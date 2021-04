Cascades mettra sur pied un pôle de vaccination contre la COVID-19 à Kingsey Falls

KINGSEY FALLS, QC, le 9 avril 2021 /CNW Telbec/ - En réponse à l'appel du gouvernement auprès des entreprises, Cascades annonce qu'elle mettra sur pied un pôle de vaccination contre la COVID-19 à Kingsey Falls dès le mois de mai prochain. Ce site viendra soutenir les actions du réseau de la santé et des services sociaux de la région de la Mauricie - Centre-du-Québec. Il permettra la vaccination supervisée, selon l'ordre de priorité établi par la santé publique, des employés de Cascades, de leur famille et de la population générale.

« Cette décision de contribuer à l'effort de vaccination s'est prise sans hésitation », a déclaré Mario Plourde, président et chef de la direction de Cascades. « Cette initiative est le prolongement naturel de toutes les mesures mises en place chez Cascades pour lutter contre la COVID-19. Elle est également l'expression de notre volonté de venir en aide à toute la communauté en ces temps difficiles ».

« L'implication de Cascades dans sa communauté est reconnue depuis longtemps dans notre région. Ce n'est donc pas une surprise de la voir s'investir et prêter main-forte à la vaccination pour lutter contre la COVID-19. Nous sommes reconnaissants de sa participation à cette initiative du gouvernement pour accélérer la vaccination de la population », a précisé Gilles Hudon, président-directeur général adjoint du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).

Cascades possède son propre centre d'expertise en santé qui dessert l'ensemble de ses opérations en Amérique du Nord. Forte de son expérience des dernières années en matière de vaccination grippale, l'entreprise détient l'expertise nécessaire pour assurer la mise en place de cette clinique de vaccination dans le respect des recommandations du CIUSSS MCQ. En collaboration avec d'autres entreprises et organisations de la région, les ressources nécessaires, notamment en matière de logistique et de communication, seront aussi mises à profit pour assurer le succès du projet. Cascades verra aussi à recruter des dizaines de bénévoles pour que l'opération se déroule rondement.

Membre du Regroupement des entreprises pour la vaccination, Cascades travaillera également en partenariat avec les autres sites de vaccination en entreprise afin de soutenir ses employés du Québec dans leur démarche de vaccination.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte plus de 11 700 femmes et hommes travaillant dans 85 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

SOURCE Cascades Inc.

Renseignements: Médias : Hugo D'Amours, Vice-président, communications, affaires, publiques et développement durable, Cascades, 819 363-5164, [email protected]

Liens connexes

www.cascades.com