KINGSEY FALLS, QC, le 5 mars 2026 /CNW/ - Cascades, chef de file dans la fabrication de produits d'emballage et d'hygiène écoresponsables, est fière d'annoncer qu'elle a procédé à un investissement de 6,9 M$ à son usine de fabrication de carton non couché recyclé de Kingsey Falls (Papier Kingsey Falls) dans le but d'augmenter la capacité de production des équipements ainsi que la qualité du produit.

Usine de fabrication de carton non couché recyclé Papier Kingsey Falls (Groupe CNW/Cascades Inc.)

Depuis septembre dernier, Cascades a procédé à l'installation de plusieurs nouveaux équipements permettant un meilleur contrôle de la qualité de la feuille. Ces investissements permettront d'améliorer grandement les propriétés de celle-ci pour répondre encore mieux aux besoins du secteur d'activité de l'emballage alimentaire, notamment en matière de fini de surface et d'impression. Ce projet est un levier important pour solidifier le positionnement de Cascades dans ce marché, pour soutenir sa croissance et pour assurer sa compétitivité à long terme.

« Ce projet nous permettra d'accroître notre capacité afin de continuer d'être un partenaire de choix pour nos clients. Il témoigne de notre volonté continue d'investir dans nos actifs au Québec afin d'accélérer notre croissance. Je tiens à remercier les employé(e)s qui ont participé à l'installation de ces équipements. Leur expertise et leur dévouement ont fait de ce chantier un réel succès », a souligné Hugues Simon, président et chef de la direction de Cascades.

Cette usine de Kingsey Falls, démarrée en 1972, dessert actuellement les marchés de l'emballage industriel et alimentaire. Elle compte actuellement 68 employés(e)s et fait partie des employeurs de choix de la région. Un salaire compétitif et un programme d'avantages sociaux adapté au style de vie des employé(e)s sont offerts.

Joueur incontournable du secteur de l'emballage, Cascades offre une large gamme de produits performants et à faible empreinte écologique. L'entreprise se classe depuis sept ans parmi le top 100 des plus responsables au monde selon le prestigieux palmarès Global 100 produit par Corporate Knights.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte près de 9 000 talents travaillant dans un réseau de 60 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa gestion participative, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage et ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de fournir des produits novateurs à ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète tout entière. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

Médias : Christine Beaulieu, Directrice des communications, Cascades, 819 350-0793, [email protected]; Investisseurs : Jennifer Aitken, MBA, Directrice, relations avec les investisseurs, Cascades, 514-282‑2697, [email protected]