KINGSEY FALLS, QC, le 26 févr. 2026 /CNW/ - Cascades inc. (TSX : CAS) annonce ses résultats financiers non audités pour la période de trois mois et l'année financière terminées le 31 décembre 2025.

Faits saillants du T4 2025

  • Ventes de 1 197 M$ (comparativement à 1 238 M$ au T3 2025 et à 1 211 M$ au T4 2024);
  • Bénéfice d'exploitation de 76 M$ (comparativement à 73 M$ au T3 2025 et à 16 M$ au T4 2024);
  • Bénéfice net par action ordinaire de 0,37 $ (comparativement à un bénéfice net par action ordinaire de 0,29 $ au T3 2025 et à une perte nette par action ordinaire de (0,13) $ au T4 2024);
  • Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté (BAIIA (A)1) de 155 M$ (comparativement à 159 M$ au T3 2025 et à 146 M$ au T4 2024);
  • Bénéfice net ajusté par action ordinaire1 de 0,40 $ (comparativement à 0,38 $ au T3 2025 et à 0,25 $ au T4 2024);

Faits saillants annuels 2025

  • Ventes de 4 776 M$ (comparativement à 4 701 M$ en 2024);
  • Bénéfice d'exploitation de 235 M$ (comparativement à 95 M$ en 2024);
  • Bénéfice net par action ordinaire de 0,70 $ (comparativement à une perte nette de (0,31) $ en 2024);
  • Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté (BAIIA (A)1) de 576 M$ (comparativement à 501 M$ en 2024);
  • Bénéfice net ajusté par action ordinaire1 de 1,10 $ (comparativement à 0,60 $ en 2024);
  • Dette nette1 de 1 896 M$ au 31 décembre 2025 (comparativement à 2 096 M$ au 31 décembre 2024). Ratio de la dette nette sur BAIIA (A)1 de 3,3 x en baisse comparativement à 4,2 x au 31 décembre 2024;
  • À la suite des ventes d'actifs réalisés en 2025 et au début de 2026 la Société a surpassé son objectif divulgué de générer 120 M$ de produits de la monétisation d'actifs redondants d'ici le milieu de 2026;
  • Le total des investissements en capital a été de 42 M$ au T4 2025 et de 152 M$ en 2025. En 2026, les investissements prévus avant produits de cessions de la Société seront approximativement de 175 M$.
  • Plusieurs actions structurantes ont été mises en œuvre au cours de l'exercice et commencent à produire des résultats tangibles, tant sur le plan opérationnel que financier.

Hugues Simon, président et chef de la direction, a commenté : « Les résultats consolidés du quatrième trimestre ont rencontré notre prévision séquentielle. Dans le secteur de l'emballage, les résultats ont été à la hauteur des attentes, se traduisant par la baisse des coûts de production, par des prix des matières premières favorables et par le maintien de niveaux de production soutenus à Bear Island, ce qui a atténué la diminution habituelle saisonnière des volumes de ventes. Les résultats du secteur des papiers tissu n'ont pas atteint les objectifs fixés. En d'autres termes, nos activités dans ce secteur n'ont pas répondu aux objectifs d'exécution et d'efficacité logistique au cours du trimestre. Cette performance en deçà des attentes a été amplifiée par un bris électrique imprévu survenu dans l'une de nos usines, lequel a davantage affecté les niveaux de production et l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, et occasionnant des coûts d'exploitation additionnels d'environ 6 M$ au cours du trimestre. Les mesures correctives que nous avons déjà mises en œuvre pour remédier à ces enjeux démontrent des signes positifs. Globalement, nous avons réduit notre endettement net de 127 M$ séquentiellement, faisant passer notre ratio d'endettement à 3,3 x comparativement à 3,6 x à la fin du troisième trimestre. »

1 Certaines informations représentent des mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité, d'autres mesures financières ou des ratios non conformes aux Normes IFRS de comptabilité qui ne sont pas normalisés selon les Normes IFRS de comptabilité et pourraient donc ne pas être comparables à des mesures financières similaires divulguées par d'autres sociétés. Voir la section « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » pour un rapprochement complet des montants.

Discutant des perspectives à court terme, M. Simon a commenté : « Nous prévoyons un recul séquentiel des résultats consolidés au premier trimestre, tout en demeurant supérieurs à ceux de la même période de l'exercice précédent, et ce, pour un sixième trimestre consécutif. Dans le secteur de l'emballage, la baisse séquentielle attendue découle de la saisonnalité habituelle de la demande ainsi que de la hausse des coûts de transport et d'énergie liée aux conditions météorologiques défavorables observées aux États-Unis depuis le début de l'année 2026. Nous anticipons également des résultats séquentiels moins favorables dans le secteur des papiers tissu. En plus de la saisonnalité habituelle et des coûts associés aux conditions météorologiques extrêmes, les résultats de ce secteur seront influencés par des coûts résiduels de production et de logistique découlant du bris électrique survenu dans l'une de nos usines. Enfin, notre ratio d'endettement devrait continuer de s'améliorer au cours des prochains trimestres.

À plus long terme, nous demeurons confiants dans notre capacité à atteindre nos objectifs stratégiques et prévoyons que notre performance en 2026 surpassera celle de 2025, et ce, malgré l'incertitude persistante du contexte macroéconomique actuel. Au cours de la dernière année, nous avons réalisé des progrès significatifs dans plusieurs de nos initiatives. En plus d'avoir atteint avant l'échéance notre objectif de générer 120 M$ de produits issus de la vente d'actifs, nous avons également enregistré des améliorations de rentabilité totalisant environ 30 M$. Nous sommes convaincus de la solidité des fondements de notre Société et demeurons résolus à poursuivre l'amélioration de notre profil financier et de notre excellence opérationnelle et commerciale, tout en renforçant notre dynamique de croissance. »

Sommaire financier

Renseignements consolidés choisis

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action ordinaire) (non audités)

2025

2024

T4 2025

T3 2025

T4 2024






Ventes

4 776

4 701

1 197

1 238

1 211

Tel que divulgué




Bénéfice d'exploitation

235

95

76

73

16

Bénéfice net (perte nette)

70

(31)

37

29

(13)

par action ordinaire (de base)

0,70  $

(0,31) $

0,37  $

0,29  $

(0,13) $

Ajusté1




Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA (A))

576

501

155

159

146

Bénéfice net

111

60

40

39

25

par action ordinaire (de base)

1,10  $

0,60  $

0,40  $

0,38  $

0,25  $

Marge (BAIIA (A) / ventes)

12,1 %

10,7 %

12,9 %

12,8 %

12,1 %

Dette nette1

1 896

2 096

1 896

2 023

2 096

Ratio dette nette / BAIIA (A)1

            3,3 x

            4,2 x

            3,3 x

            3,6 x

            4,2 x

Ventes par secteur d'activité

(en millions de dollars canadiens) (non audités)

2025

2024

T4 2025

T3 2025

T4 2024






Produits d'emballage

3 079

3 009

757

797

782

Papiers tissu

1 575

1 548

407

412

394

Ventes intersecteurs, activités corporatives, récupération et recyclage

122

144

33

29

35

Ventes

4 776

4 701

1 197

1 238

1 211

Bénéfice (perte) d'exploitation par secteur d'activité

(en millions de dollars canadiens) (non audités)

2025

2024

T4 2025

T3 2025

T4 2024






Produits d'emballage

269

145

90

73

58

Papiers tissu

93

97

14

30

4

Activités corporatives, récupération et recyclage

(127)

(147)

(28)

(30)

(46)

Bénéfice d'exploitation

235

95

76

73

16

BAIIA (A)1 par secteur d'activité

(en millions de dollars canadiens) (non audités)

2025

2024

T4 2025

T3 2025

T4 2024






Produits d'emballage

496

410

132

136

132

Papiers tissu

163

192

42

46

45

Activités corporatives, récupération et recyclage

(83)

(101)

(19)

(23)

(31)

BAIIA (A)1

576

501

155

159

146

1 Voir la section « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » pour un rapprochement complet des montants.

Analyse des résultats pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2025 (comparativement à l'exercice précédent)

Au quatrième trimestre, les ventes de la Société ont atteint 1 197 M$, ce qui représente une diminution de 14 M$ comparativement à la même période de l'exercice précédent. Cette diminution reflète des effets nets consolidés de 25 M$ liés à la hausse des prix de vente et à un assortiment favorable de produits vendus de 25 M$. Toutefois, ces facteurs ont été plus que contrebalancés par une baisse des volumes totalisant 62 M$, principalement dans le secteur des produits d'emballage.

Au quatrième trimestre, le BAIIA (A)1 s'est élevé à 155 M$, en hausse de 9 M$, ou 6 %, par rapport aux 146 M$ générés au cours de la période correspondante de l'exercice précédent. Cette augmentation s'explique par la diminution des coûts corporatifs découlant d'un effet de change défavorable affectant le fonds de roulement et les éléments de trésorerie, ainsi que par l'augmentation des coûts d'assurance maladie des employés américains au cours de la même période de l'exercice précédent. Les performances de nos secteurs des produits d'emballage et des papiers tissu sont demeurés stables comparativement à la même période de l'exercice précédent. Les effets positifs de la hausse des prix de vente et de la réduction des coûts des matières premières ont été contrebalancés par les impacts de l'augmentation des coûts de production et d'énergie, ainsi que par la baisse des volumes, principalement dans le secteur des produits d'emballage.

Au cours du quatrième trimestre de 2025, les principaux éléments spécifiques suivants, avant impôts, ont engendré des répercussions sur le bénéfice d'exploitation et/ou bénéfice net :

  • 23 M$ de baisse de valeur sur un bâtiment et des équipements en lien avec la fermeture d'usines au Canada et aux États-Unis (bénéfice d'exploitation et bénéfice net);
  • 2 M$ d'un ajustement de la valeur nette de réalisation sur les stocks en lien avec certains services centralisés abandonnés à la suite de la rationalisation et de l'optimisation continues des opérations (bénéfice d'exploitation et bénéfice net);
  • 21 M$ de gains relativement à la vente des activités de son usine d'emballage flexible (bénéfice d'exploitation et bénéfice net);
  • 4 M$ de frais de restructuration en lien avec la fermeture d'une usine aux États-Unis et des changements organisationnels corporatifs (bénéfice d'exploitation et bénéfice net);
  • 1 M$ de gains sur instruments financiers (bénéfice d'exploitation et bénéfice net).

Pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2025, la Société a enregistré un bénéfice net de 37 M$, ou de 0,37 $ par action ordinaire, comparativement à une perte nette de (13) M$, ou de (0,13) $ par action ordinaire pour la même période de 2024. Sur une base ajustée1, la Société a enregistré un bénéfice net de 40 M$ au quatrième trimestre de 2025, ou de 0,40 $ par action ordinaire, comparativement à un bénéfice net de 25 M$, ou de 0,25 $ par action ordinaire, pour la même période de 2024.

1 Voir la section « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » pour un rapprochement complet des montants.

Dividende sur les actions ordinaires et rachat dans le cours normal des affaires

Le conseil d'administration de Cascades a déclaré un dividende trimestriel de 0,12 $ par action ordinaire payable le 26 mars 2026 aux actionnaires inscrits le 12 mars 2026 en fermeture de séance. Le dividende payé par Cascades est un dividende désigné à l'égard de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), Canada). Au quatrième trimestre de 2025, Cascades n'a procédé au rachat d'aucune action ordinaire pour annulation.

Conférence téléphonique portant sur les résultats du quatrième trimestre de 2025

La direction discutera des résultats financiers du quatrième trimestre de 2025 à l'occasion d'une conférence téléphonique qui se tiendra aujourd'hui à 9h HAE. Pour écouter la conférence téléphonique, composez le 1 800 990-4777 (à l'étranger, le 1 289 819-1299). La conférence téléphonique, y compris la présentation aux investisseurs, sera également diffusée en direct sur le site web de Cascades (www.cascades.com) sous l'onglet «Investisseurs». L'enregistrement de la conférence téléphonique sera accessible en différé sur le site web de Cascades, et par téléphone, jusqu'au 26 mars 2026 en composant le 1 888 660-6345 (à l'étranger, le 1 646 517-4150) et en utilisant le code d'accès 58005 #.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte environ 9 200 femmes et hommes travaillant dans un réseau de 64 unités d'exploitation, dont 17 unités de récupération et de recyclage qui sont incluses dans les activités corporatives et les coentreprises gérées par la Société, situées en Amérique du Nord. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS. Certaines déclarations contenues dans ce communiqué, y compris celles concernant les résultats et performances futurs, sont des déclarations prospectives basées sur les anticipations actuelles. L'exactitude de telles déclarations est sujette à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses pouvant occasionner une différence entre les résultats réels et ceux projetés, y compris, mais non de façon limitative, l'effet général des conditions économiques, la diminution de la demande pour les produits de la Société, l'augmentation des prix de la matière première, les fluctuations de la valeur relative de diverses devises, les fluctuations des prix de vente et les changements négatifs des conditions générales du marché et de l'industrie ainsi que d'autres facteurs.

BILANS CONSOLIDÉS

(en millions de dollars canadiens) (non audités)

31 décembre
2025

31 décembre
2024

Actifs

Actifs à court terme

Trésorerie et équivalents de trésorerie

48

27

Comptes débiteurs

426

469

Impôts débiteurs

12

4

Stocks

661

685

Partie à court terme des actifs financiers

4

1

1 151

1 186

Actifs à long terme

Participations dans des entreprises associées et des coentreprises

66

97

Immobilisations corporelles

2 649

2 847

Actifs incorporels à durée de vie limitée

30

41

Actifs financiers

5

--

Autres actifs

107

105

Actifs d'impôt différé

174

168

Écarts d'acquisition et autres actifs incorporels à durée de vie illimitée

491

504

4 673

4 948

Passifs et capitaux propres

Passifs à court terme

Emprunts et avances bancaires

--

10

Comptes créditeurs et charges à payer

697

748

Impôts créditeurs

4

2

Partie à court terme des billets subordonnés non garantis

--

175

Partie à court terme de la dette à long terme

70

67

Partie à court terme des provisions pour charges

8

42

Partie à court terme des passifs financiers et autres passifs

28

43

807

1 087

Passifs à long terme

Dette à long terme

1 874

1 871

Provisions pour charges

58

58

Passifs financiers

8

--

Autres passifs

74

80

Passifs d'impôt différé

97

81

2 918

3 177

Capitaux propres

Capital-actions

619

616

Surplus d'apport

17

16

Bénéfices non répartis

1 042

1 019

Cumul des autres éléments du résultat global

43

73

Capitaux propres des actionnaires

1 721

1 724

Part des actionnaires sans contrôle

34

47

Capitaux propres totaux

1 755

1 771

4 673

4 948

RÉSULTATS CONSOLIDÉS

Pour les périodes de trois mois
terminées les 31 décembre

Pour les exercices

terminés les 31 décembre

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action ordinaire et les nombres
     d'actions ordinaires) (non audités)

2025

2024

2025

2024

Ventes

1 197

1 211

4 776

4 701





Chaîne d'approvisionnement et logistique

702

721

2 827

2 847

Salaires et avantages

273

277

1 097

1 086

Amortissement

72

76

287

282

Entretien et réparation

68

64

261

244

Autres coûts d'opération

(1)

3

15

23

Baisses de valeur

25

55

49

64

Autre perte (gain)

(21)

(8)

(6)

19

Frais de restructuration

4

8

16

46

Gain sur instruments financiers dérivés

(1)

(1)

(5)

(5)

Bénéfice d'exploitation

76

16

235

95

Frais de financement

32

34

136

142

Part des résultats des entreprises associées et des coentreprises

(5)

(5)

(16)

(19)

Bénéfice (perte) avant impôts sur les résultats

49

(13)

115

(28)

Charge (recouvrement) d'impôts sur les résultats

6

(6)

22

(14)

Bénéfice net (perte nette) pour la période y compris la part des actionnaires
     sans contrôle

43

(7)

93

(14)

Bénéfice net attribuable aux actionnaires sans contrôle

6

6

23

17

Bénéfice net (perte nette) pour la période attribuable aux actionnaires

37

(13)

70

(31)

Bénéfice net (perte nette) par action ordinaire



De base

0,37 $

(0,13) $

0,70 $

(0,31) $

Dilué

0,36 $

(0,13) $

0,69 $

(0,31) $

Nombre moyen pondéré de base d'actions ordinaires en circulation

 101 261 141 

      100 988 040 

      101 167 075 

100 865 833

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires diluées

 101 787 746 

      101 349 476 

      101 430 212 

101 119 887

ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les périodes de trois mois
terminées les 31 décembre

Pour les exercices

terminés les 31 décembre

(en millions de dollars canadiens) (non audités)

2025

2024

2025

2024

Bénéfice net (perte nette) pour la période y compris la part des actionnaires
     sans contrôle

43

(7)

93

(14)

Autres éléments du résultat global



Éléments qui peuvent être reclassés ultérieurement aux résultats



Écarts de conversion



Variation des écarts de conversion cumulés des filiales étrangères autonomes

(16)

74

(96)

98

Variation des écarts de conversion cumulés relative aux activités de couverture
     des investissements nets

8

(34)

69

(43)

Couverture de flux de trésorerie



Variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés de marchandises

--

--

(1)

1

Recouvrement (charge) d'impôts sur les résultats

(1)

4

(4)

5

(9)

44

(32)

61

Éléments qui ne sont pas reclassés aux résultats



Gain actuariel (perte actuarielle) sur avantages du personnel

(3)

(1)

2

6

Recouvrement (charge) d'impôts sur les résultats

1

--

--

(2)

(2)

(1)

2

4

Autres éléments du résultat global

(11)

43

(30)

65

Résultat global pour la période y compris la part des actionnaires sans contrôle

32

36

63

51

Résultat global pour la période des actionnaires sans contrôle

6

8

21

20

Résultat global pour la période attribuable aux actionnaires

26

28

42

31

ÉTATS CONSOLIDÉS DES CAPITAUX PROPRES

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2025

(en millions de dollars canadiens) (non
     audités)

CAPITAL-ACTIONS

SURPLUS
D'APPORT

BÉNÉFICES NON
RÉPARTIS

CUMUL DES
AUTRES ÉLÉMENTS
DU RÉSULTAT
GLOBAL

CAPITAUX
PROPRES TOTAUX
DES
ACTIONNAIRES

PART DES
ACTIONNAIRES
SANS CONTRÔLE

CAPITAUX
PROPRES TOTAUX

Solde au début de l'exercice

616

16

1 019

73

1 724

47

1 771

Résultat global






   Bénéfice net

--

--

70

--

70

23

93

   Autres éléments du résultat global

--

--

2

(30)

(28)

(2)

(30)

--

--

72

(30)

42

21

63

Dividendes

--

--

(49)

--

(49)

(34)

(83)

Coût de rémunération à base d'options

--

2

--

--

2

--

2

Émission d'actions ordinaires sur
     exercice d'options

3

(1)

--

--

2

--

2

Solde à la fin de l'exercice

619

17

1 042

43

1 721

34

1 755









Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2024

(en millions de dollars canadiens) (non
     audités)

CAPITAL-ACTIONS

SURPLUS
D'APPORT

BÉNÉFICES NON
RÉPARTIS

CUMUL DES
AUTRES ÉLÉMENTS
DU RÉSULTAT
GLOBAL

CAPITAUX
PROPRES TOTAUX
DES
ACTIONNAIRES

PART DES
ACTIONNAIRES
SANS CONTRÔLE

CAPITAUX
PROPRES TOTAUX

Solde au début de l'exercice

613

15

1 096

15

1 739

42

1 781

Résultat global






   Bénéfice net (perte nette)

--

--

(31)

--

(31)

17

(14)

   Autres éléments du résultat global

--

--

4

58

62

3

65

--

--

(27)

58

31

20

51

Dividendes

--

--

(48)

--

(48)

(15)

(63)

Coût de rémunération à base d'options

--

2

--

--

2

--

2

Émission d'actions ordinaires sur
     exercice d'options

3

(1)

--

--

2

--

2

Acquisitions de parts des actionnaires
     sans contrôle

--

--

(2)

--

(2)

--

(2)

Solde à la fin de l'exercice

616

16

1 019

73

1 724

47

1 771

TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les périodes de trois mois
terminées les 31 décembre

Pour les exercices

terminés les 31 décembre

(en millions de dollars canadiens) (non audités)

2025

2024

2025

2024

Activités d'exploitation



Bénéfice net (perte nette) pour la période attribuable aux actionnaires

37

(13)

70

(31)

Ajustements pour :



Frais de financement

32

34

136

142

Amortissement

72

76

287

282

Baisses de valeur

25

55

49

64

Autre perte (gain)

(21)

(8)

(6)

19

Frais de restructuration

4

8

16

46

Gain sur instruments financiers dérivés

(1)

(1)

(5)

(5)

Charge (recouvrement) d'impôts sur les résultats

6

(6)

22

(14)

Part des résultats des entreprises associées et des coentreprises

(5)

(5)

(16)

(19)

Bénéfice net attribuable aux actionnaires sans contrôle

6

6

23

17

Frais de financement nets payés

(16)

(22)

(123)

(135)

Impôts nets payés

(1)

--

(10)

(4)

Dividendes reçus

21

8

47

17

Paiements, nets des provisions, pour charges et autres passifs

(9)

(23)

(87)

(84)

150

109

403

295

Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement

33

45

(24)

(23)

183

154

379

272

Activités d'investissement



Paiements d'immobilisations corporelles

(42)

(45)

(152)

(161)

Produits de cessions d'immobilisations corporelles

1

16

27

34

Variation d'actifs incorporels et d'autres actifs

--

(3)

--

(23)

Produits de la cession d'entreprise

31

--

31

--

(10)

(32)

(94)

(150)

Activités de financement



Emprunts et avances bancaires

(1)

3

(10)

10

Évolution des crédits bancaires

(141)

(67)

(251)

(4)

Évolution des crédits bancaires sans recours contre la Société

(19)

(28)

74

(16)

Émission de billets subordonnés non garantis, déduction faite des frais afférents

--

--

541

--

Rachat de billets subordonnés non garantis

--

--

(456)

--

Versements sur les autres dettes à long terme, y compris les obligations locatives
     (78 M$ en 2025 (19 M$ pour la période de 3 mois); 67 M$ en 2024 (17 M$ pour la
     période de 3 mois))

(19)

(21)

(80)

(75)

Émission d'actions ordinaires sur exercice d'options

--

--

2

2

Dividendes payés pour la part des actionnaires sans contrôle

(4)

(3)

(34)

(15)

Acquisitions de parts des actionnaires sans contrôle

--

--

--

(3)

Dividendes payés aux actionnaires de la Société

(13)

(12)

(49)

(48)

(197)

(128)

(263)

(149)

Variation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie au cours de la période

(24)

(6)

22

(27)

Écarts de conversion sur la trésorerie et équivalents de trésorerie

(1)

(1)

(1)

--

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période

73

34

27

54

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

48

27

48

27

INFORMATION SECTORIELLE

Au quatrième trimestre de 2024, la Société a annoncé des changements organisationnels visant à soutenir sa croissance stratégique. Ces changements impliquent le regroupement des activités de carton-caisse et des produits spécialisés en une seule unité opérationnelle. Depuis janvier 2025, les activités de la Société sont réparties en deux secteurs : produits d'emballage et papiers tissu. Les chiffres comparatifs ont été ajustés afin de les rendre conformes à la présentation de l'exercice en cours. Les conventions comptables des secteurs isolables sont les mêmes que celles de la Société, qui sont décrites dans les plus récents états financiers consolidés audités pour l'exercice terminé le 31 décembre 2025.

Les secteurs opérationnels de la Société sont présentés de manière cohérente avec l'information interne fournie au principal décideur opérationnel. Le chef de la direction a le pouvoir d'affectation des ressources et de gestion de la performance de la Société et constitue donc le principal décideur opérationnel. Le principal décideur opérationnel évalue la performance de ses secteurs d'activité en se basant sur les ventes et le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement, ajusté pour exclure des éléments spécifiques (BAIIA (A)). Le principal décideur opérationnel considère que le BAIIA (A) est la meilleure mesure de performance des activités de la Société.

Les ventes de chaque secteur d'exploitation sont préparées selon les mêmes normes que les résultats de la Société. Les activités intersectorielles sont comptabilisées sur les mêmes bases que les ventes à des clients externes, soit à la juste valeur.

Le BAIIA (A) n'est pas une mesure de performance définie par les Normes IFRS de comptabilité, il se peut qu'il ne soit pas comparable aux mesures utilisées par d'autres sociétés portant le même nom. Les investisseurs ne doivent pas considérer le BAIIA (A) comme une alternative à, par exemple, le bénéfice net, ou comme mesure des résultats d'exploitation, qui sont des mesures conformes aux Normes IFRS de comptabilité.

Les ventes par secteur sont présentées dans le tableau suivant : 

VENTES

Pour les périodes de trois mois terminées les 31 décembre
     (en million de dollars canadiens) (non audités)

2025

2024

Total

Intersecteur

Externe

Total

Intersecteur

Externe

Produits d'emballage

757

(7)

750

782

(14)

768

Papiers tissu

407

--

407

394

--

394

Activités corporatives, récupération et recyclage

67

(27)

40

84

(35)

49

1 231

(34)

1 197

1 260

(49)

1 211

VENTES

Pour les périodes de neuf mois terminées les 31 décembre
     (en million de dollars canadiens) (non audités)

2025

2024

Total

Intersecteur

Externe

Total

Intersecteur

Externe

Produits d'emballage

3 079

(44)

3 035

3 009

(51)

2 958

Papiers tissu

1 575

--

1 575

1 548

(1)

1 547

Activités corporatives, récupération et recyclage

282

(116)

166

345

(149)

196

4 936

(160)

4 776

4 902

(201)

4 701

Le BAIIA (A) par secteur est rapproché de la mesure conforme aux Normes IFRS de comptabilité, soit le bénéfice (perte) d'exploitation, et est présenté dans le tableau suivant :

Pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2025

(en millions de dollars canadiens) (non audités)

Produits
d'emballage

Papiers tissu

Activités
corporatives,
récupération et
recyclage

Consolidé

Bénéfice (perte) d'exploitation

90

14

(28)

76

Amortissement

49

16

7

72

Baisses de valeur

11

12

2

25

Autre gain

(21)

--

--

(21)

Frais de restructuration

3

--

1

4

Gain sur instruments financiers dérivés

--

--

(1)

(1)

BAIIA (A)

132

42

(19)

155

Chaîne d'approvisionnement et logistique et Salaires et avantages inclus dans le
     bénéfice (perte) d'exploitation

579

342

54

975

Pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2024

(en millions de dollars canadiens) (non audités)

Produits
d'emballage

Papiers tissu

Activités
corporatives,
récupération et
recyclage

Consolidé

Bénéfice (perte) d'exploitation

58

4

(46)

16

Amortissement

48

14

14

76

Baisses de valeur

32

23

--

55

Autre gain

(7)

--

(1)

(8)

Frais de restructuration

2

4

2

8

Gain sur instruments financiers dérivés

(1)

--

--

(1)

BAIIA (A)

132

45

(31)

146

Chaîne d'approvisionnement et logistique et Salaires et avantages inclus dans le
     bénéfice (perte) d'exploitation

609

325

64

998

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2025

(en millions de dollars canadiens) (non audités)

Produits
d'emballage

Papiers tissu

Activités
corporatives,
récupération et
recyclage

Consolidé

Bénéfice (perte) d'exploitation

269

93

(127)

235

Amortissement

192

59

36

287

Baisses de valeur

34

12

3

49

Autre gain

(5)

(1)

--

(6)

Frais de restructuration

9

--

7

16

Gain sur instruments financiers dérivés

(3)

--

(2)

(5)

BAIIA (A)

496

163

(83)

576

Chaîne d'approvisionnement et logistique et Salaires et avantages inclus dans le
     bénéfice (perte) d'exploitation

2 395

1 322

207

3 924



Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2024

(en millions de dollars canadiens) (non audités)

Produits
d'emballage

Papiers tissu

Activités
corporatives,
récupération et
recyclage

Consolidé

Bénéfice (perte) d'exploitation

145

97

(147)

95

Amortissement

179

56

47

282

Baisses de valeur

38

26

--

64

Autre perte (gain)

20

--

(1)

19

Frais de restructuration

30

13

3

46

Gain sur instruments financiers dérivés

(2)

--

(3)

(5)

BAIIA (A)

410

192

(101)

501

Chaîne d'approvisionnement et logistique et Salaires et avantages inclus dans le
     bénéfice (perte) d'exploitation

2 436

1 267

230

3 933

Les paiements d'immobilisations corporelles par secteur sont présentés dans le tableau suivant : 

PAIEMENTS D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Pour les périodes de trois mois
terminées les 31 décembre

Pour les exercices

terminés les 31 décembre

(en millions de dollars canadiens) (non audités)

2025

2024

2025

2024

Produits d'emballage

82

59

174

167

Papiers tissu

16

22

47

54

Activités corporatives, récupération et recyclage

5

20

16

49

Acquisitions totales

103

101

237

270

Acquisitions d'actifs au titre du droit d'utilisation et provisions (non monétaire)

(57)

(49)

(100)

(122)

46

52

137

148

Acquisitions d'immobilisations corporelles incluses dans les comptes créditeurs et
     charges à payer



   Début de la période

13

25

32

45

   Fin de la période

(17)

(32)

(17)

(32)

Paiements d'immobilisations corporelles

42

45

152

161

Produits de cessions d'immobilisations corporelles

(1)

(16)

(27)

(34)

Paiements d'immobilisations corporelles, déduction faite des produits de
     cessions

41

29

125

127

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE SUR LES MESURES NON CONFORMES AUX NORMES IFRS DE COMPTABILITÉ ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES

La Société compose avec certains éléments spécifiques qui ont une incidence négative ou positive sur ses résultats d'exploitation. Nous croyons qu'il est pertinent d'informer les lecteurs de leur existence, car ils permettent de mieux mesurer la performance et de comparer les résultats d'exploitation et la liquidité de la Société de façon analogue entre les périodes, nonobstant ces éléments spécifiques. La direction croit que ces éléments spécifiques ne sont pas nécessairement le reflet de ses opérations régulières quant à la mesure et à la comparaison de sa performance et de ses perspectives. Notre définition des éléments spécifiques peut différer de celle d'autres sociétés et certains d'entre eux pourraient se reproduire à l'avenir et pourraient réduire les liquidités disponibles de la Société.

Les éléments spécifiques incluent, notamment et de façon non exhaustive, les baisses (reprises) de valeur d'actifs, les frais ou gains de restructuration, les pertes sur le refinancement et le rachat de la dette à long terme, les renversements ou provisions d'actifs d'impôts futurs, les primes payées sur le rachat de dette à long terme, les gains ou pertes sur cession ou acquisition d'unités d'exploitation, les gains ou pertes sur la part des résultats des entreprises associées et des coentreprises, les gains ou pertes non réalisés et réalisés sur des instruments financiers dérivés pour lesquels la comptabilité de couverture ne peut s'appliquer, les gains ou pertes non réalisés sur des instruments de couverture de taux d'intérêt et la réévaluation à la juste valeur d'options, les gains ou pertes de change sur la dette à long terme et les instruments financiers, les gains et pertes sur réévaluation à la juste valeur de placements, les éléments spécifiques inclus dans les activités abandonnées et tout autre élément significatif de nature inhabituelle, non monétaire ou non récurrente.

RAPPROCHEMENT ET UTILISATION DES MESURES NON CONFORMES AUX NORMES IFRS DE COMPTABILITÉ ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

Afin de fournir plus de renseignements pour évaluer la performance de la Société, l'information financière incluse dans cette section renferme des données qui ne sont pas des mesures de performance définies par les Normes IFRS de comptabilité (« mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité »), qui sont également calculées sur une base ajustée afin d'exclure les éléments spécifiques. Nous croyons que le fait de fournir certaines mesures clés de performance et de gestion du capital, ainsi que des mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité, est utile aussi bien pour la direction que pour les investisseurs, car elles fournissent des renseignements additionnels permettant de mesurer la performance et la situation financière de la Société. Cela ajoute également de la transparence et de la clarté à l'information financière. Les mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières suivantes sont utilisées dans nos divulgations financières :

Mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité

  • Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté ou BAIIA (A) : représente le bénéfice d'exploitation (tel que publié dans l'état des résultats consolidés des états financiers consolidés) avant amortissement hors éléments spécifiques. La mesure est utilisée pour évaluer la performance opérationnelle courante et la contribution de chaque secteur sur une base comparable.
  • Bénéfice net ajusté : mesure utilisée pour évaluer la performance financière de la Société sur une base consolidée et comparable.
  • Flux de trésorerie ajustés : mesure utilisée pour évaluer la capacité de la Société de générer des flux de trésorerie suffisants afin de respecter ses engagements financiers et/ou d'engager des dépenses discrétionnaires, comme des rachats d'actions, une hausse des dividendes ou des investissements stratégiques.
  • Flux de trésorerie disponibles : mesure utilisée pour calculer l'excédent de trésorerie que la Société génère en soustrayant les paiements d'immobilisations corporelles (hors projets stratégiques) du BAIIA (A).
  • Fonds de roulement : mesure utilisée pour évaluer les liquidités disponibles à court terme de la Société.

Autres mesures financières

  • Dette totale : mesure utilisée pour calculer l'ensemble de la dette de la Société, y compris la dette à long terme et les emprunts bancaires. Souvent mise en relation avec les capitaux propres pour calculer le ratio d'endettement.
  • Dette nette : mesure utilisée pour calculer la dette totale de la Société moins la trésorerie et équivalents de trésorerie. Souvent mise en relation avec le BAIIA (A) pour calculer le ratio de la dette nette sur le BAIIA (A).

Ratios non conformes aux Normes IFRS de comptabilité

  • Ratio de la dette nette sur le BAIIA (A) : ratio utilisé pour mesurer la capacité de la Société de rembourser ses dettes et évaluer son levier financier.
  • Marge BAIIA (A) : ratio utilisé pour mesurer la performance opérationnelle et la contribution de chaque secteur sur une base comparable calculée en pourcentage des ventes.
  • Bénéfice net ajusté par action ordinaire : ratio utilisé pour mesurer la performance financière de la Société sur une base consolidée et comparable.
  • Ratio dette nette / (capitaux propres totaux et dette nette) : ratio utilisé pour évaluer le levier financier de la Société et donc le risque pour les actionnaires.
  • Fonds de roulement en pourcentage des ventes : ratio utilisé pour évaluer la performance de la Société dans la gestion de ses liquidités d'exploitation.
  • Flux de trésorerie ajustés par action ordinaire : ratio utilisé pour évaluer la flexibilité financière de la Société.
  • Ratio des flux de trésorerie disponibles : ratio utilisé pour mesurer la liquidité et l'efficacité du montant de liquidités que la Société génère en plus de ce qu'elle utilise pour faire fonctionner l'entreprise en soustrayant les dépenses en immobilisations (hors projets stratégiques) du BAIIA (A) calculé en pourcentage des ventes.

Les mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières proviennent essentiellement des états financiers consolidés, mais n'ont pas de définition prescrite par les Normes IFRS de comptabilité. Ces mesures comportent des limites sur une base analytique et ne doivent pas être considérées de façon isolée ou comme un substitut à une analyse de nos résultats divulgués conformément aux Normes IFRS de comptabilité. De plus, nos définitions des mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières peuvent différer de celles d'autres sociétés. Toute modification ou reformulation peut avoir une incidence significative.

Au quatrième trimestre de 2024, la Société a annoncé des changements organisationnels visant à soutenir sa croissance stratégique. Ces changements impliquent le regroupement des activités de carton-caisse et des produits spécialisés en une seule unité opérationnelle. Depuis janvier 2025, les activités de la Société sont réparties en deux secteurs : produits d'emballage et papiers tissu. Les chiffres comparatifs ont été ajustés afin de les rendre conformes à la présentation de l'exercice en cours.

Le principal décideur opérationnel évalue la performance de ses secteurs d'activité en se basant sur les ventes et le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement, ajusté pour exclure des éléments spécifiques (BAIIA (A)1). Le principal décideur opérationnel considère que le BAIIA (A)1 est la meilleure mesure de performance des activités de la Société.

Le BAIIA (A)1 par secteur est rapproché de la mesure conforme aux Normes IFRS de comptabilité, soit le bénéfice (perte) d'exploitation, et est présenté dans le tableau suivant :

T4 2025

(en millions de dollars canadiens) (non audités)

Produits
d'emballage

Papiers tissu

Activités

corporatives,
récupération et
recyclage

Consolidé

Bénéfice (perte) d'exploitation

90

14

(28)

76

Amortissement

49

16

7

72

Baisses de valeur

11

12

2

25

Autre gain

(21)

--

--

(21)

Frais de restructuration

3

--

1

4

Gain sur instruments financiers dérivés

--

--

(1)

(1)

BAIIA (A)1

132

42

(19)

155

Chaîne d'approvisionnement et logistique et Salaires et avantages inclus dans le
     bénéfice (perte) d'exploitation

579

342

54

975

T3 2025

(en millions de dollars canadiens) (non audités)

Produits
d'emballage

Papiers tissu

Activités
corporatives,
récupération et
recyclage

Consolidé

Bénéfice (perte) d'exploitation

73

30

(30)

73

Amortissement

48

16

10

74

Autre perte

10

--

--

10

Frais de restructuration

5

--

1

6

Gain non réalisé sur instruments financiers dérivés

--

--

(4)

(4)

BAIIA (A)1

136

46

(23)

159

Chaîne d'approvisionnement et logistique et Salaires et avantages inclus dans le
     bénéfice (perte) d'exploitation

619

345

49

1 013

1 Voir la section « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » pour un rapprochement complet des montants.

T4 2024

(en millions de dollars canadiens) (non audités)

Produits
d'emballage

Papiers tissu

Activités
corporatives,
récupération et
recyclage

Consolidé

Bénéfice (perte) d'exploitation

58

4

(46)

16

Amortissement

48

14

14

76

Baisses de valeur

32

23

--

55

Autre gain

(7)

--

(1)

(8)

Frais de restructuration

2

4

2

8

Gain sur instruments financiers dérivés

(1)

--

--

(1)

BAIIA (A)1

132

45

(31)

146

Chaîne d'approvisionnement et logistique et Salaires et avantages inclus dans le
     bénéfice (perte) d'exploitation

609

325

64

998

2025

(en millions de dollars canadiens) (non audités)

Produits
d'emballage

Papiers tissu

Activités
corporatives,
récupération et
recyclage

Consolidé

Bénéfice (perte) d'exploitation

269

93

(127)

235

Amortissement

192

59

36

287

Baisses de valeur

34

12

3

49

Autre gain

(5)

(1)

--

(6)

Frais de restructuration

9

--

7

16

Gain sur instruments financiers dérivés

(3)

--

(2)

(5)

BAIIA (A)1

496

163

(83)

576

Chaîne d'approvisionnement et logistique et Salaires et avantages inclus dans le
     bénéfice (perte) d'exploitation

2 395

1 322

207

3 924



2024

(en millions de dollars canadiens) (non audités)

Produits
d'emballage

Papiers tissu

Activités
corporatives,
récupération et
recyclage

Consolidé

Bénéfice (perte) d'exploitation

145

97

(147)

95

Amortissement

179

56

47

282

Baisses de valeur

38

26

--

64

Autre perte (gain)

20

--

(1)

19

Frais de restructuration

30

13

3

46

Gain sur instruments financiers dérivés

(2)

--

(3)

(5)

BAIIA (A)1

410

192

(101)

501

Chaîne d'approvisionnement et logistique et Salaires et avantages inclus dans le
     bénéfice (perte) d'exploitation

2 436

1 267

230

3 933

Le tableau suivant rapproche le bénéfice net (perte nette) ainsi que le bénéfice net (perte nette) par action ordinaire, tel que divulgué, et le bénéfice net ajusté1 ainsi que le bénéfice net ajusté par action ordinaire1 :

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par
     action ordinaire et le nombre d'actions ordinaires)
     (non audités)

BÉNÉFICE NET (PERTE NETTE)

BÉNÉFICE NET (PERTE NETTE)

PAR ACTION ORDINAIRE2

2025

2024

T4 2025

T3 2025

T4 2024

2025

2024

T4 2025

T3 2025

T4 2024

Tel que divulgué

70

(31)

37

29

(13)

0,70 $

(0,31)  $

0,37 $

0,29 $

(0,13)  $

Éléments spécifiques :










Baisses de valeur

49

64

25

--

55

0,37 $

0,48 $

0,19 $

--

0,41 $

Autre perte (gain)

(6)

19

(21)

10

(8)

(0,07)  $

0,13 $

(0,18)  $

0,07 $

(0,07)  $

Frais de restructuration

16

46

4

6

8

0,12 $

0,34 $

0,03 $

0,05 $

0,06 $

Gain sur instruments financiers dérivés

(5)

(5)

(1)

(4)

(1)

(0,04)  $

(0,04)  $

(0,01)  $

(0,03)  $

(0,01)  $

Perte sur le rachat de dette à long terme

1

--

--

--

--

0,01 $

--

--

--

--

Gain non réalisé sur instruments de
     couverture de taux d'intérêt

--

(1)

--

--

(2)

--

(0,01)  $

--

--

(0,02)  $

Perte de change sur la dette à long terme
     et sur les instruments financiers

--

1

--

--

1

--

0,01 $

--

--

0,01 $

Effet d'impôt sur les éléments spécifiques,
     autres ajustements relatifs à l'impôt et
     attribuables aux actionnaires sans
     contrôle2

(14)

(33)

(4)

(2)

(15)

0,01 $

--

--

--

--

41

91

3

10

38

0,40 $

0,91 $

0,03 $

0,09 $

0,38 $

Ajusté1

111

60

40

39

25

1,10 $

0,60 $

0,40 $

0,38 $

0,25 $

Nombre moyen pondéré de base
    d'actions ordinaires en circulation





101 167 075

100 865 833

101 261 141

101 257 276

100 988 040

Le tableau suivant rapproche les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation et le BAIIA (A)1 :

(en millions de dollars canadiens) (non audités)

2025

2024

T4 2025

T3 2025

T4 2024

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation

379

272

183

181

154

Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement

24

23

(33)

(65)

(45)

Impôts nets payés

10

4

1

2

--

Frais de financement nets payés

123

135

16

33

22

Paiements, nets des provisions, pour charges et autres passifs, nets des dividendes
     reçus

40

67

(12)

8

15

BAIIA (A)1

576

501

155

159

146

1

Voir la section « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » pour un rapprochement complet des montants.

2

Les éléments spécifiques par action ordinaire sont calculés après impôt et sont net de la portion attribuable aux actionnaires sans contrôle. Les montants par action de la ligne « Effet d'impôt sur les éléments spécifiques, autres ajustements relatifs à l'impôt et attribuables aux actionnaires sans contrôle » incluent seulement l'effet des ajustements d'impôt. Veuillez consulter la section « Charges (recouvrement) d'impôts sur les résultats » pour plus de détails.

Le tableau suivant rapproche les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation et les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation (en excluant la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement) ainsi que les flux de trésorerie ajustés provenant des activités d'exploitation1. Il rapproche également les flux de trésorerie ajustés provenant des activités d'exploitation1 aux flux de trésorerie ajustés générés1, calculés également sur la base par action ordinaire :

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action ordinaire ou lorsque mentionné autrement)
     (non audités)

2025

2024

T4 2025

T3 2025

T4 2024

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation

379

272

183

181

154

Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement

24

23

(33)

(65)

(45)

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation (en excluant la
     variation des éléments hors caisse du fonds de roulement)

403

295

150

116

109

Frais de restructuration payés

62

61

15

21

20

Flux de trésorerie ajustés provenant des activités d'exploitation1

465

356

165

137

129

Paiements d'immobilisations corporelles

(152)

(161)

(42)

(30)

(45)

Variation d'actifs incorporels et d'autres actifs

--

(23)

--

(1)

(3)

Paiements en vertu des obligations locatives

(78)

(67)

(19)

(20)

(17)

Produits de cessions d'immobilisations corporelles

27

34

1

--

16

262

139

105

86

80

Dividendes payés pour la part des actionnaires sans contrôle

(34)

(15)

(4)

(3)

(3)

Dividendes payés aux actionnaires de la Société et aux actionnaires sans contrôle

(49)

(48)

(13)

(12)

(12)

Flux de trésorerie ajustés générés1

179

76

88

71

65

Flux de trésorerie ajustés générés par action ordinaire1 (en dollars canadiens)

1,77 $

0,75 $

0,87 $

0,70 $

0,64 $

Nombre moyen pondéré de base d'actions ordinaires en circulation

 101 167 075 

100 865 833 

 101 261 141 

101 257 276 

100 988 040 

Le tableau suivant rapproche la dette totale1 et la dette nette1 avec le ratio de la dette nette sur le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté (BAIIA (A))1 :

(en millions de dollars canadiens) (non audités)

31 décembre

2025

30 septembre

2025

31 décembre

2024

Dette à long terme

1 874

2 027

1 871

Partie à court terme des billets subordonnés non garantis

--

--

175

Partie à court terme de la dette à long terme

70

68

67

Emprunts et avances bancaires

--

1

10

Dette totale1

1 944

2 096

2 123

Moins : Trésorerie et équivalents de trésorerie

(48)

(73)

(27)

Dette nette1 telle que divulguée

1 896

2 023

2 096

BAIIA (A)1 des douze derniers mois

576

567

501

Ratio dette nette / BAIIA (A)1

              3,3 x

              3,6 x

              4,2 x

1 Voir la section « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » pour un rapprochement complet des montants.

