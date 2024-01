KINGSEY FALLS, QC, le 16 janv. 2024 /CNW/ - Cascades, chef de file dans la récupération et la fabrication de produits d'emballage et d'hygiène écoresponsables, est fière d'annoncer qu'elle célébrera son 60e anniversaire de fondation en 2024. Sous la thématique Ensemble, l'organisation mettra de l'avant, tout au long de l'année, son histoire, sa culture, ses valeurs et ses employé(e)s à travers un calendrier de festivités bien rempli.

La passerelle des Bâtisseurs mise en lumière

Logo du 60e anniversaire de Cascades (Groupe CNW/Cascades Inc.)

L'un des premiers projets réalisés est l'illumination de la structure de la passerelle des Bâtisseurs, faite d'anciens équipements de moulin à papier, qui traverse la rivière Nicolet. Ce legs à la communauté de Kingsey Falls, construit par Cascades à l'occasion de son 50e anniversaire, est illuminé depuis le 1er janvier 2024.

Deux nouvelles œuvres dans le parc Bernard-Lemaire

Le parc Bernard-Lemaire de Kingsey Falls compte, depuis 2003, un bronze à l'effigie du cofondateur du même nom. L'entreprise a récemment annoncé à Laurent et Alain Lemaire qu'elle érigerait, en 2024, deux nouvelles statues à leur effigie afin de souligner leur contribution extraordinaire à l'essor de l'entreprise.

60 gestes pour propulser le progrès

Pionnière du développement durable, Cascades est reconnue pour ses pratiques novatrices en la matière depuis les tout débuts de l'entreprise. L'organisation s'est lancée comme défi, cette année, de mettre de l'avant 60 initiatives qui répondront à l'une ou l'autre des dimensions sociales, économiques ou environnementales du développement durable.

Des célébrations dans nos unités

Le 26 mars 2024, date anniversaire de l'entreprise, chacune des unités sera invitée à souligner le 60e avec ses employé(e)s. Des fêtes familiales sont aussi prévues tout au long de l'été.

Des projets de murales

Des projets de murales sur certaines usines sont également en préparation en collaboration avec des artistes régionaux. Ce projet s'inscrit dans la volonté de Cascades de s'impliquer dans les communautés où elle est établie afin d'embellir les environnements industriels dans lesquels elle est implantée.

« L'héritage transmis par les frères Lemaire est une richesse que nous devons partager et célébrer. Cascades a grandi tout en conservant ses valeurs et sa culture et nous continuons de la faire rayonner. J'ai confiance que l'avenir sera prometteur pour Cascades et c'est cette vision durable que nous transmettrons aux futures générations de Cascadeurs et de Cascadeuses », souligne Mario Plourde, président et chef de la direction de Cascades.

« En 1964, lorsque mon frère Bernard s'est installé à Kingsey Falls pour redémarrer le vieux moulin de la Dominion Paper Cie, nous étions loin de nous douter que l'entreprise allait connaître une telle croissance. C'est toute la communauté de Kingsey Falls qui s'est mobilisée pour épauler le rêve de notre famille, maintenant devenu celui de nos employé(e)s. Je suis très fier du chemin parcouru par Cascades depuis 60 ans », affirme Alain Lemaire, cofondateur et président exécutif du conseil d'administration de Cascades.

La première usine de Cascades, achetée en 1964, était située à Kingsey Falls, au Québec, où se trouve toujours le siège social de l'entreprise. La compagnie compte actuellement 75 unités d'affaires situées en Amérique du Nord et compte 10 000 employé(e)s.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 10 000 talents travaillant dans un réseau de près de 75 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

