endettement est resté inchangé à 3,3 x.»

Discutant des perspectives à court terme, M. Simon a commenté : « Nous prévoyons que les résultats du deuxième trimestre seront légèrement inférieurs séquentiellement. Cette perspective repose sur une approche prudente à l'égard des volumes du secteur des produits d'emballage, dans un environnement marqué par des niveaux de dépenses de consommation restreintes, une volatilité persistante et une pression soutenue sur les coûts des intrants. La mise en œuvre des augmentations de prix annoncées dans les deux secteurs devrait compenser entièrement ces facteurs défavorables, qui prendront effet dans le secteur des produits d'emballage à compter du deuxième trimestre et au cours du deuxième semestre de l'exercice dans le secteur des papiers tissu.

Dans un contexte macroéconomique en constante évolution, nous avons renforcé notre discipline d'exécution afin d'atteindre notre objectif de générer 100 M$ d'amélioration de la rentabilité d'ici la fin de 2026. Les principaux leviers comprennent la poursuite des initiatives de réduction des coûts, l'optimisation des activités logistiques, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la productivité, ainsi que des stratégies de gestion de prix ciblées visant à atténuer d'importantes pressions sur les coûts. Nous prévoyons atteindre notre objectif de produits tirés de la cession d'actifs non stratégiques d'ici la fin du troisième trimestre, et continuons d'examiner activement notre portefeuille d'actifs afin d'assurer une forte adéquation avec les objectifs stratégiques à long terme de la Société. Compte tenu des pressions persistantes sur les coûts au cours du premier semestre de 2026, les résultats annuels devraient actuellement être inférieurs à ceux de 2025. Cependant, les mesures correctives en cours, notamment les initiatives d'augmentation des prix de vente, devraient permettre de rétablir le BAIIA (A)1 annualisé à un niveau d'environ 600 M$ au cours du deuxième semestre de l'exercice. Dans ce contexte, l'atteinte de notre ratio d'endettement cible de 2,5 x à 3,0 x d'ici la fin de l'exercice pourrait s'avérer difficile, bien que l'objectif demeure inchangé. »

1 Certaines informations représentent des mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité, d'autres mesures financières ou des ratios non conformes aux Normes IFRS de comptabilité qui ne sont pas normalisés selon les Normes IFRS de comptabilité et pourraient donc ne pas être comparables à des mesures financières similaires divulguées par d'autres sociétés. Voir la section « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » pour un rapprochement complet des montants.

Sommaire financier

Renseignements consolidés choisis

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action ordinaire) (non audités) T1 2026 T4 2025 T1 2025







Ventes 1 125 1 197 1 154 Tel que divulgué





Bénéfice d'exploitation 81 76 50 Bénéfice net 39 37 7 par action ordinaire (de base) 0,38 $ 0,37 $ 0,07 $ Ajusté1





Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA (A)) 118 155 125 Bénéfice net 7 40 13 par action ordinaire (de base) 0,07 $ 0,40 $ 0,13 $ Marge (BAIIA (A) / ventes) 10,5 % 12,9 % 10,8 % Dette nette1 1 901 1 896 2 216 Ratio dette nette / BAIIA (A)1 3,3 x 3,3 x 4,2 x

Ventes par secteur d'activité

(en millions de dollars canadiens) (non audités) T1 2026 T4 2025 T1 2025







Produits d'emballage 715 757 762 Papiers tissu 380 407 364 Ventes intersecteurs, activités corporatives, récupération et recyclage 30 33 28 Ventes 1 125 1 197 1 154

Bénéfice (perte) d'exploitation par secteur d'activité

(en millions de dollars canadiens) (non audités) T1 2026 T4 2025 T1 2025







Produits d'emballage 88 90 60 Papiers tissu 20 14 24 Activités corporatives, récupération et recyclage (27) (28) (34) Bénéfice d'exploitation 81 76 50

BAIIA (A)1 par secteur d'activité

(en millions de dollars canadiens) (non audités) T1 2026 T4 2025 T1 2025







Produits d'emballage 103 132 109 Papiers tissu 33 42 37 Activités corporatives, récupération et recyclage (18) (19) (21) BAIIA (A)1 118 155 125

1 Voir la section « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » pour un rapprochement complet des montants.

Analyse des résultats pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2026 (comparativement à l'exercice précédent)

Au cours du premier trimestre, les ventes de la Société ont atteint 1 125 M$, ce qui représente une diminution de 29 M$ comparativement à la même période de l'exercice précédent. Cette diminution reflète des effets nets consolidés de 18 M$ liés à la hausse des prix de vente et à un assortiment favorable de produits vendus de 21 M$. Toutefois, ces facteurs ont été plus que contrebalancés par un effet de change moins favorable de 33 M$ et par une baisse des volumes totalisant 35 M$, principalement dans le secteur des produits d'emballage, reflétant également l'impact des fermetures et cessions d'activités.

Au cours du premier trimestre, le BAIIA (A)1 s'est élevé à 118 M$, en baisse de 7 M$, ou 6 %, comparativement aux 125 M$ générés à la même période de l'exercice précédent. Cette baisse s'explique par la hausse des coûts de logistique, de production et d'énergie dans l'ensemble des activités de la Société, ainsi que par la baisse des volumes dans le secteur des produits d'emballage. Ces facteurs ont été partiellement compensés par les impacts positifs de la hausse des prix de vente et de la baisse du coût des matières premières.

Au cours du premier trimestre de 2026, les principaux éléments spécifiques suivants, avant impôts, ont engendré des répercussions sur le bénéfice d'exploitation et/ou bénéfice net :

8 M$ de baisse de valeur sur un bâtiment et des équipements en lien avec une usine précédemment fermée aux États-Unis (bénéfice d'exploitation et bénéfice net);

49 M$ de gains relativement à la vente d'entreprises et d'actifs au Canada (bénéfice d'exploitation et bénéfice net);

3 M$ de frais de restructuration en lien avec la fermeture d'usines au Canada et aux États-Unis et des changements organisationnels corporatifs (bénéfice d'exploitation et bénéfice net);

4 M$ de pertes sur instruments financiers (bénéfice d'exploitation et bénéfice net).

Pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2026, la Société a enregistré un bénéfice net de 39 M$, ou de 0,38 $ par action ordinaire, comparativement à un bénéfice net de 7 M$, ou de 0,07 $ par action ordinaire pour la même période de 2025. Sur une base ajustée1, la Société a enregistré un bénéfice net de 7 M$ au cours du premier trimestre de 2026, ou de 0,07 $ par action ordinaire, comparativement à un bénéfice net de 13 M$, ou de 0,13 $ par action ordinaire, pour la même période de 2025.

1 Voir la section « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » pour un rapprochement complet des montants.

Dividende sur les actions ordinaires et rachat dans le cours normal des affaires

Le conseil d'administration de Cascades a déclaré un dividende trimestriel de 0,12 $ par action ordinaire payable le 4 juin 2026 aux actionnaires inscrits le 21 mai 2026 en fermeture de séance. Le dividende payé par Cascades est un dividende désigné à l'égard de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), Canada). Au cours du premier trimestre de 2026, Cascades n'a procédé au rachat d'aucune action ordinaire pour annulation.

Conférence téléphonique portant sur les résultats du premier trimestre de 2026

La direction discutera des résultats financiers du premier trimestre de 2026 à l'occasion d'une conférence téléphonique qui se tiendra aujourd'hui à 9h HAE. Pour écouter la conférence téléphonique, composez le 1 800 990-4777 (à l'étranger, le 1 289 819-1299). La conférence téléphonique, y compris la présentation aux investisseurs, sera également diffusée en direct sur le site web de Cascades (www.cascades.com) sous l'onglet « Investisseurs ». L'enregistrement de la conférence téléphonique sera accessible en différé sur le site web de Cascades, et par téléphone, jusqu'au 7 juin 2026 en composant le 1 888 660-6345 (à l'étranger, le 1 289 819-1450) et en utilisant le code d'accès 49689 #.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte environ 8 800 femmes et hommes travaillant dans un réseau de 61 unités d'exploitation, dont 17 unités de récupération et de recyclage qui sont incluses dans les activités corporatives et les coentreprises gérées par la Société, situées en Amérique du Nord. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS. Certaines déclarations contenues dans ce communiqué, y compris celles concernant les résultats et performances futurs, sont des déclarations prospectives basées sur les anticipations actuelles. L'exactitude de telles déclarations est sujette à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses pouvant occasionner une différence entre les résultats réels et ceux projetés, y compris, mais non de façon limitative, l'effet général des conditions économiques, la diminution de la demande pour les produits de la Société, l'augmentation des prix de la matière première, les fluctuations de la valeur relative de diverses devises, les fluctuations des prix de vente et les changements négatifs des conditions générales du marché et de l'industrie ainsi que d'autres facteurs.

BILANS CONSOLIDÉS

(en millions de dollars canadiens) (non audités) 31 mars

2026 31 décembre

2025 Actifs



Actifs à court terme



Trésorerie et équivalents de trésorerie 85 48 Comptes débiteurs 444 426 Impôts débiteurs 12 12 Stocks 681 661 Partie à court terme des actifs financiers 4 4

1 226 1 151 Actifs à long terme



Participations dans des entreprises associées et des coentreprises 68 66 Immobilisations corporelles 2 633 2 649 Actifs incorporels à durée de vie limitée 30 30 Actifs financiers 3 5 Autres actifs 107 107 Actifs d'impôt différé 180 174 Écarts d'acquisition et autres actifs incorporels à durée de vie illimitée 495 491

4 742 4 673 Passifs et capitaux propres



Passifs à court terme



Comptes créditeurs et charges à payer 685 697 Impôts créditeurs 4 4 Partie à court terme de la dette à long terme 78 70 Partie à court terme des provisions pour charges 7 8 Partie à court terme des passifs financiers et autres passifs 28 28

802 807 Passifs à long terme



Dette à long terme 1 908 1 874 Provisions pour charges 58 58 Passifs financiers 11 8 Autres passifs 69 74 Passifs d'impôt différé 101 97

2 949 2 918 Capitaux propres



Capital-actions 619 619 Surplus d'apport 18 17 Bénéfices non répartis 1 069 1 042 Cumul des autres éléments du résultat global 51 43 Capitaux propres des actionnaires 1 757 1 721 Part des actionnaires sans contrôle 36 34 Capitaux propres totaux 1 793 1 755

4 742 4 673

RÉSULTATS CONSOLIDÉS



Pour les périodes de trois mois terminées les 31 mars (en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action ordinaire et les nombres d'actions ordinaires)

(non audités) 2026 2025 Ventes 1 125 1 154





Chaîne d'approvisionnement et logistique 679 679 Salaires et avantages 266 280 Amortissement 71 69 Entretien et réparation 60 64 Autres coûts d'opération 2 6 Baisses de valeur 8 1 Autre perte (gain) (49) 4 Frais de restructuration 3 5 Perte (gain) sur instruments financiers dérivés 4 (4) Bénéfice d'exploitation 81 50 Frais de financement 31 36 Part des résultats des entreprises associées et des coentreprises (2) (3) Bénéfice avant impôts sur les résultats 52 17 Charge d'impôts sur les résultats 8 5 Bénéfice net pour la période y compris la part des actionnaires sans contrôle 44 12 Bénéfice net attribuable aux actionnaires sans contrôle 5 5 Bénéfice net pour la période attribuable aux actionnaires 39 7 Bénéfice net par action ordinaire



De base 0,38 $ 0,07 $ Dilué 0,38 $ 0,07 $ Nombre moyen pondéré de base d'actions ordinaires en circulation 101 283 722 100 993 811 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires diluées 102 033 598 101 421 656

ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL



Pour les périodes de trois mois terminées les 31 mars (en millions de dollars canadiens) (non audités) 2026 2025 Bénéfice net pour la période y compris la part des actionnaires sans contrôle 44 12 Autres éléments du résultat global



Éléments qui peuvent être reclassés ultérieurement aux résultats



Écarts de conversion



Variation des écarts de conversion cumulés des filiales étrangères autonomes 15 (41) Variation des écarts de conversion cumulés relative aux activités de couverture des investissements nets (7) 40 Recouvrement d'impôts sur les résultats 1 --

9 (1) Éléments qui ne sont pas reclassés aux résultats



Perte actuarielle sur avantages du personnel -- (1) Autres éléments du résultat global 9 (2) Résultat global pour la période y compris la part des actionnaires sans contrôle 53 10 Résultat global pour la période des actionnaires sans contrôle 6 5 Résultat global pour la période attribuable aux actionnaires 47 5

ÉTATS CONSOLIDÉS DES CAPITAUX PROPRES



Pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2026 (en millions de dollars canadiens) (non audités) CAPITAL-ACTIONS SURPLUS

D'APPORT BÉNÉFICES NON

RÉPARTIS CUMUL DES

AUTRES ÉLÉMENTS

DU RÉSULTAT

GLOBAL CAPITAUX

PROPRES TOTAUX

DES

ACTIONNAIRES PART DES

ACTIONNAIRES

SANS CONTRÔLE CAPITAUX PROPRES

TOTAUX Solde au début de la période 619 17 1 042 43 1 721 34 1 755 Résultat global













Bénéfice net -- -- 39 -- 39 5 44 Autres éléments du résultat global -- -- -- 8 8 1 9

-- -- 39 8 47 6 53 Dividendes -- -- (12) -- (12) (4) (16) Coût de rémunération à base d'options -- 1 -- -- 1 -- 1 Solde à la fin de la période 619 18 1 069 51 1 757 36 1 793

















Pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2025 (en millions de dollars canadiens) (non audités) CAPITAL-ACTIONS SURPLUS

D'APPORT BÉNÉFICES NON

RÉPARTIS CUMUL DES

AUTRES ÉLÉMENTS

DU RÉSULTAT

GLOBAL CAPITAUX

PROPRES TOTAUX

DES

ACTIONNAIRES PART DES

ACTIONNAIRES

SANS CONTRÔLE CAPITAUX PROPRES

TOTAUX Solde au début de la période 616 16 1 019 73 1 724 47 1 771 Résultat global













Bénéfice net -- -- 7 -- 7 5 12 Autres éléments du résultat global -- -- (1) (1) (2) -- (2)

-- -- 6 (1) 5 5 10 Dividendes -- -- (12) -- (12) (3) (15) Émission d'actions ordinaires sur exercice d'options 1 -- -- -- 1 -- 1 Solde à la fin de la période 617 16 1 013 72 1 718 49 1 767

TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE



Pour les périodes de trois mois terminées les 31 mars (en millions de dollars canadiens) (non audités) 2026 2025 Activités d'exploitation



Bénéfice net pour la période attribuable aux actionnaires 39 7 Ajustements pour :



Frais de financement 31 36 Amortissement 71 69 Baisses de valeur 8 1 Autre perte (gain) (49) 4 Frais de restructuration 3 5 Perte (gain) sur instruments financiers dérivés 4 (4) Charge d'impôts sur les résultats 8 5 Part des résultats des entreprises associées et des coentreprises (2) (3) Bénéfice net attribuable aux actionnaires sans contrôle 5 5 Frais de financement nets payés (52) (49) Impôts nets payés (4) (2) Paiements, nets des provisions, pour charges et autres passifs, et autres éléments non monétaires (6) (29)

56 45 Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement (38) (97)

18 (52) Activités d'investissement



Paiements d'immobilisations corporelles (28) (36) Produits de cessions d'immobilisations corporelles 31 -- Variation d'actifs incorporels et d'autres actifs (1) 1 Produits de la cession d'entreprise 60 --

62 (35) Activités de financement



Emprunts et avances bancaires -- (6) Évolution des crédits bancaires (2) 303 Évolution des crédits bancaires sans recours contre la Société (4) 1 Rachat de billets subordonnés non garantis -- (175) Versements sur les autres dettes à long terme, y compris les obligations locatives (21 M$ pour la période de trois mois

de 2026; 18 M$ pour la période de trois mois de 2025) (21) (19) Émission d'actions ordinaires sur exercice d'options -- 1 Dividendes payés pour la part des actionnaires sans contrôle (4) (3) Dividendes payés aux actionnaires de la Société (12) (12)

(43) 90 Variation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie au cours de la période 37 3 Écarts de conversion sur la trésorerie et équivalents de trésorerie -- (1) Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 48 27 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 85 29

INFORMATION SECTORIELLE

Les activités de la Société sont réparties en deux secteurs : produits d'emballage et papiers tissu. Les conventions comptables des secteurs isolables sont les mêmes que celles de la Société, qui sont décrites dans les plus récents états financiers consolidés audités pour l'exercice terminé le 31 décembre 2025.

Les secteurs opérationnels de la Société sont présentés de manière cohérente avec l'information interne fournie au principal décideur opérationnel. Le chef de la direction a le pouvoir d'affectation des ressources et de gestion de la performance de la Société et constitue donc le principal décideur opérationnel. Le principal décideur opérationnel évalue la performance de ses secteurs d'activité en se basant sur les ventes et le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement, ajusté pour exclure des éléments spécifiques (BAIIA (A)). Le principal décideur opérationnel considère que le BAIIA (A) est la meilleure mesure de performance des activités de la Société.

Les ventes de chaque secteur d'exploitation sont préparées selon les mêmes normes que les résultats de la Société. Les activités intersectorielles sont comptabilisées sur les mêmes bases que les ventes à des clients externes, soit à la juste valeur.

Le BAIIA (A) n'est pas une mesure de performance définie par les Normes IFRS de comptabilité, il se peut qu'il ne soit pas comparable aux mesures utilisées par d'autres sociétés portant le même nom. Les investisseurs ne doivent pas considérer le BAIIA (A) comme une alternative à, par exemple, le bénéfice net, ou comme mesure des résultats d'exploitation, qui sont des mesures conformes aux Normes IFRS de comptabilité.

Les ventes par secteur sont présentées dans le tableau suivant :



VENTES Pour les périodes de trois mois terminées les 31 mars (en million

de dollars canadiens) (non audités) 2026 2025 Total Intersecteur Externe Total Intersecteur Externe Produits d'emballage 715 (6) 709 762 (13) 749 Papiers tissu 380 -- 380 364 -- 364 Activités corporatives, récupération et recyclage 62 (26) 36 73 (32) 41

1 157 (32) 1 125 1 199 (45) 1 154

Le BAIIA (A) par secteur est rapproché de la mesure conforme aux Normes IFRS de comptabilité, soit le bénéfice (perte) d'exploitation, et est présenté dans le tableau suivant :



Pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2026 (en millions de dollars canadiens) (non audités) Produits

d'emballage Papiers tissu Activités

corporatives,

récupération et

recyclage Consolidé Bénéfice (perte) d'exploitation 88 20 (27) 81 Amortissement 49 13 9 71 Baisses de valeur 8 -- -- 8 Autre gain (47) -- (2) (49) Frais de restructuration 1 -- 2 3 Perte sur instruments financiers dérivés 4 -- -- 4 BAIIA (A) 103 33 (18) 118 Chaîne d'approvisionnement et logistique et Salaires et avantages inclus dans le bénéfice (perte) d'exploitation 568 327 50 945









Pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2025 (en millions de dollars canadiens) (non audités) Produits d'emballage Papiers tissu Activités

corporatives,

récupération et

recyclage Consolidé Bénéfice (perte) d'exploitation 60 24 (34) 50 Amortissement 46 13 10 69 Baisses de valeur -- -- 1 1 Autre perte 4 -- -- 4 Frais de restructuration 1 -- 4 5 Gain sur instruments financiers dérivés (2) -- (2) (4) BAIIA (A) 109 37 (21) 125 Chaîne d'approvisionnement et logistique et Salaires et avantages inclus dans le bénéfice (perte) d'exploitation 603 304 52 959

Les paiements d'immobilisations corporelles par secteur sont présentés dans le tableau suivant :



PAIEMENTS D'IMMOBILISATIONS

CORPORELLES

Pour les périodes de trois mois terminées les 31 mars (en millions de dollars canadiens) (non audités) 2026 2025 Produits d'emballage 46 34 Papiers tissu 7 8 Activités corporatives, récupération et recyclage 16 6 Acquisitions totales 69 48 Acquisitions d'actifs au titre du droit d'utilisation et provisions (non monétaire) (45) (24)

24 24 Acquisitions d'immobilisations corporelles incluses dans les comptes créditeurs et charges à payer



Début de la période 17 32 Fin de la période (13) (20) Paiements d'immobilisations corporelles 28 36 Produits de cessions d'immobilisations corporelles (31) -- Paiements d'immobilisations corporelles, déduction faite des produits de cessions (3) 36

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE SUR LES MESURES NON CONFORMES AUX NORMES IFRS DE COMPTABILITÉ ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES

La Société compose avec certains éléments spécifiques qui ont une incidence négative ou positive sur ses résultats d'exploitation. Nous croyons qu'il est pertinent d'informer les lecteurs de leur existence, car ils permettent de mieux mesurer la performance et de comparer les résultats d'exploitation et la liquidité de la Société de façon analogue entre les périodes, nonobstant ces éléments spécifiques. La direction croit que ces éléments spécifiques ne sont pas nécessairement le reflet de ses opérations régulières quant à la mesure et à la comparaison de sa performance et de ses perspectives. Notre définition des éléments spécifiques peut différer de celle d'autres sociétés et certains d'entre eux pourraient se reproduire à l'avenir et pourraient réduire les liquidités disponibles de la Société.

Les éléments spécifiques incluent, notamment et de façon non exhaustive, les baisses (reprises) de valeur d'actifs, les frais ou gains de restructuration, les pertes sur le refinancement et le rachat de la dette à long terme, les renversements ou provisions d'actifs d'impôts futurs, les primes payées sur le rachat de dette à long terme, les gains ou pertes sur cession ou acquisition d'unités d'exploitation, les gains ou pertes sur la part des résultats des entreprises associées et des coentreprises, les gains ou pertes non réalisés et réalisés sur des instruments financiers dérivés pour lesquels la comptabilité de couverture ne peut s'appliquer, les gains ou pertes non réalisés sur des instruments de couverture de taux d'intérêt et la réévaluation à la juste valeur d'options, les gains ou pertes de change sur la dette à long terme et les instruments financiers, les gains et pertes sur réévaluation à la juste valeur de placements, les éléments spécifiques inclus dans les activités abandonnées et tout autre élément significatif de nature inhabituelle, non monétaire ou non récurrente.

RAPPROCHEMENT ET UTILISATION DES MESURES NON CONFORMES AUX NORMES IFRS DE COMPTABILITÉ ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

Afin de fournir plus de renseignements pour évaluer la performance de la Société, l'information financière incluse dans cette section renferme des données qui ne sont pas des mesures de performance définies par les Normes IFRS de comptabilité (« mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité »), qui sont également calculées sur une base ajustée afin d'exclure les éléments spécifiques. Nous croyons que le fait de fournir certaines mesures clés de performance et de gestion du capital, ainsi que des mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité, est utile aussi bien pour la direction que pour les investisseurs, car elles fournissent des renseignements additionnels permettant de mesurer la performance et la situation financière de la Société. Cela ajoute également de la transparence et de la clarté à l'information financière. Les mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières suivantes sont utilisées dans nos divulgations financières :

Mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité

Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté ou BAIIA (A) : représente le bénéfice d'exploitation (tel que publié dans l'état des résultats consolidés des états financiers consolidés) avant amortissement hors éléments spécifiques. La mesure est utilisée pour évaluer la performance opérationnelle courante et la contribution de chaque secteur sur une base comparable.

Bénéfice net ajusté : mesure utilisée pour évaluer la performance financière de la Société sur une base consolidée et comparable.

Flux de trésorerie ajustés : mesure utilisée pour évaluer la capacité de la Société de générer des flux de trésorerie suffisants afin de respecter ses engagements financiers et/ou d'engager des dépenses discrétionnaires, comme des rachats d'actions, une hausse des dividendes ou des investissements stratégiques.

Flux de trésorerie disponibles : mesure utilisée pour calculer l'excédent de trésorerie que la Société génère en soustrayant les paiements d'immobilisations corporelles (hors projets stratégiques) du BAIIA (A).

Fonds de roulement : mesure utilisée pour évaluer les liquidités disponibles à court terme de la Société.

Autres mesures financières

Dette totale : mesure utilisée pour calculer l'ensemble de la dette de la Société, y compris la dette à long terme et les emprunts bancaires. Souvent mise en relation avec les capitaux propres pour calculer le ratio d'endettement.

Dette nette : mesure utilisée pour calculer la dette totale de la Société moins la trésorerie et équivalents de trésorerie. Souvent mise en relation avec le BAIIA (A) pour calculer le ratio de la dette nette sur le BAIIA (A).

Ratios non conformes aux Normes IFRS de comptabilité

Ratio de la dette nette sur le BAIIA (A) : ratio utilisé pour mesurer la capacité de la Société de rembourser ses dettes et évaluer son levier financier.

Marge BAIIA (A) : ratio utilisé pour mesurer la performance opérationnelle et la contribution de chaque secteur sur une base comparable calculée en pourcentage des ventes.

Bénéfice net ajusté par action ordinaire : ratio utilisé pour mesurer la performance financière de la Société sur une base consolidée et comparable.

Ratio dette nette / (capitaux propres totaux et dette nette) : ratio utilisé pour évaluer le levier financier de la Société et donc le risque pour les actionnaires.

Fonds de roulement en pourcentage des ventes : ratio utilisé pour évaluer la performance de la Société dans la gestion de ses liquidités d'exploitation.

Flux de trésorerie ajustés par action ordinaire : ratio utilisé pour évaluer la flexibilité financière de la Société.

Ratio des flux de trésorerie disponibles : ratio utilisé pour mesurer la liquidité et l'efficacité du montant de liquidités que la Société génère en plus de ce qu'elle utilise pour faire fonctionner l'entreprise en soustrayant les dépenses en immobilisations (hors projets stratégiques) du BAIIA (A) calculé en pourcentage des ventes.

Les mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières proviennent essentiellement des états financiers consolidés, mais n'ont pas de définition prescrite par les Normes IFRS de comptabilité. Ces mesures comportent des limites sur une base analytique et ne doivent pas être considérées de façon isolée ou comme un substitut à une analyse de nos résultats divulgués conformément aux Normes IFRS de comptabilité. De plus, nos définitions des mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières peuvent différer de celles d'autres sociétés. Toute modification ou reformulation peut avoir une incidence significative.

Les activités de la Société sont réparties en deux secteurs : produits d'emballage et papiers tissu.

Le principal décideur opérationnel évalue la performance de ses secteurs d'activité en se basant sur les ventes et le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement, ajusté pour exclure des éléments spécifiques (BAIIA (A)1). Le principal décideur opérationnel considère que le BAIIA (A)1 est la meilleure mesure de performance des activités de la Société.

Le BAIIA (A)1 par secteur est rapproché de la mesure conforme aux Normes IFRS de comptabilité, soit le bénéfice (perte) d'exploitation, et est présenté dans le tableau suivant :



T1 2026 (en millions de dollars canadiens) (non audités) Produits

d'emballage Papiers tissu Activités

corporatives,

récupération et

recyclage Consolidé Bénéfice (perte) d'exploitation 88 20 (27) 81 Amortissement 49 13 9 71 Baisses de valeur 8 -- -- 8 Autre gain (47) -- (2) (49) Frais de restructuration 1 -- 2 3 Perte sur instruments financiers dérivés 4 -- -- 4 BAIIA (A)1 103 33 (18) 118 Chaîne d'approvisionnement et logistique et Salaires et avantages inclus dans le bénéfice (perte) d'exploitation 568 327 50 945





T4 2025 (en millions de dollars canadiens) (non audités) Produits

d'emballage Papiers tissu Activités

corporatives,

récupération et

recyclage Consolidé Bénéfice (perte) d'exploitation 90 14 (28) 76 Amortissement 49 16 7 72 Baisses de valeur 11 12 2 25 Autre gain (21) -- -- (21) Frais de restructuration 3 -- 1 4 Gain non réalisé sur instruments financiers dérivés -- -- (1) (1) BAIIA (A)1 132 42 (19) 155 Chaîne d'approvisionnement et logistique et Salaires et avantages inclus dans le bénéfice (perte) d'exploitation 579 342 54 975



1 Voir la section « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » pour un rapprochement complet des montants.





T1 2025 (en millions de dollars canadiens) (non audités) Produits

d'emballage Papiers tissu Activités

corporatives,

récupération et

recyclage Consolidé Bénéfice (perte) d'exploitation 60 24 (34) 50 Amortissement 46 13 10 69 Baisses de valeur -- -- 1 1 Autre perte 4 -- -- 4 Frais de restructuration 1 -- 4 5 Gain sur instruments financiers dérivés (2) -- (2) (4) BAIIA (A)1 109 37 (21) 125 Chaîne d'approvisionnement et logistique et Salaires et avantages inclus dans le bénéfice (perte) d'exploitation 603 304 52 959

Le tableau suivant rapproche le bénéfice net ainsi que le bénéfice net par action ordinaire, tel que divulgué, et le bénéfice net ajusté1 ainsi que le bénéfice net ajusté par action ordinaire1 :

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action ordinaire et le nombre d'actions ordinaires) (non audités) BÉNÉFICE NET

BÉNÉFICE NET PAR ACTION ORDINAIRE2

T1 2026 T4 2025 T1 2025

T1 2026 T4 2025 T1 2025 Tel que divulgué 39 37 7

0,38 $ 0,37 $ 0,07 $ Éléments spécifiques :













Baisses de valeur 8 25 1

0,06 $ 0,19 $ 0,01 $ Autre perte (gain) (49) (21) 4

(0,42) $ (0,18) $ 0,03 $ Frais de restructuration 3 4 5

0,02 $ 0,03 $ 0,04 $ Perte (gain) sur instruments financiers dérivés 4 (1) (4)

0,03 $ (0,01) $ (0,03) $ Effet d'impôt sur les éléments spécifiques, autres ajustements relatifs à l'impôt et attribuables aux actionnaires sans contrôle2 2 (4) --

-- -- 0,01 $

(32) 3 6

(0,31) $ 0,03 $ 0,06 $ Ajusté1 7 40 13

0,07 $ 0,40 $ 0,13 $ Nombre moyen pondéré de base d'actions ordinaires en circulation







101 283 722 101 261 141 100 993 811

Le tableau suivant rapproche les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation et le BAIIA (A)1 :

(en millions de dollars canadiens) (non audités) T1 2026 T4 2025 T1 2025 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 18 183 (52) Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement 38 (33) 97 Impôts nets payés 4 1 2 Frais de financement nets payés 52 16 49 Paiements, nets des provisions, pour charges et autres passifs, et autres éléments non monétaires, nets des dividendes reçus 6 (12) 29 BAIIA (A)1 118 155 125

1 Voir la section « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » pour un rapprochement complet des montants. 2 Les éléments spécifiques par action ordinaire sont calculés après impôt et sont net de la portion attribuable aux actionnaires sans contrôle. Les montants par action de la ligne « Effet d'impôt sur les éléments spécifiques, autres ajustements relatifs à l'impôt et attribuables aux actionnaires sans contrôle » incluent seulement l'effet des ajustements d'impôt. Veuillez consulter la section « Charges d'impôts sur les résultats » pour plus de détails.

Le tableau suivant rapproche les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation et les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation (en excluant la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement) ainsi que les flux de trésorerie ajustés provenant des activités d'exploitation1. Il rapproche également les flux de trésorerie ajustés provenant des activités d'exploitation1 aux flux de trésorerie ajustés générés (utilisés)1, calculés également sur la base par action ordinaire :

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action ordinaire ou lorsque mentionné autrement) (non audités) T1 2026 T4 2025 T1 2025 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 18 183 (52) Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement 38 (33) 97 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation (en excluant la variation des

éléments hors caisse du fonds de roulement) 56 150 45 Frais de restructuration payés 3 15 17 Flux de trésorerie ajustés provenant des activités d'exploitation1 59 165 62 Paiements d'immobilisations corporelles (28) (42) (36) Variation d'actifs incorporels et d'autres actifs (1) -- 1 Paiements en vertu des obligations locatives (21) (19) (18)

9 104 9 Dividendes payés pour la part des actionnaires sans contrôle (4) (4) (3) Dividendes payés aux actionnaires de la Société et aux actionnaires sans contrôle (12) (13) (12) Flux de trésorerie ajustés générés (utilisés)1 (7) 87 (6) Flux de trésorerie ajustés générés (utilisés) par action ordinaire1 (en dollars canadiens) (0,07) $ 0,86 $ (0,06) $ Nombre moyen pondéré de base d'actions ordinaires en circulation 101 283 722 101 261 141 100 993 811

Le tableau suivant rapproche la dette totale1 et la dette nette1 avec le ratio de la dette nette sur le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté (BAIIA (A))1 :

(en millions de dollars canadiens) (non audités) 31 mars 2026 31 décembre 2025 31 mars 2025 Dette à long terme 1 908 1 874 1 873 Partie à court terme des billets subordonnés non garantis -- -- 296 Partie à court terme de la dette à long terme 78 70 72 Emprunts et avances bancaires -- -- 4 Dette totale1 1 986 1 944 2 245 Moins : Trésorerie et équivalents de trésorerie (85) (48) (29) Dette nette1 telle que divulguée 1 901 1 896 2 216 BAIIA (A)1 des douze derniers mois 569 576 523 Ratio dette nette / BAIIA (A)1 3,3 x 3,3 x 4,2 x

1 Voir la section « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » pour un rapprochement complet des montants.

SOURCE Cascades Inc.

Médias : Hugo D'Amours, Vice-président, communications, affaires publiques et développement durable, Cascades inc., 819 363-5164, [email protected] ; Investisseurs : Jennifer Aitken, MBA, Directrice, relations avec les investisseurs, Cascades inc., 514 282-2697, [email protected] ; Source : Allan Hogg, Vice-président et chef de la direction financière, Cascades inc.