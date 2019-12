Cascades lance une barquette alimentaire en carton 100 % recyclé et recyclable

Engagée depuis près de 50 ans à réduire l'empreinte écologique de ses emballages, Cascades a développé cette nouvelle barquette en utilisant exclusivement des fibres recyclées, tout en s'assurant que le carton soit recyclable à sa fin de vie utile. Le recyclage intégral de la barquette est rendu possible grâce à l'utilisation d'une barrière fonctionnelle à base d'eau qui la protège contre l'humidité, rehaussant ainsi la performance de l'emballage sans diminuer la recyclabilité du carton. Ce couchage breveté est une solution de remplacement recyclable et compostable aux applications traditionnelles à base de cire ou de plastique largement utilisées dans les emballages alimentaires en carton, qui amènent certains défis pour la recyclabilité du carton.

« Cette innovation s'intègre à merveille à notre vaste gamme d'emballages alimentaires performants conçus de façon écoresponsable. Unique, actuelle, cette barquette permet à des tonnes de fibres d'être détournées des sites d'enfouissement. Avec nos clients, nous continuons de donner vie concrètement à l'économie circulaire », affirme le président et chef de l'exploitation de Cascades Groupe Produits Spécialisés, Luc Langevin.

Fabriquée au Québec, cette solution d'emballage répond aux exigences de la Food and Drug Administration (FDA). Sa résistance à l'humidité et sa capacité à garder sa rigidité en milieu réfrigéré en font une solution parfaitement adaptée à l'emballage des fruits, légumes et protéines. Sa barrière à base d'eau permet de préserver la fraîcheur des aliments et contribue ainsi à diminuer le gaspillage alimentaire. Son aspect naturel et sa conception écoresponsable font de cette barquette de carton le véhicule idéal pour afficher les valeurs environnementales de ses utilisateurs.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 11 000 femmes et hommes travaillant dans plus de 90 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

