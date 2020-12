KINGSEY FALLS, QC, le 10 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Cascades (TSX: CAS), chef de file des solutions de récupération, d'hygiène et d'emballage écoresponsables, continue à faire sa part dans les efforts collectifs déployés pour lutter contre la pandémie et ses effets. En plus des produits essentiels qu'elle fabrique quotidiennement pour répondre aux besoins de ses clients et des consommateurs, Cascades a fait don, depuis le début de 2020, de plus de 150 000 boites à des organismes sans but lucratif afin de soulager les besoins des citoyens les plus vulnérables dans le contexte de la COVID-19.

« Cascades s'est toujours s'impliquée dans les communautés où elle est implantée. Les temps difficiles que nous vivons actuellement ont renforcé cette volonté », souligne le président et chef de la direction de Cascades, Mario Plourde. « Bon an, mal an, Cascades offre près de 50 000 boites de carton destinées aux banques alimentaires, aux organismes communautaires ou autres initiatives d'entraide. Mais dans les circonstances actuelles, nous avons triplé nos dons de boites pour faciliter le transport, l'entreposage et la livraison de denrées essentielles aux gens les plus affectés par la crise. Depuis le début de la pandémie, Cascades aura donc remis plus de 150 000 boites à une centaine d'organismes communautaires qui œuvrent principalement dans le dépannage alimentaire. », précise-t-il.

La Tablée des Chef est l'un des bénéficiaires des dons de boites offertes par Cascades. Le projet ambitieux de l'organisme : cuisiner deux millions de repas destinés aux familles dans le besoin par l'entremise du projet Les Cuisine solidaires. « L'objectif a été atteint, et nous continuons de redoubler d'efforts! », affirme la directrice du développement des affaires et du marketing pour La Tablée des Chefs, Mélissa Parséghian.

Cascades continuera à soutenir les organismes d'entraide et poursuivra ses dons de boites tout au long de la période des guignolées, à l'approche du temps des Fêtes.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 12 000 femmes et hommes travaillant dans plus de 90 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

