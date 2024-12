KINGSEY FALLS, QC, le 4 déc. 2024 /CNW/ - Cascades inc. (TSX: CAS) est heureuse de poser un geste concret pour venir en aide aux organismes soutenus par La guignolée des médias en faisant un don important en produits d'hygiène.

Le 28 novembre dernier, une équipe de Cascades a remis 4 320 paquets de papier hygiénique, ce qui représente 36 000 rouleaux, dans les locaux montréalais de La guignolée des médias. Cascades espère que ce don, d'une valeur de 33 000 $, pourra faire une différence dans les communautés desservies par l'organisme.

Cascades fait un don d’une valeur de 33 000 $ à La guignolée des médias (Groupe CNW/Cascades Canada ULC.)

Étant soucieuse de soutenir les communautés où elle exerce ses activités, Cascades a offert, au cours de l'année 2024, plus de 50 000 $ en papier hygiénique et près de 60 000 boites à des organismes de ces régions.

« C'est grâce au soutien des communautés où nous œuvrons que Cascades a vu le jour et s'est développée. Il est naturel pour nous de redonner en appuyant les organismes locaux qui viennent directement en aide aux personnes dans le besoin. Nous souhaitons bien humblement que ces dons puissent les épauler dans leur mission essentielle », souligne Hugues Simon, président et chef de la direction de Cascades.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 10 000 talents travaillant dans un réseau de près de 70 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

