Cascades inc. (TSX : CAS) annonce ses résultats financiers non audités pour la période de trois mois et l'année financière terminées le 31 décembre 2025.

Faits saillants du T4 2025

Ventes de 1 197 M$ (comparativement à 1 238 M$ au T3 2025 et à 1 211 M$ au T4 2024);

Bénéfice d'exploitation de 76 M$ (comparativement à 73 M$ au T3 2025 et à 16 M$ au T4 2024);

Bénéfice net par action ordinaire de 0,37 $ (comparativement à un bénéfice net par action ordinaire de 0,29 $ au T3 2025 et à une perte nette par action ordinaire de (0,13) $ au T4 2024);

Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté (BAIIA (A) 1 ) de 155 M$ (comparativement à 159 M$ au T3 2025 et à 146 M$ au T4 2024);

) de 155 M$ (comparativement à 159 M$ au T3 2025 et à 146 M$ au T4 2024); Bénéfice net ajusté par action ordinaire1 de 0,40 $ (comparativement à 0,38 $ au T3 2025 et à 0,25 $ au T4 2024);

Faits saillants annuels 2025

Ventes de 4 776 M$ (comparativement à 4 701 M$ en 2024);

Bénéfice d'exploitation de 235 M$ (comparativement à 95 M$ en 2024);

Bénéfice net par action ordinaire de 0,70 $ (comparativement à une perte nette de (0,31) $ en 2024);

Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté (BAIIA (A) 1 ) de 576 M$ (comparativement à 501 M$ en 2024);

) de 576 M$ (comparativement à 501 M$ en 2024); Bénéfice net ajusté par action ordinaire 1 de 1,10 $ (comparativement à 0,60 $ en 2024);

de 1,10 $ (comparativement à 0,60 $ en 2024); Dette nette 1 de 1 896 M$ au 31 décembre 2025 (comparativement à 2 096 M$ au 31 décembre 2024). Ratio de la dette nette sur BAIIA (A) 1 de 3,3 x en baisse comparativement à 4,2 x au 31 décembre 2024;

de 1 896 M$ au 31 décembre 2025 (comparativement à 2 096 M$ au 31 décembre 2024). Ratio de la dette nette sur BAIIA (A) de 3,3 x en baisse comparativement à 4,2 x au 31 décembre 2024; À la suite des ventes d'actifs réalisés en 2025 et au début de 2026 la Société a surpassé son objectif divulgué de générer 120 M$ de produits de la monétisation d'actifs redondants d'ici le milieu de 2026;

Le total des investissements en capital a été de 42 M$ au T4 2025 et de 152 M$ en 2025. En 2026, les investissements prévus avant produits de cessions de la Société seront approximativement de 175 M$.

Plusieurs actions structurantes ont été mises en œuvre au cours de l'exercice et commencent à produire des résultats tangibles, tant sur le plan opérationnel que financier.

Hugues Simon, président et chef de la direction, a commenté : « Les résultats consolidés du quatrième trimestre ont rencontré notre prévision séquentielle. Dans le secteur de l'emballage, les résultats ont été à la hauteur des attentes, se traduisant par la baisse des coûts de production, par des prix des matières premières favorables et par le maintien de niveaux de production soutenus à Bear Island, ce qui a atténué la diminution habituelle saisonnière des volumes de ventes. Les résultats du secteur des papiers tissu n'ont pas atteint les objectifs fixés. En d'autres termes, nos activités dans ce secteur n'ont pas répondu aux objectifs d'exécution et d'efficacité logistique au cours du trimestre. Cette performance en deçà des attentes a été amplifiée par un bris électrique imprévu survenu dans l'une de nos usines, lequel a davantage affecté les niveaux de production et l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, et occasionnant des coûts d'exploitation additionnels d'environ 6 M$ au cours du trimestre. Les mesures correctives que nous avons déjà mises en œuvre pour remédier à ces enjeux démontrent des signes positifs. Globalement, nous avons réduit notre endettement net de 127 M$ séquentiellement, faisant passer notre ratio d'endettement à 3,3 x comparativement à 3,6 x à la fin du troisième trimestre. »

1 Certaines informations représentent des mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité, d'autres mesures financières ou des ratios non conformes aux Normes IFRS de comptabilité qui ne sont pas normalisés selon les Normes IFRS de comptabilité et pourraient donc ne pas être comparables à des mesures financières similaires divulguées par d'autres sociétés. Voir la section « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » pour un rapprochement complet des montants.

Discutant des perspectives à court terme, M. Simon a commenté : « Nous prévoyons un recul séquentiel des résultats consolidés au premier trimestre, tout en demeurant supérieurs à ceux de la même période de l'exercice précédent, et ce, pour un sixième trimestre consécutif. Dans le secteur de l'emballage, la baisse séquentielle attendue découle de la saisonnalité habituelle de la demande ainsi que de la hausse des coûts de transport et d'énergie liée aux conditions météorologiques défavorables observées aux États-Unis depuis le début de l'année 2026. Nous anticipons également des résultats séquentiels moins favorables dans le secteur des papiers tissu. En plus de la saisonnalité habituelle et des coûts associés aux conditions météorologiques extrêmes, les résultats de ce secteur seront influencés par des coûts résiduels de production et de logistique découlant du bris électrique survenu dans l'une de nos usines. Enfin, notre ratio d'endettement devrait continuer de s'améliorer au cours des prochains trimestres.

À plus long terme, nous demeurons confiants dans notre capacité à atteindre nos objectifs stratégiques et prévoyons que notre performance en 2026 surpassera celle de 2025, et ce, malgré l'incertitude persistante du contexte macroéconomique actuel. Au cours de la dernière année, nous avons réalisé des progrès significatifs dans plusieurs de nos initiatives. En plus d'avoir atteint avant l'échéance notre objectif de générer 120 M$ de produits issus de la vente d'actifs, nous avons également enregistré des améliorations de rentabilité totalisant environ 30 M$. Nous sommes convaincus de la solidité des fondements de notre Société et demeurons résolus à poursuivre l'amélioration de notre profil financier et de notre excellence opérationnelle et commerciale, tout en renforçant notre dynamique de croissance. »

Sommaire financier

Renseignements consolidés choisis

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action ordinaire) (non audités) 2025 2024 T4 2025 T3 2025 T4 2024











Ventes 4 776 4 701 1 197 1 238 1 211 Tel que divulgué









Bénéfice d'exploitation 235 95 76 73 16 Bénéfice net (perte nette) 70 (31) 37 29 (13) par action ordinaire (de base) 0,70 $ (0,31) $ 0,37 $ 0,29 $ (0,13) $ Ajusté1









Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA (A)) 576 501 155 159 146 Bénéfice net 111 60 40 39 25 par action ordinaire (de base) 1,10 $ 0,60 $ 0,40 $ 0,38 $ 0,25 $ Marge (BAIIA (A) / ventes) 12,1 % 10,7 % 12,9 % 12,8 % 12,1 % Dette nette1 1 896 2 096 1 896 2 023 2 096 Ratio dette nette / BAIIA (A)1 3,3 x 4,2 x 3,3 x 3,6 x 4,2 x

Ventes par secteur d'activité

(en millions de dollars canadiens) (non audités) 2025 2024 T4 2025 T3 2025 T4 2024











Produits d'emballage 3 079 3 009 757 797 782 Papiers tissu 1 575 1 548 407 412 394 Ventes intersecteurs, activités corporatives, récupération et recyclage 122 144 33 29 35 Ventes 4 776 4 701 1 197 1 238 1 211

Bénéfice (perte) d'exploitation par secteur d'activité

(en millions de dollars canadiens) (non audités) 2025 2024 T4 2025 T3 2025 T4 2024











Produits d'emballage 269 145 90 73 58 Papiers tissu 93 97 14 30 4 Activités corporatives, récupération et recyclage (127) (147) (28) (30) (46) Bénéfice d'exploitation 235 95 76 73 16

BAIIA (A)1 par secteur d'activité

(en millions de dollars canadiens) (non audités) 2025 2024 T4 2025 T3 2025 T4 2024











Produits d'emballage 496 410 132 136 132 Papiers tissu 163 192 42 46 45 Activités corporatives, récupération et recyclage (83) (101) (19) (23) (31) BAIIA (A)1 576 501 155 159 146

1 Voir la section « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » pour un rapprochement complet des montants.

Analyse des résultats pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2025 (comparativement à l'exercice précédent)

Au quatrième trimestre, les ventes de la Société ont atteint 1 197 M$, ce qui représente une diminution de 14 M$ comparativement à la même période de l'exercice précédent. Cette diminution reflète des effets nets consolidés de 25 M$ liés à la hausse des prix de vente et à un assortiment favorable de produits vendus de 25 M$. Toutefois, ces facteurs ont été plus que contrebalancés par une baisse des volumes totalisant 62 M$, principalement dans le secteur des produits d'emballage.

Au quatrième trimestre, le BAIIA (A)1 s'est élevé à 155 M$, en hausse de 9 M$, ou 6 %, par rapport aux 146 M$ générés au cours de la période correspondante de l'exercice précédent. Cette augmentation s'explique par la diminution des coûts corporatifs découlant d'un effet de change défavorable affectant le fonds de roulement et les éléments de trésorerie, ainsi que par l'augmentation des coûts d'assurance maladie des employés américains au cours de la même période de l'exercice précédent. Les performances de nos secteurs des produits d'emballage et des papiers tissu sont demeurés stables comparativement à la même période de l'exercice précédent. Les effets positifs de la hausse des prix de vente et de la réduction des coûts des matières premières ont été contrebalancés par les impacts de l'augmentation des coûts de production et d'énergie, ainsi que par la baisse des volumes, principalement dans le secteur des produits d'emballage.

Au cours du quatrième trimestre de 2025, les principaux éléments spécifiques suivants, avant impôts, ont engendré des répercussions sur le bénéfice d'exploitation et/ou bénéfice net :

23 M$ de baisse de valeur sur un bâtiment et des équipements en lien avec la fermeture d'usines au Canada et aux États-Unis (bénéfice d'exploitation et bénéfice net);

2 M$ d'un ajustement de la valeur nette de réalisation sur les stocks en lien avec certains services centralisés abandonnés à la suite de la rationalisation et de l'optimisation continues des opérations (bénéfice d'exploitation et bénéfice net);

21 M$ de gains relativement à la vente des activités de son usine d'emballage flexible (bénéfice d'exploitation et bénéfice net);

4 M$ de frais de restructuration en lien avec la fermeture d'une usine aux États-Unis et des changements organisationnels corporatifs (bénéfice d'exploitation et bénéfice net);

1 M$ de gains sur instruments financiers (bénéfice d'exploitation et bénéfice net).

Pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2025, la Société a enregistré un bénéfice net de 37 M$, ou de 0,37 $ par action ordinaire, comparativement à une perte nette de (13) M$, ou de (0,13) $ par action ordinaire pour la même période de 2024. Sur une base ajustée1, la Société a enregistré un bénéfice net de 40 M$ au quatrième trimestre de 2025, ou de 0,40 $ par action ordinaire, comparativement à un bénéfice net de 25 M$, ou de 0,25 $ par action ordinaire, pour la même période de 2024.

1 Voir la section « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » pour un rapprochement complet des montants.

Dividende sur les actions ordinaires et rachat dans le cours normal des affaires

Le conseil d'administration de Cascades a déclaré un dividende trimestriel de 0,12 $ par action ordinaire payable le 26 mars 2026 aux actionnaires inscrits le 12 mars 2026 en fermeture de séance. Le dividende payé par Cascades est un dividende désigné à l'égard de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), Canada). Au quatrième trimestre de 2025, Cascades n'a procédé au rachat d'aucune action ordinaire pour annulation.

Conférence téléphonique portant sur les résultats du quatrième trimestre de 2025

La direction discutera des résultats financiers du quatrième trimestre de 2025 à l'occasion d'une conférence téléphonique qui se tiendra aujourd'hui à 9h HAE. Pour écouter la conférence téléphonique, composez le 1 800 990-4777 (à l'étranger, le 1 289 819-1299). La conférence téléphonique, y compris la présentation aux investisseurs, sera également diffusée en direct sur le site web de Cascades (www.cascades.com) sous l'onglet «Investisseurs». L'enregistrement de la conférence téléphonique sera accessible en différé sur le site web de Cascades, et par téléphone, jusqu'au 26 mars 2026 en composant le 1 888 660-6345 (à l'étranger, le 1 646 517-4150) et en utilisant le code d'accès 58005 #.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte environ 9 200 femmes et hommes travaillant dans un réseau de 64 unités d'exploitation, dont 17 unités de récupération et de recyclage qui sont incluses dans les activités corporatives et les coentreprises gérées par la Société, situées en Amérique du Nord. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS. Certaines déclarations contenues dans ce communiqué, y compris celles concernant les résultats et performances futurs, sont des déclarations prospectives basées sur les anticipations actuelles. L'exactitude de telles déclarations est sujette à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses pouvant occasionner une différence entre les résultats réels et ceux projetés, y compris, mais non de façon limitative, l'effet général des conditions économiques, la diminution de la demande pour les produits de la Société, l'augmentation des prix de la matière première, les fluctuations de la valeur relative de diverses devises, les fluctuations des prix de vente et les changements négatifs des conditions générales du marché et de l'industrie ainsi que d'autres facteurs.

BILANS CONSOLIDÉS

(en millions de dollars canadiens) (non audités) 31 décembre

2025 31 décembre

2024 Actifs



Actifs à court terme



Trésorerie et équivalents de trésorerie 48 27 Comptes débiteurs 426 469 Impôts débiteurs 12 4 Stocks 661 685 Partie à court terme des actifs financiers 4 1

1 151 1 186 Actifs à long terme



Participations dans des entreprises associées et des coentreprises 66 97 Immobilisations corporelles 2 649 2 847 Actifs incorporels à durée de vie limitée 30 41 Actifs financiers 5 -- Autres actifs 107 105 Actifs d'impôt différé 174 168 Écarts d'acquisition et autres actifs incorporels à durée de vie illimitée 491 504

4 673 4 948 Passifs et capitaux propres



Passifs à court terme



Emprunts et avances bancaires -- 10 Comptes créditeurs et charges à payer 697 748 Impôts créditeurs 4 2 Partie à court terme des billets subordonnés non garantis -- 175 Partie à court terme de la dette à long terme 70 67 Partie à court terme des provisions pour charges 8 42 Partie à court terme des passifs financiers et autres passifs 28 43

807 1 087 Passifs à long terme



Dette à long terme 1 874 1 871 Provisions pour charges 58 58 Passifs financiers 8 -- Autres passifs 74 80 Passifs d'impôt différé 97 81

2 918 3 177 Capitaux propres



Capital-actions 619 616 Surplus d'apport 17 16 Bénéfices non répartis 1 042 1 019 Cumul des autres éléments du résultat global 43 73 Capitaux propres des actionnaires 1 721 1 724 Part des actionnaires sans contrôle 34 47 Capitaux propres totaux 1 755 1 771

4 673 4 948

RÉSULTATS CONSOLIDÉS



Pour les périodes de trois mois

terminées les 31 décembre Pour les exercices terminés les 31 décembre (en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action ordinaire et les nombres

d'actions ordinaires) (non audités) 2025 2024 2025 2024 Ventes 1 197 1 211 4 776 4 701









Chaîne d'approvisionnement et logistique 702 721 2 827 2 847 Salaires et avantages 273 277 1 097 1 086 Amortissement 72 76 287 282 Entretien et réparation 68 64 261 244 Autres coûts d'opération (1) 3 15 23 Baisses de valeur 25 55 49 64 Autre perte (gain) (21) (8) (6) 19 Frais de restructuration 4 8 16 46 Gain sur instruments financiers dérivés (1) (1) (5) (5) Bénéfice d'exploitation 76 16 235 95 Frais de financement 32 34 136 142 Part des résultats des entreprises associées et des coentreprises (5) (5) (16) (19) Bénéfice (perte) avant impôts sur les résultats 49 (13) 115 (28) Charge (recouvrement) d'impôts sur les résultats 6 (6) 22 (14) Bénéfice net (perte nette) pour la période y compris la part des actionnaires

sans contrôle 43 (7) 93 (14) Bénéfice net attribuable aux actionnaires sans contrôle 6 6 23 17 Bénéfice net (perte nette) pour la période attribuable aux actionnaires 37 (13) 70 (31) Bénéfice net (perte nette) par action ordinaire







De base 0,37 $ (0,13) $ 0,70 $ (0,31) $ Dilué 0,36 $ (0,13) $ 0,69 $ (0,31) $ Nombre moyen pondéré de base d'actions ordinaires en circulation 101 261 141 100 988 040 101 167 075 100 865 833 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires diluées 101 787 746 101 349 476 101 430 212 101 119 887

ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL



Pour les périodes de trois mois

terminées les 31 décembre Pour les exercices terminés les 31 décembre (en millions de dollars canadiens) (non audités) 2025 2024 2025 2024 Bénéfice net (perte nette) pour la période y compris la part des actionnaires

sans contrôle 43 (7) 93 (14) Autres éléments du résultat global







Éléments qui peuvent être reclassés ultérieurement aux résultats







Écarts de conversion







Variation des écarts de conversion cumulés des filiales étrangères autonomes (16) 74 (96) 98 Variation des écarts de conversion cumulés relative aux activités de couverture

des investissements nets 8 (34) 69 (43) Couverture de flux de trésorerie







Variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés de marchandises -- -- (1) 1 Recouvrement (charge) d'impôts sur les résultats (1) 4 (4) 5

(9) 44 (32) 61 Éléments qui ne sont pas reclassés aux résultats







Gain actuariel (perte actuarielle) sur avantages du personnel (3) (1) 2 6 Recouvrement (charge) d'impôts sur les résultats 1 -- -- (2)

(2) (1) 2 4 Autres éléments du résultat global (11) 43 (30) 65 Résultat global pour la période y compris la part des actionnaires sans contrôle 32 36 63 51 Résultat global pour la période des actionnaires sans contrôle 6 8 21 20 Résultat global pour la période attribuable aux actionnaires 26 28 42 31

ÉTATS CONSOLIDÉS DES CAPITAUX PROPRES



Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2025 (en millions de dollars canadiens) (non

audités) CAPITAL-ACTIONS SURPLUS

D'APPORT BÉNÉFICES NON

RÉPARTIS CUMUL DES

AUTRES ÉLÉMENTS

DU RÉSULTAT

GLOBAL CAPITAUX

PROPRES TOTAUX

DES

ACTIONNAIRES PART DES

ACTIONNAIRES

SANS CONTRÔLE CAPITAUX

PROPRES TOTAUX Solde au début de l'exercice 616 16 1 019 73 1 724 47 1 771 Résultat global













Bénéfice net -- -- 70 -- 70 23 93 Autres éléments du résultat global -- -- 2 (30) (28) (2) (30)

-- -- 72 (30) 42 21 63 Dividendes -- -- (49) -- (49) (34) (83) Coût de rémunération à base d'options -- 2 -- -- 2 -- 2 Émission d'actions ordinaires sur

exercice d'options 3 (1) -- -- 2 -- 2 Solde à la fin de l'exercice 619 17 1 042 43 1 721 34 1 755

















Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2024 (en millions de dollars canadiens) (non

audités) CAPITAL-ACTIONS SURPLUS

D'APPORT BÉNÉFICES NON

RÉPARTIS CUMUL DES

AUTRES ÉLÉMENTS

DU RÉSULTAT

GLOBAL CAPITAUX

PROPRES TOTAUX

DES

ACTIONNAIRES PART DES

ACTIONNAIRES

SANS CONTRÔLE CAPITAUX

PROPRES TOTAUX Solde au début de l'exercice 613 15 1 096 15 1 739 42 1 781 Résultat global













Bénéfice net (perte nette) -- -- (31) -- (31) 17 (14) Autres éléments du résultat global -- -- 4 58 62 3 65

-- -- (27) 58 31 20 51 Dividendes -- -- (48) -- (48) (15) (63) Coût de rémunération à base d'options -- 2 -- -- 2 -- 2 Émission d'actions ordinaires sur

exercice d'options 3 (1) -- -- 2 -- 2 Acquisitions de parts des actionnaires

sans contrôle -- -- (2) -- (2) -- (2) Solde à la fin de l'exercice 616 16 1 019 73 1 724 47 1 771

TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE



Pour les périodes de trois mois

terminées les 31 décembre Pour les exercices terminés les 31 décembre (en millions de dollars canadiens) (non audités) 2025 2024 2025 2024 Activités d'exploitation







Bénéfice net (perte nette) pour la période attribuable aux actionnaires 37 (13) 70 (31) Ajustements pour :







Frais de financement 32 34 136 142 Amortissement 72 76 287 282 Baisses de valeur 25 55 49 64 Autre perte (gain) (21) (8) (6) 19 Frais de restructuration 4 8 16 46 Gain sur instruments financiers dérivés (1) (1) (5) (5) Charge (recouvrement) d'impôts sur les résultats 6 (6) 22 (14) Part des résultats des entreprises associées et des coentreprises (5) (5) (16) (19) Bénéfice net attribuable aux actionnaires sans contrôle 6 6 23 17 Frais de financement nets payés (16) (22) (123) (135) Impôts nets payés (1) -- (10) (4) Dividendes reçus 21 8 47 17 Paiements, nets des provisions, pour charges et autres passifs (9) (23) (87) (84)

150 109 403 295 Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement 33 45 (24) (23)

183 154 379 272 Activités d'investissement







Paiements d'immobilisations corporelles (42) (45) (152) (161) Produits de cessions d'immobilisations corporelles 1 16 27 34 Variation d'actifs incorporels et d'autres actifs -- (3) -- (23) Produits de la cession d'entreprise 31 -- 31 --

(10) (32) (94) (150) Activités de financement







Emprunts et avances bancaires (1) 3 (10) 10 Évolution des crédits bancaires (141) (67) (251) (4) Évolution des crédits bancaires sans recours contre la Société (19) (28) 74 (16) Émission de billets subordonnés non garantis, déduction faite des frais afférents -- -- 541 -- Rachat de billets subordonnés non garantis -- -- (456) -- Versements sur les autres dettes à long terme, y compris les obligations locatives

(78 M$ en 2025 (19 M$ pour la période de 3 mois); 67 M$ en 2024 (17 M$ pour la

période de 3 mois)) (19) (21) (80) (75) Émission d'actions ordinaires sur exercice d'options -- -- 2 2 Dividendes payés pour la part des actionnaires sans contrôle (4) (3) (34) (15) Acquisitions de parts des actionnaires sans contrôle -- -- -- (3) Dividendes payés aux actionnaires de la Société (13) (12) (49) (48)

(197) (128) (263) (149) Variation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie au cours de la période (24) (6) 22 (27) Écarts de conversion sur la trésorerie et équivalents de trésorerie (1) (1) (1) -- Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 73 34 27 54 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 48 27 48 27

INFORMATION SECTORIELLE

Au quatrième trimestre de 2024, la Société a annoncé des changements organisationnels visant à soutenir sa croissance stratégique. Ces changements impliquent le regroupement des activités de carton-caisse et des produits spécialisés en une seule unité opérationnelle. Depuis janvier 2025, les activités de la Société sont réparties en deux secteurs : produits d'emballage et papiers tissu. Les chiffres comparatifs ont été ajustés afin de les rendre conformes à la présentation de l'exercice en cours. Les conventions comptables des secteurs isolables sont les mêmes que celles de la Société, qui sont décrites dans les plus récents états financiers consolidés audités pour l'exercice terminé le 31 décembre 2025.

Les secteurs opérationnels de la Société sont présentés de manière cohérente avec l'information interne fournie au principal décideur opérationnel. Le chef de la direction a le pouvoir d'affectation des ressources et de gestion de la performance de la Société et constitue donc le principal décideur opérationnel. Le principal décideur opérationnel évalue la performance de ses secteurs d'activité en se basant sur les ventes et le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement, ajusté pour exclure des éléments spécifiques (BAIIA (A)). Le principal décideur opérationnel considère que le BAIIA (A) est la meilleure mesure de performance des activités de la Société.

Les ventes de chaque secteur d'exploitation sont préparées selon les mêmes normes que les résultats de la Société. Les activités intersectorielles sont comptabilisées sur les mêmes bases que les ventes à des clients externes, soit à la juste valeur.

Le BAIIA (A) n'est pas une mesure de performance définie par les Normes IFRS de comptabilité, il se peut qu'il ne soit pas comparable aux mesures utilisées par d'autres sociétés portant le même nom. Les investisseurs ne doivent pas considérer le BAIIA (A) comme une alternative à, par exemple, le bénéfice net, ou comme mesure des résultats d'exploitation, qui sont des mesures conformes aux Normes IFRS de comptabilité.

Les ventes par secteur sont présentées dans le tableau suivant :



VENTES Pour les périodes de trois mois terminées les 31 décembre

(en million de dollars canadiens) (non audités) 2025 2024 Total Intersecteur Externe Total Intersecteur Externe Produits d'emballage 757 (7) 750 782 (14) 768 Papiers tissu 407 -- 407 394 -- 394 Activités corporatives, récupération et recyclage 67 (27) 40 84 (35) 49

1 231 (34) 1 197 1 260 (49) 1 211



VENTES Pour les périodes de neuf mois terminées les 31 décembre

(en million de dollars canadiens) (non audités) 2025 2024 Total Intersecteur Externe Total Intersecteur Externe Produits d'emballage 3 079 (44) 3 035 3 009 (51) 2 958 Papiers tissu 1 575 -- 1 575 1 548 (1) 1 547 Activités corporatives, récupération et recyclage 282 (116) 166 345 (149) 196

4 936 (160) 4 776 4 902 (201) 4 701

Le BAIIA (A) par secteur est rapproché de la mesure conforme aux Normes IFRS de comptabilité, soit le bénéfice (perte) d'exploitation, et est présenté dans le tableau suivant :



Pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2025 (en millions de dollars canadiens) (non audités) Produits

d'emballage Papiers tissu Activités

corporatives,

récupération et

recyclage Consolidé Bénéfice (perte) d'exploitation 90 14 (28) 76 Amortissement 49 16 7 72 Baisses de valeur 11 12 2 25 Autre gain (21) -- -- (21) Frais de restructuration 3 -- 1 4 Gain sur instruments financiers dérivés -- -- (1) (1) BAIIA (A) 132 42 (19) 155 Chaîne d'approvisionnement et logistique et Salaires et avantages inclus dans le

bénéfice (perte) d'exploitation 579 342 54 975



Pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2024 (en millions de dollars canadiens) (non audités) Produits

d'emballage Papiers tissu Activités

corporatives,

récupération et

recyclage Consolidé Bénéfice (perte) d'exploitation 58 4 (46) 16 Amortissement 48 14 14 76 Baisses de valeur 32 23 -- 55 Autre gain (7) -- (1) (8) Frais de restructuration 2 4 2 8 Gain sur instruments financiers dérivés (1) -- -- (1) BAIIA (A) 132 45 (31) 146 Chaîne d'approvisionnement et logistique et Salaires et avantages inclus dans le

bénéfice (perte) d'exploitation 609 325 64 998



Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2025 (en millions de dollars canadiens) (non audités) Produits

d'emballage Papiers tissu Activités

corporatives,

récupération et

recyclage Consolidé Bénéfice (perte) d'exploitation 269 93 (127) 235 Amortissement 192 59 36 287 Baisses de valeur 34 12 3 49 Autre gain (5) (1) -- (6) Frais de restructuration 9 -- 7 16 Gain sur instruments financiers dérivés (3) -- (2) (5) BAIIA (A) 496 163 (83) 576 Chaîne d'approvisionnement et logistique et Salaires et avantages inclus dans le

bénéfice (perte) d'exploitation 2 395 1 322 207 3 924







Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2024 (en millions de dollars canadiens) (non audités) Produits

d'emballage Papiers tissu Activités

corporatives,

récupération et

recyclage Consolidé Bénéfice (perte) d'exploitation 145 97 (147) 95 Amortissement 179 56 47 282 Baisses de valeur 38 26 -- 64 Autre perte (gain) 20 -- (1) 19 Frais de restructuration 30 13 3 46 Gain sur instruments financiers dérivés (2) -- (3) (5) BAIIA (A) 410 192 (101) 501 Chaîne d'approvisionnement et logistique et Salaires et avantages inclus dans le

bénéfice (perte) d'exploitation 2 436 1 267 230 3 933

Les paiements d'immobilisations corporelles par secteur sont présentés dans le tableau suivant :



PAIEMENTS D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Pour les périodes de trois mois

terminées les 31 décembre Pour les exercices terminés les 31 décembre (en millions de dollars canadiens) (non audités) 2025 2024 2025 2024 Produits d'emballage 82 59 174 167 Papiers tissu 16 22 47 54 Activités corporatives, récupération et recyclage 5 20 16 49 Acquisitions totales 103 101 237 270 Acquisitions d'actifs au titre du droit d'utilisation et provisions (non monétaire) (57) (49) (100) (122)

46 52 137 148 Acquisitions d'immobilisations corporelles incluses dans les comptes créditeurs et

charges à payer







Début de la période 13 25 32 45 Fin de la période (17) (32) (17) (32) Paiements d'immobilisations corporelles 42 45 152 161 Produits de cessions d'immobilisations corporelles (1) (16) (27) (34) Paiements d'immobilisations corporelles, déduction faite des produits de

cessions 41 29 125 127

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE SUR LES MESURES NON CONFORMES AUX NORMES IFRS DE COMPTABILITÉ ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES

La Société compose avec certains éléments spécifiques qui ont une incidence négative ou positive sur ses résultats d'exploitation. Nous croyons qu'il est pertinent d'informer les lecteurs de leur existence, car ils permettent de mieux mesurer la performance et de comparer les résultats d'exploitation et la liquidité de la Société de façon analogue entre les périodes, nonobstant ces éléments spécifiques. La direction croit que ces éléments spécifiques ne sont pas nécessairement le reflet de ses opérations régulières quant à la mesure et à la comparaison de sa performance et de ses perspectives. Notre définition des éléments spécifiques peut différer de celle d'autres sociétés et certains d'entre eux pourraient se reproduire à l'avenir et pourraient réduire les liquidités disponibles de la Société.

Les éléments spécifiques incluent, notamment et de façon non exhaustive, les baisses (reprises) de valeur d'actifs, les frais ou gains de restructuration, les pertes sur le refinancement et le rachat de la dette à long terme, les renversements ou provisions d'actifs d'impôts futurs, les primes payées sur le rachat de dette à long terme, les gains ou pertes sur cession ou acquisition d'unités d'exploitation, les gains ou pertes sur la part des résultats des entreprises associées et des coentreprises, les gains ou pertes non réalisés et réalisés sur des instruments financiers dérivés pour lesquels la comptabilité de couverture ne peut s'appliquer, les gains ou pertes non réalisés sur des instruments de couverture de taux d'intérêt et la réévaluation à la juste valeur d'options, les gains ou pertes de change sur la dette à long terme et les instruments financiers, les gains et pertes sur réévaluation à la juste valeur de placements, les éléments spécifiques inclus dans les activités abandonnées et tout autre élément significatif de nature inhabituelle, non monétaire ou non récurrente.

RAPPROCHEMENT ET UTILISATION DES MESURES NON CONFORMES AUX NORMES IFRS DE COMPTABILITÉ ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

Afin de fournir plus de renseignements pour évaluer la performance de la Société, l'information financière incluse dans cette section renferme des données qui ne sont pas des mesures de performance définies par les Normes IFRS de comptabilité (« mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité »), qui sont également calculées sur une base ajustée afin d'exclure les éléments spécifiques. Nous croyons que le fait de fournir certaines mesures clés de performance et de gestion du capital, ainsi que des mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité, est utile aussi bien pour la direction que pour les investisseurs, car elles fournissent des renseignements additionnels permettant de mesurer la performance et la situation financière de la Société. Cela ajoute également de la transparence et de la clarté à l'information financière. Les mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières suivantes sont utilisées dans nos divulgations financières :

Mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité

Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté ou BAIIA (A) : représente le bénéfice d'exploitation (tel que publié dans l'état des résultats consolidés des états financiers consolidés) avant amortissement hors éléments spécifiques. La mesure est utilisée pour évaluer la performance opérationnelle courante et la contribution de chaque secteur sur une base comparable.

Bénéfice net ajusté : mesure utilisée pour évaluer la performance financière de la Société sur une base consolidée et comparable.

Flux de trésorerie ajustés : mesure utilisée pour évaluer la capacité de la Société de générer des flux de trésorerie suffisants afin de respecter ses engagements financiers et/ou d'engager des dépenses discrétionnaires, comme des rachats d'actions, une hausse des dividendes ou des investissements stratégiques.

Flux de trésorerie disponibles : mesure utilisée pour calculer l'excédent de trésorerie que la Société génère en soustrayant les paiements d'immobilisations corporelles (hors projets stratégiques) du BAIIA (A).

Fonds de roulement : mesure utilisée pour évaluer les liquidités disponibles à court terme de la Société.

Autres mesures financières

Dette totale : mesure utilisée pour calculer l'ensemble de la dette de la Société, y compris la dette à long terme et les emprunts bancaires. Souvent mise en relation avec les capitaux propres pour calculer le ratio d'endettement.

Dette nette : mesure utilisée pour calculer la dette totale de la Société moins la trésorerie et équivalents de trésorerie. Souvent mise en relation avec le BAIIA (A) pour calculer le ratio de la dette nette sur le BAIIA (A).

Ratios non conformes aux Normes IFRS de comptabilité

Ratio de la dette nette sur le BAIIA (A) : ratio utilisé pour mesurer la capacité de la Société de rembourser ses dettes et évaluer son levier financier.

Marge BAIIA (A) : ratio utilisé pour mesurer la performance opérationnelle et la contribution de chaque secteur sur une base comparable calculée en pourcentage des ventes.

Bénéfice net ajusté par action ordinaire : ratio utilisé pour mesurer la performance financière de la Société sur une base consolidée et comparable.

Ratio dette nette / (capitaux propres totaux et dette nette) : ratio utilisé pour évaluer le levier financier de la Société et donc le risque pour les actionnaires.

Fonds de roulement en pourcentage des ventes : ratio utilisé pour évaluer la performance de la Société dans la gestion de ses liquidités d'exploitation.

Flux de trésorerie ajustés par action ordinaire : ratio utilisé pour évaluer la flexibilité financière de la Société.

Ratio des flux de trésorerie disponibles : ratio utilisé pour mesurer la liquidité et l'efficacité du montant de liquidités que la Société génère en plus de ce qu'elle utilise pour faire fonctionner l'entreprise en soustrayant les dépenses en immobilisations (hors projets stratégiques) du BAIIA (A) calculé en pourcentage des ventes.

Les mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières proviennent essentiellement des états financiers consolidés, mais n'ont pas de définition prescrite par les Normes IFRS de comptabilité. Ces mesures comportent des limites sur une base analytique et ne doivent pas être considérées de façon isolée ou comme un substitut à une analyse de nos résultats divulgués conformément aux Normes IFRS de comptabilité. De plus, nos définitions des mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières peuvent différer de celles d'autres sociétés. Toute modification ou reformulation peut avoir une incidence significative.

Au quatrième trimestre de 2024, la Société a annoncé des changements organisationnels visant à soutenir sa croissance stratégique. Ces changements impliquent le regroupement des activités de carton-caisse et des produits spécialisés en une seule unité opérationnelle. Depuis janvier 2025, les activités de la Société sont réparties en deux secteurs : produits d'emballage et papiers tissu. Les chiffres comparatifs ont été ajustés afin de les rendre conformes à la présentation de l'exercice en cours.

Le principal décideur opérationnel évalue la performance de ses secteurs d'activité en se basant sur les ventes et le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement, ajusté pour exclure des éléments spécifiques (BAIIA (A)1). Le principal décideur opérationnel considère que le BAIIA (A)1 est la meilleure mesure de performance des activités de la Société.

Le BAIIA (A)1 par secteur est rapproché de la mesure conforme aux Normes IFRS de comptabilité, soit le bénéfice (perte) d'exploitation, et est présenté dans le tableau suivant :



T4 2025 (en millions de dollars canadiens) (non audités) Produits

d'emballage Papiers tissu Activités corporatives,

récupération et

recyclage Consolidé Bénéfice (perte) d'exploitation 90 14 (28) 76 Amortissement 49 16 7 72 Baisses de valeur 11 12 2 25 Autre gain (21) -- -- (21) Frais de restructuration 3 -- 1 4 Gain sur instruments financiers dérivés -- -- (1) (1) BAIIA (A)1 132 42 (19) 155 Chaîne d'approvisionnement et logistique et Salaires et avantages inclus dans le

bénéfice (perte) d'exploitation 579 342 54 975



T3 2025 (en millions de dollars canadiens) (non audités) Produits

d'emballage Papiers tissu Activités

corporatives,

récupération et

recyclage Consolidé Bénéfice (perte) d'exploitation 73 30 (30) 73 Amortissement 48 16 10 74 Autre perte 10 -- -- 10 Frais de restructuration 5 -- 1 6 Gain non réalisé sur instruments financiers dérivés -- -- (4) (4) BAIIA (A)1 136 46 (23) 159 Chaîne d'approvisionnement et logistique et Salaires et avantages inclus dans le

bénéfice (perte) d'exploitation 619 345 49 1 013

1 Voir la section « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » pour un rapprochement complet des montants.



T4 2024 (en millions de dollars canadiens) (non audités) Produits

d'emballage Papiers tissu Activités

corporatives,

récupération et

recyclage Consolidé Bénéfice (perte) d'exploitation 58 4 (46) 16 Amortissement 48 14 14 76 Baisses de valeur 32 23 -- 55 Autre gain (7) -- (1) (8) Frais de restructuration 2 4 2 8 Gain sur instruments financiers dérivés (1) -- -- (1) BAIIA (A)1 132 45 (31) 146 Chaîne d'approvisionnement et logistique et Salaires et avantages inclus dans le

bénéfice (perte) d'exploitation 609 325 64 998



2025 (en millions de dollars canadiens) (non audités) Produits

d'emballage Papiers tissu Activités

corporatives,

récupération et

recyclage Consolidé Bénéfice (perte) d'exploitation 269 93 (127) 235 Amortissement 192 59 36 287 Baisses de valeur 34 12 3 49 Autre gain (5) (1) -- (6) Frais de restructuration 9 -- 7 16 Gain sur instruments financiers dérivés (3) -- (2) (5) BAIIA (A)1 496 163 (83) 576 Chaîne d'approvisionnement et logistique et Salaires et avantages inclus dans le

bénéfice (perte) d'exploitation 2 395 1 322 207 3 924







2024 (en millions de dollars canadiens) (non audités) Produits

d'emballage Papiers tissu Activités

corporatives,

récupération et

recyclage Consolidé Bénéfice (perte) d'exploitation 145 97 (147) 95 Amortissement 179 56 47 282 Baisses de valeur 38 26 -- 64 Autre perte (gain) 20 -- (1) 19 Frais de restructuration 30 13 3 46 Gain sur instruments financiers dérivés (2) -- (3) (5) BAIIA (A)1 410 192 (101) 501 Chaîne d'approvisionnement et logistique et Salaires et avantages inclus dans le

bénéfice (perte) d'exploitation 2 436 1 267 230 3 933

Le tableau suivant rapproche le bénéfice net (perte nette) ainsi que le bénéfice net (perte nette) par action ordinaire, tel que divulgué, et le bénéfice net ajusté1 ainsi que le bénéfice net ajusté par action ordinaire1 :

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par

action ordinaire et le nombre d'actions ordinaires)

(non audités) BÉNÉFICE NET (PERTE NETTE)

BÉNÉFICE NET (PERTE NETTE) PAR ACTION ORDINAIRE2

2025 2024 T4 2025 T3 2025 T4 2024

2025 2024 T4 2025 T3 2025 T4 2024 Tel que divulgué 70 (31) 37 29 (13)

0,70 $ (0,31) $ 0,37 $ 0,29 $ (0,13) $ Éléments spécifiques :





















Baisses de valeur 49 64 25 -- 55

0,37 $ 0,48 $ 0,19 $ -- 0,41 $ Autre perte (gain) (6) 19 (21) 10 (8)

(0,07) $ 0,13 $ (0,18) $ 0,07 $ (0,07) $ Frais de restructuration 16 46 4 6 8

0,12 $ 0,34 $ 0,03 $ 0,05 $ 0,06 $ Gain sur instruments financiers dérivés (5) (5) (1) (4) (1)

(0,04) $ (0,04) $ (0,01) $ (0,03) $ (0,01) $ Perte sur le rachat de dette à long terme 1 -- -- -- --

0,01 $ -- -- -- -- Gain non réalisé sur instruments de

couverture de taux d'intérêt -- (1) -- -- (2)

-- (0,01) $ -- -- (0,02) $ Perte de change sur la dette à long terme

et sur les instruments financiers -- 1 -- -- 1

-- 0,01 $ -- -- 0,01 $ Effet d'impôt sur les éléments spécifiques,

autres ajustements relatifs à l'impôt et

attribuables aux actionnaires sans

contrôle2 (14) (33) (4) (2) (15)

0,01 $ -- -- -- --

41 91 3 10 38

0,40 $ 0,91 $ 0,03 $ 0,09 $ 0,38 $ Ajusté1 111 60 40 39 25

1,10 $ 0,60 $ 0,40 $ 0,38 $ 0,25 $ Nombre moyen pondéré de base

d'actions ordinaires en circulation











101 167 075 100 865 833 101 261 141 101 257 276 100 988 040

Le tableau suivant rapproche les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation et le BAIIA (A)1 :

(en millions de dollars canadiens) (non audités) 2025 2024 T4 2025 T3 2025 T4 2024 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 379 272 183 181 154 Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement 24 23 (33) (65) (45) Impôts nets payés 10 4 1 2 -- Frais de financement nets payés 123 135 16 33 22 Paiements, nets des provisions, pour charges et autres passifs, nets des dividendes

reçus 40 67 (12) 8 15 BAIIA (A)1 576 501 155 159 146

1 Voir la section « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » pour un rapprochement complet des montants. 2 Les éléments spécifiques par action ordinaire sont calculés après impôt et sont net de la portion attribuable aux actionnaires sans contrôle. Les montants par action de la ligne « Effet d'impôt sur les éléments spécifiques, autres ajustements relatifs à l'impôt et attribuables aux actionnaires sans contrôle » incluent seulement l'effet des ajustements d'impôt. Veuillez consulter la section « Charges (recouvrement) d'impôts sur les résultats » pour plus de détails.

Le tableau suivant rapproche les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation et les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation (en excluant la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement) ainsi que les flux de trésorerie ajustés provenant des activités d'exploitation1. Il rapproche également les flux de trésorerie ajustés provenant des activités d'exploitation1 aux flux de trésorerie ajustés générés1, calculés également sur la base par action ordinaire :

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action ordinaire ou lorsque mentionné autrement)

(non audités) 2025 2024 T4 2025 T3 2025 T4 2024 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 379 272 183 181 154 Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement 24 23 (33) (65) (45) Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation (en excluant la

variation des éléments hors caisse du fonds de roulement) 403 295 150 116 109 Frais de restructuration payés 62 61 15 21 20 Flux de trésorerie ajustés provenant des activités d'exploitation1 465 356 165 137 129 Paiements d'immobilisations corporelles (152) (161) (42) (30) (45) Variation d'actifs incorporels et d'autres actifs -- (23) -- (1) (3) Paiements en vertu des obligations locatives (78) (67) (19) (20) (17) Produits de cessions d'immobilisations corporelles 27 34 1 -- 16

262 139 105 86 80 Dividendes payés pour la part des actionnaires sans contrôle (34) (15) (4) (3) (3) Dividendes payés aux actionnaires de la Société et aux actionnaires sans contrôle (49) (48) (13) (12) (12) Flux de trésorerie ajustés générés1 179 76 88 71 65 Flux de trésorerie ajustés générés par action ordinaire1 (en dollars canadiens) 1,77 $ 0,75 $ 0,87 $ 0,70 $ 0,64 $ Nombre moyen pondéré de base d'actions ordinaires en circulation 101 167 075 100 865 833 101 261 141 101 257 276 100 988 040

Le tableau suivant rapproche la dette totale1 et la dette nette1 avec le ratio de la dette nette sur le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté (BAIIA (A))1 :

(en millions de dollars canadiens) (non audités) 31 décembre 2025 30 septembre 2025 31 décembre 2024 Dette à long terme 1 874 2 027 1 871 Partie à court terme des billets subordonnés non garantis -- -- 175 Partie à court terme de la dette à long terme 70 68 67 Emprunts et avances bancaires -- 1 10 Dette totale1 1 944 2 096 2 123 Moins : Trésorerie et équivalents de trésorerie (48) (73) (27) Dette nette1 telle que divulguée 1 896 2 023 2 096 BAIIA (A)1 des douze derniers mois 576 567 501 Ratio dette nette / BAIIA (A)1 3,3 x 3,6 x 4,2 x

1 Voir la section « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » pour un rapprochement complet des montants.

