Cascades et ses talents reçoivent une vague de prix

La première leader figurant au Pulp & Paper Canada's 2024 Top 10 Under 40 est Jessica Carbonneau, directrice santé et sécurité pour Cascades Groupe Tissu. Jessica Carbonneau se distingue par sa grande capacité à relever des défis en mobilisant les équipes vers la réalisation de changements positifs, tant pour l'organisation que pour le bien-être des employé(e)s. Elle ne ménage pas les efforts pour cultiver une culture forte en santé et sécurité, tout en favorisant l'amélioration continue et l'excellence opérationnelle. Sa progression de carrière chez Cascades est florissante depuis 2010.

Le deuxième Cascadeur reconnu par Pulp and Paper Canada est Sylvain Fillion, directeur financier sénior, FP&A et commercial pour Cascades Emballage carton-caisse. Ses compétences multidisciplinaires, sa connaissance approfondie de l'industrie et son leadership mobilisateur sont quelques-unes des grandes qualités qui le démarquent. Sylvain Fillion évolue chez Cascades depuis 2013 au fil de postes à responsabilités croissantes, s'illustrant par sa prise de décisions éclairées, son développement de stratégies efficaces et sa force indéniable à mettre les finances au service du succès commercial.

Le troisième lauréat est Jason Perreault-Gélinas, directeur de l'usine Cascades Papier Kingsey Falls du Groupe Produits Spécialisés. Il a intégré l'usine d'abord comme étudiant, y enrichissant son expérience depuis 2014 en gravissant les échelons jusqu'à la direction. Toujours à l'écoute et disponible pour son équipe, Jason Perreault-Gélinas est récipiendaire du Prix Source 2023 de son groupe pour la valeur « Plus forts ensemble », attestant de son talent à rassembler les gens vers l'atteinte de succès d'équipe. Sous son leadership participatif, l'usine a développé une forte culture d'amélioration continue et a franchi des records historiques de productivité.

La quatrième Cascadeuse est Kugenthini (Kugi) Tharmakulasekaram, directrice d'usine, programme de relève, pour l'usine de Cascades Emballage carton-caisse de Vaughan, en Ontario. Depuis son arrivée chez Cascades, en 2021, celle-ci s'est illustrée par son leadership naturel et sa grande détermination. Son intérêt marqué pour l'amélioration continue lui a permis de décrocher un rôle de gestionnaire dans ce domaine, puis, un peu plus de deux ans plus tard, un poste de directrice d'usine, programme de relève. Elle a instauré plusieurs initiatives et processus au sein de l'usine qui sont maintenant reconnues parmi les meilleures pratiques et même partagées dans des usines sœurs de l'organisation. Kugi favorise la responsabilisation des employé(e)s et la confiance envers ses pairs dans ces interventions. Elle aborde les enjeux avec ouverture, ce qui fait d'elle un modèle en termes d'esprit d'équipe.

Finalement, Cascades est lauréate d'un 2024 Canadian Grocer Impact Award pour sa plus récente innovation : Cascades Frais GUARD EnVisionMC. Cette solution d'emballage complète pour les œufs lancée en juin 2024 s'est démarquée dans la catégorie Durabilité. Ce produit est composé de fibres 100 % recyclées, il offre une protection robuste tout en ouvrant des possibilités visuelles percutantes.

« Voir nos talents et nos innovations être ainsi largement reconnus nous remplit de fierté, en plus de nous encourager à continuer de viser l'excellence pour nos clients et la planète. Félicitations à nos trois étoiles de la relève qui s'illustrent à l'échelle de l'industrie et à toutes les personnes impliquées dans le succès de l'innovante Cascades Frais GUARD EnVisionMC », a commenté Hugues Simon, président et chef de la direction de Cascades.

Le palmarès Pulp & Paper Canada's 2024 Top 10 Under 40 célèbre, chaque année, la future génération de leaders du secteur canadien des pâtes et papiers, en reconnaissant le leadership et les réalisations de travailleurs de moins de 40 ans.

Les Canadian Grocer Impact Awards récompensent annuellement les initiatives de détaillants, de fournisseurs et de partenaires qui ont un impact positif significatif pour la planète, les employé(e)s et les communautés, notamment. Ces prix sont décernés par Canadian Grocer, un média spécialisé dans l'industrie du commerce de détail et des épiceries depuis 130 ans.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 10 000 talents travaillant dans un réseau de près de 70 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

